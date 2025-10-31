Zvolni: když zpomalí ulice, žije se líp

Ráno před školou bez chaosu, v centru víc prostoru pro lidi, v rezidenčních čtvrtích větší klid. To není sen. To jsou malé změny, které dávají městům i lidem víc bezpečí a méně stresu. ZVOLNI je český projekt, který učí města zavádět malé změny s viditelným účinkem. A co je podstatné: začít může každý u sebe.
Co ZVOLNI dělá
- Zklidňuje dopravu kolem škol a v obytných zónách (třicítky, školní ulice, sdílené zóny).
- Vrací ohleduplnost do každodenního provozu – místo spěchu prostor pro klidnou jízdu i chůzi
- Dává návod obcím i školám, jak začít malými kroky s vidinou rychlého řešení
Proč to řešit právě teď
Žijeme ve spěchu. Hluk a neustálý tlak na rychlost nás vyčerpávají a berou chuť chodit pěšky nebo pustit děti na kole do školy. Zklidněná ulice ale funguje jako „pauza“ pro celé okolí: bezpečnější přechody, tišší rána, víc pohybu a lepší nálada. A často stačí malé změny režimu, které se dají vyzkoušet snadno.
Začněte u sebe ještě dnes
- Jeden den bez auta v týdnu. Zkuste pěšky, na kole nebo MHD. Uvidíte, co to udělá s hlavou a prožíváním dne.
- Cesta do školy jinak. Domluvte se s dětmi na „pěším pátku“ nebo „koloně na kolech“ se spolužáky.
- Ohleduplná jízda. Tam, kde lidé bydlí nebo kde jsou školy, držte se 30 km/h. Rozdíl v čase je minutový, rozdíl v dopadu na okolí obrovský.
- Krátké pochůzky pěšky – tři blízké věci vyřiďte bez auta. Zjistíte, že to jde.
- Když chcete proměnit i své okolí
- Rodiče a školy: Navrhněte zkušební školní ulici na půl hodiny během ranní špičky. Děti se dopraví bezpečněji, rána budou klidnější.
- Sousedé a spolky: Ozvěte se na radnici s návrhem zóny 30 v rezidenční ulici. Obce: Využijte jednoduché návody ZVOLNI — od zkušebních projektů po komunikaci s veřejností.
Není to o zákazech. Je to o dohodě
ZVOLNI nestaví bariéry, ale vytváří domluvu. Srozumitelně vysvětluje, proč má smysl jet v obytných čtvrtích pomaleji, proč dát přednost chodcům a proč si část dne „vzít zpátky“ pro sebe a rodinu. Menší rychlost = větší klid.
Želvák: maskot, který připomíná, že vytrvalost vyhrává
Želvák není jen roztomilý maskot pro děti. Je to jednoduchá připomínka, že vytrvalé malé kroky mění každodenní život nejvíc. Ne sprint, ale klidné tempo. A přesně o tom ZVOLNI je.
Chcete vidět, jak začít ve vaší ulici nebo škole?
Podívejte se na zvolni.cz – najdete tam přehled kroků, inspirace z měst a tipy, jak se přidat. Začněte u sebe – už dnes!
Tento projekt je podporován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.