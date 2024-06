Zůstaňte během letních měsíců hydratovaní

Letní měsíce přinášejí mnoho radostí, ale také výzvy spojené s udržením hydratace. Voda je základ, ale nezapomínejme na důležitost vitaminů a minerálů, které naše tělo potřebuje pro správné fungování a udržení hydratace. Pravidelné zařazování některých živin do našeho jídelníčku a samozřejmě dostatečný pitný režim mohou zásadně přispět k našemu zdraví a pohodě během horkých letních dní.

Hydratace je důležitá pro udržení funkčnosti našeho těla na optimální úrovni. Voda pomáhá v transportu živin a kyslíku do buněk a reguluje tělesnou teplotu. Během horkých letních měsíců je třeba dbát na to, abychom vyhověli zvýšeným nárokům našeho těla na hydrataci.

Zahrňte proto do své stravy potraviny s vysokým obsahem vody a vysokou nutriční hodnotou, to totiž také může přispět k lepší celkové hydrataci. Mezi takové potraviny patří například okurky, rajčata, brokolice, melouny a jahody, které jsou zároveň bohaté na nejrůznější vitaminy a minerály. Samozřejmostí je také dostatečný pitný režim, který by se měl skládat převážně z čisté vody. A kdybyste už neměli na obyčejnou vodu chuť, můžete sáhnout třeba po vodě kokosové (vyvarujte se ale zbytečně sladkých nápojů).

Pokud byste cítili potřebu pomoci si doplňky stravy, sáhněte po magnéziu. Jeho nedostatek může vést ke snížené schopnosti těla zadržovat vodu, což zvyšuje riziko dehydratace. Vitamin C je zase nezbytný pro imunitu a zdraví kůže – ta je naší první obrannou linií proti ztrátě tělesných tekutin. Vitamin C také podporuje absorpci vody a elektrolytů.

„V případě, že byste se začali cítit opravdu hodně dehydratovaní, můžete si rychle pomoci iontovým nápojem nebo rehydratačním roztokem,“ doplňuje Mgr. Martina Šímová, předsedkyně představenstva České a slovenské asociace pro speciální potraviny. „Důležité je doplňování tekutin nepodcenit, protože voda je pro správné fungování našeho těla opravdu zcela klíčová,“ dodává.