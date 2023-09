Centrální vysavač jako doplněk kuchyňské linky

Ale proč ne i bytů? A to i bytů malých. Vždyť požadavky na dokonale čisté a zdravé prostředí jsou ve všech bytových prostorech totožné. Skutečnost, že i nevelká podlahové plocha bytu, a hlavně lidé, kteří na ní žijí, si zaslouží péči centrálního vysavače, by neměl nijak omezovat ani fakt, že právě v malém bytě se často bojuje o každý kousek prostoru. Systémy určené k centrálnímu vysávání v bytech, charakterizují nevelké prostorové nároky. Někdy jsou tak minimální, že se dokonce mluví o vysavači neviditelném!

Schopnost plnit očekávaný efekt precizního úklidu v malých i velkých bytových prostorech, patří k přednostem centrálního vysavače INVISIVAC, dodávaného společnostmi Smart-Vac a BEAM ČR. Výkonný agregát tohoto zařízení je schopen zvládat podlahovou plochu ve velikosti až 180 čtverečních metrů. Takže je to pomocník skutečně silný, třebaže pouhými rozměry malý. Pokud je výše zmínka o jeho neviditelnosti, tak nejde o nadsázku. Viditelná může být skutečně jen schopnost tohoto zařízení. Tedy brilantní čistota na konci procesu vysávání.

Sací jednotka centrálního vysavače INVISIVAC se běžně montuje do míst, kde bychom to nečekali. Nejednou i pod kuchyňskou linku, nebo do některé z jejích skříněk. Jde o nejmenší agregát pro centrální vysávání, jaký je na trhu k mání. Přitom vysoký sací výkon zůstává zachován a odtah samozřejmě ústí mimo objekt. Nízko profilové rozvodné potrubí obvykle vede v podlahách či v příčkách místností. V případě potřeby může mít výšku jen pouhých 24 milimetrů. Při úklidu člověk manipuluje pouze s lehkou pružnou hadicí, která pohodlně dosáhne do všech uklízených místností a jejich koutů.

Přes svoji skromnost, pokud jde o prostorové nároky, INVISIVAC nabízí všechny očekávané přednosti špičkového centrálního vysavače. Zařízení pracuje tak, že vzduch s nečistotami je potrubím nasáván do sběrného sáčku. Obsah tohoto sáčku se při běžném používání několikrát ročně jednoduše vysype do popelnice. Vzduch aktivně zúčastněný na procesu vysávání, je vyváděn ventilačním potrubím zcela mimo objekt, v němž je zařízení používáno. Výsledným efektem je nejen dokonalá čistota, ale i zdravé prostředí bytu.

Zcela zabudovaný systém vysavače bezpečně likviduje nejrůznější alergeny a pyly. Jemnější nečistoty necirkulují ve filtru, jako je tomu u vysavače konvenčního, ale potrubím odcházejí mimo vysávaný prostor. Prachové částice nemají šanci zpětně proniknout do místnosti. Nehlučný chod, jednoduché ovládání, vysoký výkon, ve všech těchto aspektech znamená centrální vysávání významný pokrok.

Máme tu čest s dokonalým zařízením, které vedle samozřejmě očekávaných výsledků očistných, má rovněž svoje aspekty zdravotní. Dobrý centrální vysavač zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru a bezpečně chrání alergiky. V případě vysavače INVISIVAC je to dokonce klinicky potvrzené.

BEAM ČR s.r.o.

klientské centrum

a prodejní a výdejní sklad

V Areálu 1227, Jesenice u Prahy

www.beam.cz

SMART-VAC s.r.o.

klientské centrum a prodejní sklad

Na Hroudě 3317/22, Praha 10

www.smartvac.cz