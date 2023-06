Centrální vysavač dřevostavbě sluší

Revoluce v uklízení Ještě jeden zcela zásadní prvek patří do škály možností, jak dále zdokonalit práci centrálního vysavače. Aktuálním hitem je jeho integrace s vysavačem robotickým TUBO ROBO. Robot jako doplněk základního vybavení vstupuje do děje ve chvílích, kdy vznikne potřeba a možnost uplatnit úklid bezobslužný. A to včetně použití příslušné mobilní aplikace, a tedy zapojení a ovládání této pracovní varianty kdykoli i na dálku. S centrálními vysávacími systémy BEAM pracuje ROBO TR 900L. Robotický vysavač TR900L s 3D laserovým mapováním Lidar. | foto: Aertecnica Jak si počíná? Především tento robot výrazně překročil mantinely dosud limitující obvyklé schopnosti úklidových zařízení. Umí se nejen sám dobít a akumulovat potřebnou energii, ale také se zcela bez zásahu obsluhy samostatně zbaví nashromážděných nečistot. A jeho počínání v rámci zbavování se prachu ve spojení s vysavačem centrálním, je zároveň procesem čistícím celý mechanizmus. Bez nadsázky revoluce v uklízení! K přednostem dále patří možnost ovládání robota prostřednictvím vyhrazené aplikace. Tedy obsluhou i dálkově nastavovat plán čištění, upravovat sílu vysávání, povolit, časovat či zakázat různé funkce, mezi něž mimo jiné patří také režim vytírání. Rovněž lze zobrazovat historii čisticích cyklů. Zkrátka tato integrace robotického vysavače s centrálním vysávacím systémem vhodně zapadá i do čím dál žádanějšího fungování takzvaných inteligentních domů.