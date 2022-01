Zvýhodněná hypotéka na byty Central Group s garancí vrácení peněz

Ukazatel LTV (Loan to Value) představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. V současné době je možné si půjčit až 90 % hodnoty nemovitosti, od dubna 2022 to půjde jen do výše 80 % (u lidí ve věku do 36 let, kteří si pořizují vlastní bydlení, zůstává 90 %). V praxi to tedy znamená, že budete potřebovat vyšší částku vlastních úspor.

Příklad: V současné době vám na pořízení bytu v hodnotě 5 000 000 Kč stačí

500 000 Kč vlastních zdrojů, od dubna 2022 budete potřebovat minimálně

1 000 000 Kč.

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. V současné době žádné takové omezení platné není, od dubna 2022 ČNB nastavila tento ukazatel na 8,5 (u žadatelů do 36 let na 9,5). Od dubna si tak budete moci vzít hypotéku jen do výše 8,5 (9,5) násobku čistého ročního příjmu.

Příklad: Průměrná mzda v Praze je dle Českého statistického úřadu 45 395 Kč / měsíc (čistá mzda 36 161 Kč / měsíc). Obyvatel Prahy s průměrným příjmem si tedy bude moci vzít hypotéku maximálně ve výši 3 688 422 Kč.

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je procentním vyjádřením podílu měsíčních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho měsíčním čistém příjmu. ČNB stanovila od dubna 2022 tento ukazatel na 45 % (50 % pro žadatele do 36 let). Celková splátka všech úvěrů tak bude moci dosahovat maximálně 45 % (50 %) čistého měsíčního příjmu.

Příklad: Při průměrné čisté měsíční mzdě 36.161 Kč / měsíc bude možné na veškeré splátky měsíčních úvěrů vynaložit maximálně 16.272 Kč. Při současné úrokové sazbě Zvýhodněnou Hypotéku CENTRAL GROUP ve výši 4,29 % p. a. to znamená hypotéku maximálně ve výši 3.200.000 Kč.

Kromě výše uvedených ukazatelů se ale budou vlivem opatření ČNB zvyšovat i úrokové sazby. V případě nárůstu až na zmiňovaných 6 % p. a. by byl na hypotéku ve výši 3.200.000 Kč potřeba čistý příjem 44.000 Kč, tedy o téměř 8 tisíc více.