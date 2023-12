Z dětského domova až na koncertní pódia!

Pokud patříte mezi fanoušky několikanásobného zlatého Slavíka, tak se můžete těšit na fenomenální koncert Lady Carneval a největší hity božského Káji, kde vás roztančí Ladislav Bubnár společně s orchestrem Felixe Slováčka mladšího. Na akci vystoupí také Felix Slováček st. a Anna Julie Slováčková. Akce se koná 19. ledna v pražském Kongresovém centru a 21. ledna v brněnské Zoner Bobyhall.

Název jedinečného koncertu LADY CARNEVAL a největší hity božského Káji inspirovaného právě poslední zmiňovanou písní, má na svědomí zpěvák Ladislav Bubnár, o kterém samotný několikanásobný zlatý slavík prohlásil, že má nádherný hlas. Kromě toho má ale také silný životní příběh.

Do pětadvaceti let vyrůstal v dětských domovech, zažil šikanu i týrání a od stresu, strachu, smutku, a hlavně života bez rodičů, které nikdy nepoznal a nemohl se schoulit do jejich náručí, mu pomáhaly právě písničky jeho obrovského idola.

„Když jsem poprvé slyšel písničku Kdepak ty ptáčku hnízdo máš a pak Lady Carneval, pochopil jsem, že to je přesně to, co potřebuji, abych potěšil duši a srdce. Božský hlas, projev i emoce Mistra, které doprovázely jeho zpívání, mne dokázaly uklidnit, když jsem se v dětském domově cítil špatně nebo mi bylo smutno po rodičích. Začal jsem sledovat jeho kariéru a moc jsem si přál zpívat jeho písně. Můj sen byl sejít se s ním a říct mu, jak strašně ho miluju,“ vypráví svůj životní příběh Ladislav.

Sen se stal skutečností a největší český zpěvák se objevil jako půlnoční překvapení v roce 2017 na křtu Ladislavovy písničky. Zpěvák mladíka dokonce objal. Bubnár se domnívá, že ho zřejmě dojal jeho životní příběh, stejně tak jako přítomné hosty - Simonu Krainovou, Lucii Bílou nebo Leoše Mareše.

„Cítil jsem velké emoce, plakal jsem tehdy dojetím,“ vzpomíná Bubnár.

V médiích se dokonce objevila citace zpěváka Gotta, který na adresu Ládi řekl: „Musím říct, že mě Láďa zaujal svým hlasem a svým příběhem. Divil jsem se, že jsem se s ním ještě nesetkal. Má nádherný hlas.“ To bylo pro začínajícího zpěváka Ladislava velké pohlazení na duši.

Zpívat začal Láďa už jako dítě, kdy hojně navštěvoval velké koncerty. Nad jedním z dětských domovů měla totiž záštitu Helena Růžičková a Václav Fischer a ty děti brali za kulturou na koncerty. Profesionální dráha pro něho ale začala až po ukončení konzervatoře, kdy ho do Státního divadla v Košicích osobně angažoval Peter Dvorský. Na božského Káju ale nikdy nezanevřel, provázel ho životem dál. S písní Lady Carneval dokonce získal první cenu na mezinárodní soutěži, které se účastnilo dvanáct států.

Bubnár s Gottem dokonce plánovali společný projekt - píseň, k níž měl vzniknout i klip. „Bohužel se ale stalo, co se stalo, Karel Gott nás opustil. Ale jsem vděčný, že jsem ho mohl osobně poznat. A že tenkrát přijel podpořit velký talent, jak se prý v zákulisí nechal slyšet,“ dodává dojatě Ladislav.

Koncert LADY CARNEVAL pro Ladislava hodně znamená. „Vždycky jsem chtěl zpívat na scéně s Karlem, ale to se nepodařilo. Přál jsem si alespoň, aby jeho písně žily dál, aby se zpívaly se stejnými emocemi, jaké Karel rozdával svým fanouškům všude po světě. Dobře si ale uvědomuji, že Gott byl jen jeden a já opravdu nechci být jeho náhrada. Zpívám svým stylem, svým projevem a tak, jak to cítím já,“ nechává se slyšet Bubnár.

Největší hity zazní z jeho úst v moderním, neotřelém stylu. Diváky čeká hudební lahůdka v doprovodu orchestru Felixe Slováčka juniora doplněná světelnými efekty a moderní scénou, která bude korespondovat s pojetím celého koncertu. Hosty večera budou také Felix Slováček starší a Anička Slováčková. Ladislav by rád svou show představil nejen v Česku, ale také na Slovensku a v Německu.

Hity jako Kávu si osladím, Dám dělovou ránu, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, Zvonky štěstí, Když z hor zní zvon, nebo Lady Carneval, zazní 19. ledna 2024 na koncertě v pražském Kongresovém centru od 20 hodin.