Dekolt jako váš vlastní, jen plnější a pevnější. To dnes chce většina žen. A spolu s honbou za velikostí mizí i to, čeho se bály nejvíc: narkóza, bolest, jizvy a dlouhé hojení.
„Dříve byla hlavním cílem především velikost. Dnes je to jinak, současným trendem je přirozenost, harmonie s postavou a co nejmenší zásah do tkání,“ říká plastický chirurg MUDr. Ján Pilka, primář kliniky Aesthevita, který jako první v Česku představil metodu úpravy prsou MIA Femtech™ a věnuje se také další miniinvazivní verzi Preservé™.
Zvětšení prsou bez celkové narkózy
Obě metody probíhají v lokální anestezii a zákrok trvá zhruba 15 minut. „Pacientka přijde ráno, v pohodlí a bez stresu podstoupí zákrok v lokální anestezii a už za dvě hodiny odchází domů. Celý proces vnímá spíš jako vylepšení, ne jako operaci,“ popisuje MUDr. Pilka. Bez narkózy je zákrok šetrnější a bezpečnější. „Ženy se cítí víc jako klientky než jako pacientky,“ dodává. „K zákroku mě přesvědčilo to, že je možné ho absolvovat bez narkózy a nejsou vidět jizvy na prsou,“ píše na nezávislém hodnoticím portálu mExpe jedna z ověřených klientek.
MIA Femtech: žádný řez na prsou
MIA Femtech™ nenabízí každá klinika. Výrobce si přísně hlídá kvalitu a svěřuje metodu jen vybraným lékařům. Prvenství i největší zkušenosti u nás má MUDr. Pilka. „Vstup je drobný a ukrytý v podpaží. Neřežeme prsní sval ani nezasahujeme do žlázy. Tělo zůstává prakticky nedotčené, a právě v tom spočívá zásadní rozdíl oproti klasickým metodám,“ vysvětluje. Implantátu se chirurg ani nedotkne, zavádí ho sterilně patentovaným nástrojem. Na prsou nezůstanou viditelné stopy.
„Mám daleko plnější dekolt, nemusím už používat push up podprsenky, cítím se více žensky a už nemusím maskovat malá prsa,“ popisuje na mExpe skoro rok po zákroku u MUDr. Pilky další klientka.
Preservé: když je přání výraznější
Pro výraznější dekolt nebo konkrétní tvar je tu Preservé™. „Preservé volím tam, kde je potřeba větší objem, výraznější projekce nebo specifická modelace, stále však s velmi šetrným miniinvazivním přístupem, rychlým hojením a zákrokem bez narkózy,“ říká MUDr. Pilka. Mnoho žen přitom přichází na konzultaci s tím, že ještě neví, kterou metodu zvolit. Rozhodují se až tam, společně s MUDr. Pilkou, který ovládá obě a doporučí tu, jež odpovídá jejich tělu i představě. „Kliniku Aesthevita jsem si vybrala z důvodu specializace pana doktora Pilky na miniinvazivní zákroky,“ píše klientka po zákroku Preservé.
Zpátky do života za pár dní
Klasická augmentace znamenala týdny omezení. Po MIA Femtech™ je návrat do běžného života téměř okamžitý, rekonvalescence trvá asi týden a sportovat lze do dvou týdnů. Po Preservé™ se žena vrací k běžným věcem o něco později. „V obou případech však mluvíme o týdnech, nikoliv o měsících jako u standardní operace,“ shrnuje lékař.
Klientky z nezávislého hodnoticího portálu mExpe to potvrzují. „Tentýž den jsem byla doma, bolesti minimální, snesitelné, druhý den fungujete napůl a pátý den by nikdo nic nepoznal,“ píše Eva (38) po zákroku MIA Femtech. „Po dětech jsem si přála mít zase pěkná pevná prsa, ale nemohla bych si dovolit být po běžné augmentaci mimo několik týdnů. Metoda Preservé pro mě tedy byla ta správná volba,“ dodává další ověřená klientka.
Plastika prsou otevřela dveře novým ženám
„Díky novým technologiím se plastická chirurgie prsou otevřela ženám, které by o zákroku dříve vůbec neuvažovaly, často kvůli obavám z operace, jizev, ale především ze strachu z nepřirozeného výsledku. Dnes k nám přichází klientky všech věkových kategorií, včetně starších žen, které nechtěly mít prsa po plastice,“ říká MUDr. Pilka. Potvrzuje to i Zuzana (36) v recenzi na mExpe: „O augmentaci jsem přemýšlela už pár let, ale až přišla na trh MIA Femtech, teprve jsem se rozhoupala. Chtěla jsem přirozený vzhled, prsa k mé hubené postavě, nic nápadně velkého.“
Cílem přitom často není ani změna k nepoznání. „Ne výrazně nový objem, ale lepší verzi sebe sama,“ dodává lékař. Proto vše začíná osobní konzultací a řešením, které bude dávat smysl i za několik let.
Přemýšlíte o vysněném dekoltu, ale brzdil vás strach z operace? Více najdete na stránce zvětšení prsou metodou MIA Femtech, srovnání obou technik pak v přehledu zvětšení prsou bez klasické operace. O těchto i dalších metodách úprav těla se více dozvíte na webu kliniky www.aesthevita.cz. Vše ale začíná osobní konzultací. Nebojte se na ní zeptat na cokoli a zjistit, jak by to mohlo vypadat právě ve vašem případě.
Kdo je MUDr. Ján Pilka
Zakladatel a vedoucí lékař kliniky Aesthevita. Je členem prestižních odborných společností a má bohaté zkušenosti ze Spojených států i evropských zemí. Díky důrazu na inovace a sledování nejnovějších trendů v estetické chirurgii patří mezi přední a vyhledávané plastické chirurgy a inovátory v Česku. Specializuje se především na plastiku prsou, tvarování postavy a kombinované výkony, při nichž vnímá tělo jako harmonický celek.