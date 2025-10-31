Zvolni: když zpomalí ulice, žije se líp

Komerční sdělení
Každodenní spěch a hluk nás unavují. Projekt ZVOLNI ukazuje jednoduché kroky, jak mít klidnější ulice, bezpečnější okolí škol a pohodovější dny — začít může každý hned.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Zvolni: když zpomalí ulice, žije se líp | foto: Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Ráno před školou bez chaosu, v centru víc prostoru pro lidi, v rezidenčních čtvrtích větší klid. To není sen. To jsou malé změny, které dávají městům i lidem víc bezpečí a méně stresu. ZVOLNI je český projekt, který učí města zavádět malé změny s viditelným účinkem. A co je podstatné: začít může každý u sebe.

Co ZVOLNI dělá

  • Zklidňuje dopravu kolem škol a v obytných zónách (třicítky, školní ulice, sdílené zóny).
  • Vrací ohleduplnost do každodenního provozu – místo spěchu prostor pro klidnou jízdu i chůzi
  • Dává návod obcím i školám, jak začít malými kroky s vidinou rychlého řešení
Zvolni: když zpomalí ulice, žije se líp

Proč to řešit právě teď

Žijeme ve spěchu. Hluk a neustálý tlak na rychlost nás vyčerpávají a berou chuť chodit pěšky nebo pustit děti na kole do školy. Zklidněná ulice ale funguje jako „pauza“ pro celé okolí: bezpečnější přechody, tišší rána, víc pohybu a lepší nálada. A často stačí malé změny režimu, které se dají vyzkoušet snadno.

Začněte u sebe ještě dnes

  • Jeden den bez auta v týdnu. Zkuste pěšky, na kole nebo MHD. Uvidíte, co to udělá s hlavou a prožíváním dne.
  • Cesta do školy jinak. Domluvte se s dětmi na „pěším pátku“ nebo „koloně na kolech“ se spolužáky.
  • Ohleduplná jízda. Tam, kde lidé bydlí nebo kde jsou školy, držte se 30 km/h. Rozdíl v čase je minutový, rozdíl v dopadu na okolí obrovský.
  • Krátké pochůzky pěšky – tři blízké věci vyřiďte bez auta. Zjistíte, že to jde.
  • Když chcete proměnit i své okolí
  • Rodiče a školy: Navrhněte zkušební školní ulici na půl hodiny během ranní špičky. Děti se dopraví bezpečněji, rána budou klidnější.
  • Sousedé a spolky: Ozvěte se na radnici s návrhem zóny 30 v rezidenční ulici. Obce: Využijte jednoduché návody ZVOLNI — od zkušebních projektů po komunikaci s veřejností.
Zvolni: když zpomalí ulice, žije se líp

Není to o zákazech. Je to o dohodě

ZVOLNI nestaví bariéry, ale vytváří domluvu. Srozumitelně vysvětluje, proč má smysl jet v obytných čtvrtích pomaleji, proč dát přednost chodcům a proč si část dne „vzít zpátky“ pro sebe a rodinu. Menší rychlost = větší klid.

Želvák: maskot, který připomíná, že vytrvalost vyhrává

Želvák není jen roztomilý maskot pro děti. Je to jednoduchá připomínka, že vytrvalé malé kroky mění každodenní život nejvíc. Ne sprint, ale klidné tempo. A přesně o tom ZVOLNI je.

Zvolni: když zpomalí ulice, žije se líp

Chcete vidět, jak začít ve vaší ulici nebo škole?

Podívejte se na zvolni.cz – najdete tam přehled kroků, inspirace z měst a tipy, jak se přidat. Začněte u sebe – už dnes!

Tento projekt je podporován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Zastávka na pumpě a plný tiket Sportky mu přinesly přes 41 milionů

Komerční sdělení

„Hergot!“ — tak reagoval dlouholetý sázející ze Středočeského kraje, když zjistil, že ze svého plného tiketu ve Sportce nevyhrál 41 tisíc, ale 41 292 457 korun. Čtvrtá nejvyšší výhra roku padla na...

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

Chcete ušetřit tisíce ročně? Udržitelné technologie vám to umožní

Komerční sdělení

Stále více českých domácností zavádí do svých domovů udržitelná opatření. Z trendu se tak postupně stává běžná praxe. A přibývá i příběhů lidí, kteří díky těmto řešením šetří peníze a zároveň...

Teleflex: Když práce spojuje

Komerční sdělení

Diverzita, rovnost a inkluze na pracovišti. Tyto tři věci se skrývají pod zkratkou DEI, kterou si za své vzali v obou českých závodech Teleflexu. Co to ale přesně znamená a jak teoretické úkoly...

31. října 2025

Teleflex: Když práce spojuje

Komerční sdělení

Diverzita, rovnost a inkluze na pracovišti. Tyto tři věci se skrývají pod zkratkou DEI, kterou si za své vzali v obou českých závodech Teleflexu. Co to ale přesně znamená a jak teoretické úkoly...

31. října 2025

Jak kvalitní matrace ovlivňuje dlouhověkost a regeneraci těla

Komerční sdělení

Spánek je základní biologická potřeba, ale jeho kvalita rozhoduje o tom, jak dobře naše tělo regeneruje a jak dlouho zůstává zdravé. V posledních letech se mluví o tzv. sleep longevity, schopnosti...

31. října 2025

Protikorupční linka a Registr dlužníků spolupracují

Komerční sdělení

Protikorupční linka a Registr dlužníků ČR nově systémově propojují data z oficiálních registrů a umožňují anonymní hlášení finančních machinací, korupce či jiných ekonomických deliktů přímo státním...

31. října 2025

Jak připravit dům na zimu: 5 tipů pro úsporu energie a tepla

Komerční sdělení

S prvními chladnými dny přichází otázka, jak udržet domov útulný a zároveň nezatížit rodinný rozpočet vysokými účty za energie. Správná příprava domu na zimu může přinést úsporu až několika tisíc...

31. října 2025

Bez respektu to nejde, říkají vrchní sestry manažerky

Komerční sdělení

S vrchními sestrami manažerkami se pacienti většinou nesetkají. Jejich práce spočívá v managementu ošetřovatelské péče napříč odděleními a zajišťují jejich chod.

31. října 2025

Zvolni: když zpomalí ulice, žije se líp

Komerční sdělení

Každodenní spěch a hluk nás unavují. Projekt ZVOLNI ukazuje jednoduché kroky, jak mít klidnější ulice, bezpečnější okolí škol a pohodovější dny — začít může každý hned.

31. října 2025

Ústecký kraj opět spojil odborníky v oblasti prevence

Komerční sdělení

Odborná konference Duševní zdraví na dosah IV se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Konference byla zaměřena na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví ve školách.

30. října 2025

V soutěži s WocaBee mohou školy získat 250 000 korun na modernizaci

Komerční sdělení

Zapojte svou školu do soutěže v učení cizích jazyků! Oblíbený Jazykový WocaBee šampionát se uskuteční na školách již posedmé a opět přináší zajímavé ceny pro učitele, žáky i školy.

30. října 2025

Při realitním obchodu nechte nemovitost prověřit a prodávat profesionály

Komerční sdělení

Prodej i koupě nemovitosti patří mezi nejdůležitější finanční rozhodnutí v životě. Proto je klíčové svěřit se do rukou profesionálů. Po 5 letech realitního zákona se trh makléřů výrazně posunul....

30. října 2025

ČTK Connect vybrala novináře do tréninkového programu EP s datem 2025

Komerční sdělení

Ve skupině 22 adeptů, kteří splňují podmínku pracovat maximálně tři roky od ukončení studia v některém z českých médií, převažují žurnalisté z veřejnoprávních médií.

30. října 2025

Systém Hager quickconnect – bezšroubové modulární přístroje

Komerční sdělení

Hager quickconnect přináší revoluci v elektroinstalacích - bezšroubové spoje zkracují montážní čas až o 40 %, eliminují riziko přetažení či nedotažení a zajišťují bezpečný provoz bez...

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.