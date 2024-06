Cesta kolem světa v jednom menu

Zkuste si představit chuť pravého manga nebo avokáda, právě utrženého ze stromu v jeho domovině – je to jako objevit nový svět chutí. Martina Procházková a Vojtěch Havránek toto objevení zažili a po návratu do Česka se rozhodli, že takovou čerstvost a kvalitu musí přinést i na náš trh. Proto založili Titbit, a co začalo jako malá bylinková zahrádka, rozrostlo se do bohatého sortimentu exotického ovoce, zeleniny, chilli papriček a aromatického koření. Mango a avokádo v menu dozrálo nedaleko Prahy. Díky unikátním klimakterickým komorám, která Titbit vlastní, v nich ovoce dozrává k chuťové dokonalosti. A právě tyto chutě jsou dnes pod taktovkou šéfkuchaře Kaplana proměněny v nezapomenutelné pokrmy.

Avokádo v těstíčku, dip z ajvaru (vegan)

Avokádo v těstíčku s ajvarovým dipem je předkrm, který překvapí originální chutí. Smažení avokáda možná není běžnou kulinářskou technikou, ale výsledek stojí za to. Tento veganský pokrm spojuje křupavé těstíčko a měkké avokádo s pikantním ajvarovým dipem, který dodá celému jídlu charakter. Sklenička Ajvaru od Titbitu pochází z řady Beze Zbytku a je celá ze zachráněné zeleniny.

Na 2 porce budete potřebovat:

1 avokádo RTE, 100 g hladké mouky, 2 lžíce škrobu, 4 kostky ledu, 150-200 g perlivé vody

Na dip:

1 sklenice Ajvaru od Titbitu, 2 lžíce lesního medu, 3 lžíce červeného vinného octu, 3 lžíce olivového oleje, 10 g tymiánu (obraného na lístky), olej na smažení, mořská sůl

Postup: Nejdříve si připravte těstíčko na smažení. Smíchejte suché složky a do nich rozmíchejte metličkou vodu a přimíchejte i led. Mělo by být řidší konzistence. Avokádo rozkrojte, zbavte pecky a oloupejte. Nakrájejte na menší měsíčky a obalte v osolené hladké mouce. Potom v těstíčku a smažte v oleji rozpáleném na 170 °C dozlatova. Ihned znova osolte. Výroba dipu je snadná, vše kromě tymiánu rozmixujte mixérem, dochuťte a zkontrolujte konzistenci. Nakonec přidejte tymián.

Bůček po asijsku, salát z čerstvého chřestu, pečená paprika a medvědí česnek

Bůček po asijsku je kulinářský zážitek. Kdo je milovníkem asijské kuchyně, měl by tento recept určitě vyzkoušet. Ba co víc, zapsat si ho do své kuchařky. Vepřový bůček se marinuje v aromatické směsi sójové a rybí omáčky, česneku a cukru, což mu dodá nezapomenutelnou chuť. Salát z chřestu a medvědího česneku nahradí i jasmínovou rýži, která se k němu obvykle podává. Navíc bude lehce česnekově štiplavý, křupavý a k bůčku prostě dokonalý.

Na 2 porce budete potřebovat:

400 g vařeného osoleného bůčku bez kůže, který je nutné po uvaření zatížit v lednici, 50 g hnědého cukru, 30 g rybí omáčky, 40 g rýžového octu, 30 g lehké sójové omáčky, 10 g tmavé sójové omáčky, 50 ml vody (ideálně však výpeku z bůčku)

Na naloženou cibuli:

1 červená cibule, 130 g červeného vinného octa, 90 g cukru, 10 g soli, 200 g vody

Na omáčku:

500g sklenice pečené papriky od Titbitu, 2 lžičky uzené papriky, 3 lžičky sladké papriky, 3 lžíce hnědého cukru (lze i agávový či javorový sirup, med atd.), 2 lžíce červeného vinného octu, 300 ml zeleninového vývaru, mořská sůl a pepř

Dále:

1 svazek zeleného chřestu, 2 ks salátu baby little gem, 30 g koriandru, 30 g plocholisté petržele natrhané na lístky, 30 g medvědího česneku, 1 dlouhá chilli paprička, 3 lžíce olivového oleje, citronová šťáva

Postup: Bůček nasolte. Je potřeba ho uvařit nebo upéct dopředu, můžete však koupit již uvařený metodou sous vide. Bůček nakrájejte na cca 2 cm kostky a opečte do křupava na pánvi. Přidejte cukr i zbytek ostatních surovin a nechejte provařit zhruba 4 minuty. Maso přelévejte, aby bylo krásně obalené a prohřáté. Červenou cibuli nakrájejte na tenké plátky. Ocet, cukr, sůl a vodu svařte (můžete použít stejný poměr). Pořádně osolte. Horký nálev přelijte přes cibuli a vychlaďte. Na troše oleje prohřejte pečenou papriku, přidejte uzenou i sladkou papriku, cukr a ocet a nechejte prohřát. Přilijte vývar, provařte, osolte, opepřete a rozmixujte dohladka. Chřest očistěte a spařte v horké vodě cca 1 minutu. Zchlaďte ledovou vodou a rozkrájejte na menší kousky. Očistěte salát, nakrájejte ho na menší kousky a smíchejte s bylinkami, nakrájeným chilli a olivovým olejem. Osolte a zakápněte citronovou šťávou. Na talíře dejte pár lžic paprikového pyré, nahoru ochucený salát, přidejte kousky glazovaného bůčku a červenou cibulku.

Pálené mango, drobenka z kešu oříšků, omáčka ze slaného karamelu s mučenkou, thajská bazalka

Ochutnejte kouzlo páleného manga, jehož sladkost je zdůrazněna drobenkou z kešu oříšků. A co teprve omáčka ze slaného karamelu s mučenkou. Špetku exotiky v chuti přinese thajská bazalka, která chutná úplně jinak, než ta „obyčejná“. Stačí jen pár jejích lístků a chuťový zážitek se posune o třídu výš. Vychutnáte si každý moment až do posledního drobečku a lístečku.

Na 4 porce budete potřebovat:

2 zralá manga RTE, 30 g thajské bazalky

Na drobenku:

100 g kešu oříšků, 100 g hnědého cukru, 100 g hladké mouky, 100 g másla, špetka mořské soli

na slaný karamel:

100 g krystalového cukru, 30 g voda, 50 g másla, 80 g smetany ke šlehání, 200 g pomerančové šťávy nebo džusu, 4 ks mučenky (passion fruit), větší špetka mořské soli

Postup: Kešu, mouku a cukr vložte do nádoby nebo mixéru a rozmixujte dohladka. Přidejte máslo o pokojové teplotě, špetku soli a vše rozmíchejte. Zabalte do fólie a nechejte ztuhnout v lednici nebo mrazáku. Potom nahrubo nastrouhejte a pečte na 160 °C dozlatova zhruba 12-14 minut. Cukr s vodou rozpusťte v rendlíku, a když kompletně zhnědne, přidejte teplou smetanu a džus, vše provařte a přidejte pořádnou špetku mořské soli a máslo. Rozmixujte ručním mixérem. Přeceďte a vymačkejte do směsi dužinu z mučenky (ideálně jen semínka). Mango oloupejte a nakrájejte na měsíčky. Zprudka je opečte na horké pánvičce nebo použijte flambovací pistoli, dokud nebude lehce opálené. Nakonec dezert ozdobte čerstvou thajskou bazalkou a drobenkou.

Jak na to najdete i zde: https://www.facebook.com/titbitsro