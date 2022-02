ZUŠ Klapkova: Jsme škola, nejsme kroužek

„Někteří zájemci o studium se domnívají, že jsme základní školou s rozšířenou výukou uměleckých předmětů, jiní si naopak myslí, že organizujeme odpolední kroužky pro děti, tedy jakousi nezávaznou formu vyplnění volného času. Ani jeden z těchto názorů však principy fungování základní umělecké školy plně nevystihuje,“ podotýká ředitel Lávička.

Základní uměleckou školu navštěvují žáci jako svoji zájmovou činnost současně se vzděláváním v základní či střední škole. V tomto ohledu tedy může připomínat populární kroužky. Na rozdíl od nich však poskytuje žákům systematickou výuku členěnou do stupňů a ročníků. Žáci mohou přicházet do školy již ve věku pěti let a odcházejí často až s dovršením dospělosti.

Budova školy prošla nedávno zásadní rekonstrukcí.

Děti se mohou v základní umělecké škole učit hře na hudební nástroje (klavír, kytara, baskytara, akordeon, keyboard, bicí, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubka, pozoun, lesní roh, housle, viola, violoncello, kontrabas), sólovému a sborovému zpěvu, dramatickému, tanečnímu či výtvarnému oboru. Hrají také ve školních orchestrech, skupinách či komorních souborech. Svoji práci prezentují na koncertech, představeních a výstavách. Úroveň vzdělávání je garantována státem, který také prostřednictvím České školní inspekce kvalitu práce školy pravidelně hodnotí.

Žáci školy se často prezentují na předních pražských scénách.

„Naším cílem není vychovávat profesionální umělce. Chceme rozvíjet přirozený talent dětí tak, aby se z nich následně stali nadšení hudebníci, divadelníci, výtvarníci či tanečníci, které bude umělecký koníček provázet celým životem. Mnozí naši žáci však dosahují úspěchů i při přijímacím řízení na střední či vysoké školy uměleckého zaměření, kde svoje nadání dále rozvíjejí a umění se stane jejich profesí,“ upřesňuje ředitel Lávička.