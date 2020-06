Zveme vás na hudební festival NaPleš!Fest v areálu Nemocnice Na Pleši

Letošní ročník bude věnován jednak zaměstnancům jako poděkování za zvládnutí krizového období, ale také všem lidem, kteří nemocnici zásobovali ručně šitými rouškami a dalším ochranným materiálem.

„NaPleš!Fest jsme uspořádali poprvé loni jako hudební festival pod širým nebem s doprovodným programem zaměřeným na zdravotně preventivní problematiku. Jde nám o propojení života v Nemocnici Na Pleši s místní komunitou obyvatel regionu a snažíme se také o oživení kultury. Loňský ročník jsme proto pojali benefičně a z příjmů jsme financovali obnovu zdejšího kinosálu. Od října 2019 jsme začali s pravidelnými filmovými a divadelními produkcemi pro naše pacienty i veřejnost,“ vysvětluje vznik akce MUDr. Kateřina Jirsová, primářka zdejší onkologie, která myšlenku festivalu v Nemocnici Na Pleši prosadila.

Letošní ročník měl být po loňských zkušenostech pro organizátory z řad zaměstnanců nemocnice o něco jednodušší, to by ale nesměla přijít pandemie koronaviru. Osud festivalu visel na vlásku, nakonec však díky rozvolňování bezpečnostních opatření bylo na poslední chvíli rozhodnuto, že akce proběhne v rámci aktuálních omezení v původním termínu 19. června. Nemocnice navíc spojila síly s iniciativou #hrajemedooken, která přináší hudbu nejen do nemocnic, ale i do domovů pro seniory, dětských domovů a vnitrobloků a která se podílí na dramaturgii festivalu.



Návštěvníci se přes všechny překážky, které stály v cestě, můžou nakonec těšit na našlápnutý program, i když v menším měřítku než loni.

Páteční hudební odpoledne otevře muzikant a bavič Ivan Mládek se svým Banjo Bandem. Skočnější tón nasadí hned po něm DJ GADJO spolu s legendou romské hudební scény, famózním houslistou Vojtěchem Lavičkou a následovat je bude „nejzábavnější dechovka současnosti“ LoveSong Orchestra, která svojí živelností a repertoárem vytáhne k tanci snad už úplně každého. Start festivalu se plánuje na 16:00 a po skončení kapel se o večírek až do 22 hodin postará DJ Honza K. Mixes v duchu svého motta „bez mejdanu není léto!“



Pořadatelé festivalu přistoupili z důvodů omezené kapacity i zdrojů k seškrtání doprovodného programu, připraven však bude stan pro děti s výtvarným workshopem, dočasným tetováním a další zábavou. Organizátoři si dávají záležet také na tom, aby občerstvení zajišťovaly lokální podniky. Pochutnat si bude možné například na pivu z Kytína, kávě od Malého mnicha nebo klobásách řezníka Kšány.



Vstupné je letos dobrovolné a kapacita je nastavena aktuálně na 500 lidí. Loni festival navštívilo přes 1500 lidí, je tedy možné, že ne každý se letos na koncerty dostane. Takže nezapomeňte: kdo dřív přijde...

NaPleš!Fest 2020 – program

Kdy: 19. června 2020, 15:00 – 22:00

Kde: Nemocnice Na Pleši, Nová Ves pod Pleší 110

https://festival.naplesi.cz

Hudební program

Ivan Mládek Banjo Band

DJ Gadjo ft. Vojta Lavička

Lovesong Orchestra

DJ Honza K. Mixes

Doprovodný program

výtvarné dílny spolku Amélie z.s.

dočasné tetování Tetovaná Teta

zdravotně preventivní workshop Loono

Nemocnice Na Pleši

Nemocnice Na Pleši je zdravotnické zařízení s více než stoletou historií. Areál nemocnice byl vybudován v roce 1916 uprostřed přírody na pomezí Brd jako první sanatorium v tehdejším Rakousko-Uhersku pro nemocné plicními chorobami. V současnosti se zde léčba zaměřuje na onkologii a léčebnou rehabilitaci spolu s dalšími obory, jako je pneumologie, diabetologie či interna.

V rámci motta „Úplně jiná nemocnice“ se snažíme nabízet jak našim pacientům, tak lidem z okolí více než jen standardní služby nemocnice. Hodnoty, pro které je Nemocnice Na Pleši v současné době známá, jsou individuální přístup, rodinná atmosféra a neopuštění pacienta ani v „beznadějném“ stavu.

Hrajeme do oken



Iniciativa Hrajeme do oken přináší koncerty až k vám, do vnitrobloků, ale i do nemocnic a domovů pro seniory. Propojuje hudebníky, kteří nemají pro koho hrát, s publikem, které je nemá kde poslouchat, ke společnému hudebnímu zážitku. Bezpečně a bez rizika.