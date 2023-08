5 nápadů na prázdninové proměny pokojíčku

Dětský pokoj nemusí hýřit barvami. Líbí se vám aktuální trend přírodních a zemitých barev či ladění tón v tónu? Klidně můžete zvolit tento přístup i pro dětský pokojíček. Výsledek bude působit harmonickým a uklidňujícím dojmem, tedy pro děti naprosto ideální. Úspěch bude zaručeně slavit kombinace různých odstínů béžové s bílou či krémovou a chcete-li vnést barevný akcent, použijte tlumené tóny zelené, modré nebo cihlové.

Nadčasový design dětského zařízení šetří rodičům peníze i energii. Nábytek ze série Poppy, 3499 Kč | foto: Möbelix

Odrostla vaše ratolest batolecímu věku a vy hledáte řešení, které s ní vydrží až do školních lavic? Kombinace bílé a dřevodekoru je nadčasová a nesmrtelná – působí velmi čistě, zároveň hřejivě. Pokud chcete svému nejmenšímu dopřát kvalitu v podobě masivu, sáhněte po borovici. Její dřevo je měkké, příjemné, voňavé a přitom cenově dostupné.

Jestliže hodláte vsadit na jediný prvek, pak jsou to závěsná křesla či sedací vaky. Děti milují houpání i měkké podložky, po nichž se mohou „válet. Je jen na vás, zda zvolíte dětský design, z něhož dítě časem odroste, nebo univerzální odolné provedení, které mu zůstane do dospělosti nebo které se dá časem použít na terase či zahradě. Malé děti samozřejmě nedají dopustit na měkká čalounění a sametové povrchy příjemné na dotek. Mějte to při výběru na paměti!

Jak snadno lze rozzářit dětská očka a vyvolat úsměv na tváři… Houpačka Gismo, 1099 Kč

Ekonomicky, a přesto efektně

Proměna dětského pokoje nemusí stát „majlant“. Chtěli byste svému dítěti nachystat po prázdninách překvapení v podobě „upgradovaného“ pokojíčku, ale aktuální rodinný rozpočet vám nedovoluje velké nákupy? To vůbec nevadí! Investujte do kvalitních vodou ředitelných barev (zdravotně nezávadné jsou třeba mlékovky a jílovky) a pár nápaditých doplňků.

Dospívajícím bude sedět industriální design a matné odstíny. Postel a noční stolek ze série Bronxx, od 5299 Kč | foto: Möbelix

Stávající nábytek, případně ten z druhé ruky, natřete nebo nastříkejte trendy sametovými odstíny a oživte novými úchytkami. Lehký boho šmrnc vybavení dodají makramé pírka nebo lampa z košíku, které zvládnete zhotovit sami – stačí jen trpělivost a šikovné ruce.

Textilie jsou vděčný pomocník při ladění jakéhokoli prostoru. Dětská přikrývka a polštář Sammy, 489 Kč, resp. 279 Kč | foto: Möbelix

Rychlá a relativně levná je také proměna pomocí textilu. Vyměňte závěsy, koberec, povlečení nebo dekorační polštářky. Jejich prostřednictvím můžete dát pokoji úplně jiný nádech. A pokud má potomek neutrální nábytek, pak byť jen s textilem dokážete z dětského udělat rázem pokoj teenagerský. Dětské motivy vyměňte za jednobarevné textilie, geometrické vzory nebo dekory připomínající akvarely či grafitti.