Zvíře v nouzi: krkavec Karel zapomíná mluvit. Může za to pandemie

„Ahoooj!“ ozývá se občas do prázdného areálu záchranné stanice Aves poblíž Kladna z voliéry obývané krkavcem Karlem. Kdysi ho přijali jako lidmi nelegálně odchované zvíře, které je na člověku závislé a není schopno samo v přírodě fungovat. Jindy by mu na pozdrav každý den odpovídaly desítky dětí, které se ve stanici účastní výchovných programů učících vztahu k přírodě. Za Karlem a dalšími zvířaty v naučných expozicích záchranných stanic přicházely měsíčně desítky tisíc návštěvníků. A nechávaly ve stanicích peníze, tolik potřebné pro hlavní poslání záchranných stanic – pomoc těm divokým zvířatům, u kterých je šance na úspěšný návrat do přírody.

Podobnou roli jako Karel ve stanici Aves plnila třeba rysice Amálka v Pasíčkách, vydra Kapka ve Vlašimi, vydra Plaváček v Bartošovicích, luňák Pepina v Pavlově či laň Jelen v Huslíku a mnoho dalších. Zvířata, která se v důsledku trvalého poškození nedala vypustit do přírody, pomáhala vychovávat děti a dospělé a vlastně také pomáhala i financovat záchranu těch šťastnějších jedinců.



Záchranné stanice pomáhají divokým zvířatům. Kdo pomůže v nouzi jim?

Jen v loňském roce přijaly záchranné stanice Národní sítě (viz www.zvirevnouzi.cz) celkem 27 642 zvířat v nouzi. Od vzniku Národní sítě záchranných stanic v roce 1998 to už bylo více než 300 000 zvířat – sražených autem, ptáků zraněných nárazem do skla či popálených elektřinou, zvířat otrávených, postřelených, pokousaných kočkou, opuštěných mláďat či mláďat lidmi nelegálně sebraných z přírody.

Více než polovinu zvířat se přitom podařilo zachránit a vypustit zpátky do přírody. Záchranným stanicím významně pomáhá tyto činnosti financovat stát. Nicméně, jeho pomoc nestačí ani na pokrytí čtvrtiny základního provozu. Nesmírně důležitá proto vždy byla pomoc krajů a obcí. Ale právě na tu se nyní nedá spoléhat. Rozpočty obcí a krajů byly ořezány ještě před vypuknutím pandemie. A náklady na zmírnění ekonomických ztrát v době covidové budou obrovské. Obce už nyní signalizují, že na záchranu divokých zvířat v nouzi jim rozhodně peníze nezbydou!

Krotká, lidmi odchovaná srna čeká na návštěvníky v bartošovické stanici

Zatím fungujeme, hlásí záchranné stanice



Také výpadek příjmů od návštěvníků či účastníků akcí, které stanice pro veřejnost běžně pořádaly, je obrovský. Vždyť ročně takto přišly do kontaktu s 200 000 lidmi! Rozhodně to však neznamená, že by pracovníci stanic z ekonomických důvodů začali zvířata třeba více utrácet. „Nelíbí se nám, že některé zoologické zahrady začaly veřejnosti sdělovat, že je ekonomická situace může dovést až k utrácení zvířat,“ říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody, který Národní síť záchranných stanic koordinuje, a dodává: „My si zvířata jako rukojmí rozhodně brát nebudeme.“ Je ovšem možné, že z ekonomických důvodů nebudou stanice moci poskytovat divokým zvířatům v nouzi pomoc v takové kvalitě, jak by chtěly. Někde omezí složité a drahé veterinární úkony, jinde budou více spoléhat na to, že jim lidé zvíře v nouzi dovezou, a ušetří tak náklady na řidiče a benzín… Bohužel, začíná sezóna mláďat, a to pak stanice pečují i o stovky sirotků najednou. Mnohá mláďata jako třeba veverky je třeba krmit každé dvě hodiny, a to i v noci. Po takto strávených nocích pak ti samí pracovníci stanic musí zvedat stále drnčící pohotovostní telefony, vyjíždět pro zvířata a zároveň se věnovat pacientům ve stanicích. A přitom nemohou zaplatit nikomu, kdo by jim v této extrémně náročné práci pomohl. Záchrana mláďat je také náročná finančně. Ve stanici Huslík například spotřebují za sezonu 20 kg speciálního mléka na krmení mláďat některých druhů savců. Nákup tohoto mléka je vyjde na více než 5000 Kč.

Vytvářet pozitivní vztah dětí k přírodě nyní stanice opravdu nemohou

Kolegové v Británii takový problém neřeší



Pouze ve Velké Británii existuje podobný model záchrany divokých zvířat, jakým je u nás Národní síť záchranných stanic. Je o 200 let starší, má záštitu královny a koordinuje ho nezisková organizace RSPCA. Veškeré její aktivity – ročně řeší až 130 000 případů zvířat v nouzi – jsou financovány z darů a závětí. Jde přitom o roční příjem ve výši 120 000 000 liber!

Zvíře v nouzi pomáhá. Pomozte Zvířeti v nouzi!

Věříme, že se k obdobnému modelu financování záchrany zvířat u nás dopracujeme dříve než za 200 let. Zatím veřejná sbírka Zvíře v nouzi přináší pomoc handicapovaným zvířatům ve výši okolo 2 milionů Kč ročně. Do 3 let musíme tuto sumu s pomocí veřejnosti desetinásobně navýšit. Zvíře v nouzi je sbírka určená na pomoc záchranným stanicím provozovaným neziskovkami. Celkem jich je 26. Stanice při národních parcích, městech či ZOO do ní zahrnuté nejsou.

Prosím, podpořte záchranu handicapovaných zvířat! Přispějte na účet Zvíře v nouzi číslo 33553322/0800. Můžete přispět i přímo konkrétní stanici. Jak na to, se dozvíte na www.zvirevnouzi.cz/sbirka-zvn. Děkujeme!

Velký dík patří společnosti Billa, která je generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic a podpořila publikování tohoto článku.