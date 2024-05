5 důvodů, proč je koloběžka skvělý parťák nejen pro vaše děti

Fitness centrum na dvou kolech

Jízda na koloběžce není jen o tom, jak se dostat z bodu A do bodu B. Je to cvičení, které posiluje celé tělo. Na první pohled by se mohlo zdát, že se při koloběhu zapojují jen dolní partie, ale není to tak. Ano, vaše nohy a zadeček dostanou pořádně zabrat, ale kromě nich posílíte i ruce, břicho, záda a v neposlední řadě vám zanožování pomůže i při tvarování boků. Každá projížďka je jako fitness lekce na kolech. Ať už si zvolíte trasu plnou kopců, nebo pohodovou projížďku po městských ulicích, vaše tělo bude pracovat a formovat se. A co je nejdůležitější – je to zábavné. Koloběžka vám umožní procvičit své tělo způsobem, který vás neomrzí a přinese vám radost.

Pomůže držet krok s vašimi dětmi

Když děti dorostou a obyčejná chůze už jim nestačí, přichází řada na všelijaké vozítka. Nejen, že je to pro ně zábava, ale také to pomůže při zdolávání delších vzdáleností. Maminky potom brzy poznají ten pocit, kdy se zdá, že jsou neustále o krok za svými ratolestmi. S koloběžkou to ale změníte. Nejenže ušetříte čas a energii, když doháníte své malé uličníky, ale také si s nimi užijete spoustu zábavy. Koloběžka je prostě ideálním způsobem, jak držet krok s aktivními dětmi a přitom si udržet svou vlastní dávku pohybu.

Ve zdravém těle zdravý duch

Vzhledem k dnešnímu způsobu života, kdy máme nedostatek pohybových aktivit a většinu času prosedíme v práci či v autě, je koloběžka také dobrý kompenzační prostředek. Stojí se na ní na jedné noze, což aktivujete i hluboké vrstvy svalů, které jsou velice důležité pro správný aktivní stoj. Díky tomu, že nohy při jízdě střídáme, dochází k propojení pravé a levé hemisféry a tím k nastartování pravolevé rovnováhy v těle. Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc ze svých zkušeností doplňuje: „Co asi trápí naši populaci nejčastěji, je bolest zad. Bohužel se ve své praxi potkávám s tím, že i malé děti přichází do mého Centra s tím, že je bolí záda, protože bohužel i děti mají málo přirozeného pohybu. Koloběh je neuvěřitelně komplexní pohybová aktivita. Zapojuje všechny velké svalové skupiny a díky tomu, že se jedná o pohyb, kdy v jednu chvíli stojíme na jedné noze, zapojujeme i hluboké svaly, které jsou tak důležité pro stabilitu naší páteře.“

Posílí pánevní dno

O svalech pánevního dna se nemluví moc často, jejich vliv na náš celkový zdravotní stav je však ohromný. Mnoho žen jejich nedostatečná funkčnost při každodenním životě trápí. Ochablé svaly pánevního dna jsou nejčastější příčinou inkontinence, mohou mít vliv na potíže s menstruací, otěhotněním, nebo i na potíže s dýcháním. Stejně jako ostatní svaly těla je potřeba je pravidelně posilovat a právě jízda na koloběžce je jedním z mála cvičení, která dokážou tyto svaly efektivně zpevnit. Udělejte si cvičení zábavnější a vyzkoušejte třeba univerzální českou koloběžku KOSTKA TOUR MAX, která má skvělé jízdní vlastnosti a k dostání je v několika barevných provedeních. Jízdu na ní si užijete a spojíte příjemné s užitečným.

Spojuje celou rodinu

V neposlední řadě je tu možná ten nejdůležitější aspekt – koloběžka je nástrojem, který dokáže spojit celou rodinu. Bez ohledu na věk či fyzickou kondici se každý může zapojit a vychutnat si společný čas venku. Jízdu na koloběžce totiž zvládne každý, od malého dítěte až po aktivního seniora. Ať už plánujete rodinný výlet do parku, nebo jen krátkou projížďku kolem domu, koloběžka je ideálním způsobem, jak strávit kvalitní čas s těmi nejbližšími. Nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí sportovní obuv a oblečení, na hlavu cyklistická helma. Do batůžku připravte malou svačinu, dostatek tekutin a vyrazte.