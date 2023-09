Beton: Materiál minulosti i budoucnosti

Beton, cement, kamenivo, to jsou hlavní produkty, které najdete pod značkou Cemex. Pokud jste někdy stavěli dům nebo třeba jen zahradní chodník či terasu, určitě jste se s produkty této firmy již setkali. Modro-bílo-červené autodomíchávače totiž brázdí cesty všemi směry. Jen v České republice najdete více než 60 betonáren Cemex.

Firma v roce 2020 představila program Future in Action (FIA), který se zaměřuje na vývoj produktů a řešení s nižšími emisemi uhlíku, aby se postupně stala společností s nulovými emisemi CO 2 . Příležitosti ke snižování emisí se neomezují pouze na výrobní proces, ale na celý životní cyklus výrobků a také na transformaci hodnotového řetězce v tomto průmyslovém odvětví. Proto se program zaměřuje na výrazné snížení přímých a nepřímých emisí CO 2 z provozů a také na poskytování udržitelných a inovativních řešení pro společnost. K tomu patří inovativní produkty a nejmodernější výrobní postupy.

Cílem firmy je dosáhnout uhlíkové neutrality a stát se do roku 2050 společností s nulovými čistými emisemi CO 2 . Již v roce 2022 dosáhl Cemex milníkového snížení emisí CO 2 produkovanými svými cementářskými provozy v Evropě o 41 %. K pětině celkového snížení dosaženého od roku 1990 došlo v posledních dvou letech, přičemž oproti roku 2020 došlo k poklesu o více než 12 %. Firma očekává, že se jí podaří bez problémů dosáhnout v roce 2030 snížení emisí CO 2 v evropských provozech o 55 %.

Cementářská pec jako řešení pro odpady

Základem změn jsou alternativní paliva, která v roce 2022 tvořila celosvětově 35 % podílu palivového mixu Cemex. Mohou odstranit naši závislost na fosilních palivech náročných na emise uhlíku a zároveň pomoci najít řešení jednoho z nejobtížnějších společenských problémů: nakládání s odpadem. Systém a způsoby nakládání s odpadem se totiž s blížícími se změnami v zákoně dostávají do popředí zájmu obcí. Hlavním důvodem je zpřísňování pravidel pro ukládání odpadu na skládku a postupné navyšování poplatků za skládkování. Od roku 2030 bude platit úplný zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku.

Příkladem, jak odpady účelně a efektivně využívat, je systém firmy EcoWasteEnergy (EWE), dceřiné společnosti Cemex. Umístěna je nedaleko cementárny Cemex Prachovice a vyrábí pro ni tuhé alternativní palivo ze spalitelných odpadů, které nelze recyklovat nebo materiálově využít. Aktuálně využívá směs odpadů, v nichž největší podíl tvoří již vytříděné plasty z třídicích linek. Jsou to tzv. výměty, což je odpad, který nelze jinak využít. Dále se využívá průmyslový odpad, automobilový odpad, papír, textil, nábytek, dřevo a další spalitelný odpad. Tuhé alternativní palivo musí ovšem splňovat přísné kvalitativní požadavky a při použití nesmí mít nepříznivé dopady na emise ovzduší. Alternativní palivo tedy nelze vyrobit ze všech odpadů. Aby alternativní palivo vzniklo, odpad se mechanicky upraví drcením. Firmě Cemex v České republice se tímto způsobem podařilo nahradit více než 3/4 fosilních paliv nebo jiných druhů zdrojů energie. EcoWaste takto ročně zpracovává až 90 tisíc tun odpadu.

V případě cementárny navíc nevzniká při spalování další odpad, vše je zpracováváno v rámci procesu výroby cementu. Vysoké teploty v cementárenských pecích zaručují bezpečné a bezezbytkové spoluspalování odpadu způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí. Cementárna je považována za nejlepší řešení pro využití jinak nevyužitelného odpadu z toho důvodu, že v rotační peci je velmi vysoká teplota přesahující 1400 °C.

Investice do 100% podílu alternativních paliv

V roce 2022 společnost Cemex uvedla do provozu ve své cementárně v Rugby ve Velké Británii nový systém Climafuel. Investice ve výši 25 milionů USD umožňuje závodu postupně ukončit používání fosilních paliv a fungovat výhradně na alternativní paliva. Rugby bude prvním závodem společnosti Cemex, který toho dosáhne. Climafuel je palivo pocházející z odpadu, které se vyrábí z domovního zbytkového a komerčního odpadu, který by jinak skončil na skládkách.

Díky investici do závodu v Rugby společnost Cemex v Evropě zpracovává ekvivalent ročního množství zbytků z města o velikosti Madridu nebo Berlína a dosáhne 70% náhrady alternativních paliv v regionu v letošním roce, což je výrazně více, než je průměr jinde v tomto odvětví. V současné době má firma závody v České republice, Německu a Velké Británii s mírou substituce vyšší než 70 % a závody Chelm a Rudniki v Polsku pak s mírou substituce nad 90 %.

Praxe v praxi

Současné klimatické podmínky se projevují buď nedostatkem srážkové vody, nebo naopak velmi intenzivními srážkami. Aby byla v krajině zachována vlhkostní rovnováha, je zapotřebí minimalizovat odtok srážkové vody a tuto vodu pokud možno udržet v místě spádu.

Ideálním materiálem pro okolí rodinného domu i zahradních cest a chodníků je vodopropustný beton Pervia. Konstrukce z něj vytvořené umožňují velmi efektivně hospodařit s dešťovou vodou a dokážou při vysoké pevnosti betonu propouštět více než 500 litrů vody za minutu na ploše 1 m2. Beton navíc zachovává původní vlastnosti terénu s ohledem na vsakování dešťové vody. A tak plochy realizované z tohoto betonu umožňují srážkovou vodu uschovat ve svém podloží nebo třeba tvořit doplněk systému retencí a biotopů.

Milníkem ve vývoji stavebních materiálů s nízkými emisemi CO 2 se v roce 2021 stala produktová řada Vertua. Díky klimatickým certifikátům může vyplnit mezeru v oblasti klimaticky neutrálních produktů. Využití našla například při stavbě betonové základny Větrné farmy Ivovik v Bosně a Hercegovině. Jde o velmi zajímavý projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Dvacet větrných turbín bude vyrábět dostatek energie pro 100 tisíc domácností. Očekává se, že tato větrná farma sníží roční emise CO 2 z výroby energie o zhruba 240 tisíc tun a bude mít o 70 % nižší uhlíkovou stopu spotřeby betonu při srovnání s předchozím rokem.

Nahrazení 100 pytlů tradičního cementu cementem Vertua se rovná odstranění 105 aut ze silnic na jeden den nebo vysazení 21 nových stromů. To představuje snížení emisí CO 2 o 1,3 tuny.