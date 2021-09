Zvládne stavebnictví skokový růst cen materiálů i práce?

Budou mít investoři chuť pokračovat v započatých projektech a na co se připravit v době skokového růstu cen materiálů i práce? O tom diskutovali hosté zářijového Saint-Gobain Fóra a shodli se, že příležitost leží v chystaných dotačních programech a v přesnějším plánování nových investic.

Ceny bydlení v ČR vzrostly za posledních pět let o 65 %, nejmarkantněji však rostou v Praze (průměrná cena za m2 v ČR = 77 000 Kč, v Praze pak více než 100 000 Kč), navíc se stále potýkáme s plošným nedostatkem bytů. Téměř roční pozastavení výroby vstupních surovin pro stavbu pak způsobilo růst cen materiálů i práce. Mnoho investičních projektů se tak aktuálně potýká s velkými obtížemi. „Projevuje se sice snaha dohnat dobu covidu, ale zdražení je citelné pro všechny. Vzrostla cena materiálu, kontejnerové dopravy i pracovní síly, které je stále nedostatek. Banky ale nepřestanou financovat především rezidenční projekty, které mají jistý potenciál. Poptávka i přes zdražování stále roste. Stavět se bude dál,“ říká Pavel Kliment z poradenské společnosti KPMG.

Vývoj cen na stavebním trhu je pravidelně monitorován a pro investory jsou tato data důležitým ukazatelem i pro budoucí investiční záměry. „Na jisté výkyvy je trh zvyklý, s tím stavebnictví běžně počítá, ale takto skokový nárůst cen tu nebyl dvacet let. To je mimořádné,“ komentuje situaci Jan Blahoňovský, technický ředitel URS.

Nejvýraznější růst cen zaznamenaly suroviny jako železo, plasty a dřevo. Ceny základních materiálů užívaných ve stavebnictví – jde o polystyren, železářské výrobky, jako jsou betonové výztuže, měď, hliník, plechy – vzrostly o 100 %. Dřevo, u nějž se kvůli kůrovcové kalamitě předpokládalo snížení, zdražilo nevýrazněji, o 150 %. Jen materiálové náklady na stavbu proto vzrostly zhruba o 15 % a v meziročním srovnání jde celkově o 6% nárůst cen v celém stavebním sektoru. „I když se ve výsledku nejedná o vysoké číslo, je třeba si uvědomit, že téměř 50 % ceny stavby tvoří právě materiál,“ dodává Jan Blahoňovský z URS.

Na zdražování musí reagovat jak stavitelé, tak investoři, kteří se nyní potýkají s tím, že nejsou schopni dokončit stavby za původně stanovené rozpočty. „Ano, obce si stěžují, že nejsou schopny za dnešních podmínek dostát rozpočtům započaté investiční akce. Mnohé z nich jsou navíc navázané na dotační tituly. Svaz měst a obcí řeší, jak pracovat s tím, že dochází k navyšování veřejných zakázek,“ komentuje aktuální situaci Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí, a dodává: „Běžně se stává, že dodavatel dílo uprostřed ukončí a vezme na sebe raději finanční sankce, což ho vyjde levněji. Je to velký problém.“

I obcím se tak výstavba plánuje poměrně obtížně – čekají na budoucí vývoj událostí, což komplikuje rozhodování právě o zapojení se do dotačních programů. Stát jich chystá spustit od letošního podzimu dostatek, ale podmínky jsou pro obce mnohdy přímo rozporuplné. Jak uvádí starosta obce Hrádek nad Nisou: „Peníze jsou největší nejistota. Co platí dnes, nemusí platit zítra. Firmám se nedostává materiál, do nových zakázek se moc nehrnou. Flexibilita v čerpání dotace je nulová a podmínky dotačních programů nejsou vyhovující. Hrozí tak i to, že budeme muset dotace vrátit.“ V rámci dotačních programů jsou obce právě nejvíce kritické k tomu, že jsou složité, administrativně náročné, finančně mnohdy nevýhodné a ceny v nich zastropované.

„Letošek je nadstandardní výkyv, s tím si musí trh poradit,“ reaguje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, a dodává: „O zlepšení podmínek k čerpání dotací se stát snaží, již jsme umožnili financování z několika zdrojů, což obcím může výrazně pomoci při plánování investičních záměrů. Zájem o dotace je v Česku stále velký a rok od roku stoupá.“ Předpoklad je tedy takový, že o dotace se bude ve velkém žádat dál, když podle Valdmana čeká Česko „dotační smršť“. „Ale bude potřeba přenastavit rozpočtové ceny,“ dodává Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí, který se také dlouhodobě aktivně snaží ve spolupráci se státem o zjednodušení pravidel dotací.

„Opětovné rozběhnutí trhu trvá, ale krizí se proinvestujeme, trh si regulaci zařídí sám,“ komentuje současnou krizovou situaci ve stavebnictví Miloš Hutník z divize Weber Skupiny Saint-Gobain. Upozorňuje také na fakt, že na co bude třeba se kromě financí zaměřit, je také to, co za finance pořizujeme, tedy materiály a jejich kvalita. „Bude například na místě hledat nové možnosti konstrukce staveb, jako je třeba cesta suché výstavby pomocí lehčích, trvalých a také lépe recyklovatelných materiálů, jako je sádrokarton,“ uvádí příklad Radek Šafář z divize Rigips. Myslet je pak vhodné také na budoucí úspory a stavět z materiálů, díky nimž ušetříte třeba za energie, nebo jimi šetříte životní prostředí. Současným trendem ve stavebnictví jsou třeba zelené střechy, na něž je možné také čerpat dotace. „Na ní přitom už dnes můžete třeba propojit fotovoltaiku se zajímavou faunou a flórou – střecha tak může být nejen hezká, ale užitečná vám i přírodním tvorům,“ uvádí Josef Hoffmann, produktový manažer divize ISOVER.

„Co ještě čeká stavebnictví, je celkově lepší a efektivnější plánování projektů staveb. Také je – a to už dnes – nutné počítat s delší dodací lhůtou materiálů,“ dodává Miloš Hutník. Ohledně vývoje cen jde podle Hutníka pak o věštění z křišťálové koule.

Pořad Saint-Gobain Fórum Online na téma Bez peněz se stavět nedá! Poradí si trh se zdražováním stavebních materiálů a prací? lze kdykoliv shlédnout zpětně na:

O Skupině Saint-Gobain

Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život každého z nás a naši budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme,

a jsou součástí každodenního života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha průmyslových řešeních. Poskytují nám komfort, výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu.