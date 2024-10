Zubařina nám koluje v krvi

V rozhovoru se dozvíte o jeho inovativním přístupu a důrazu na preventivní péči, která je klíčem k dlouhodobému zdraví zubů.

Ještě jako gymnazista jste se rozhodl pokračovat ve stopách své matky, která byla zubařkou. Co vás k tomu vedlo?

Nikdo mě nepřesvědčoval, bylo to moje vlastní rozhodnutí. Viděl jsem, jak máma pracuje a jaký má vliv na své pacienty, a to mě inspirovalo. Převzal jsem rodinné žezlo a vybudoval síť úspěšných zubních ambulancí. Dnes mám radost, že i mé děti se rozhodly pro profesi stomatologa.

Jaká byla vaše vize, když jste začínal?

Vždy jsem chtěl rozvíjet se, postupovat kupředu a vytvářet trendy, ne je kopírovat. Mým cílem bylo poskytovat lidem takovou péči, jakou bych sám očekával pro sebe, a dávat jim jistotu prostřednictvím bezkonkurenčních výsledků léčby.

Jaké byly začátky budování vaší značky Schill Dental Clinic?

Cestu jsem si vybral sám. Do názvu jsem vložil své jméno a vzal na sebe závazek podepsat se pod každý nový úsměv na kterékoliv z mých klinik. Nebyla to lehká cesta, nebyl tu žádný bonitní investor či dotace. Investorem byla moje denní dvanáctihodinová šichta během deseti let. Všechny vydělané peníze jsem vracel zpět do zlepšování firmy.

Jaký byl váš přístup k budování a rozšiřování sítě klinik?

Rozhodl jsem se nespokojit se s běžnými ambulancemi v poliklinice. Chtěl jsem vybudovat místo, kde lidé nebudou čekat hodiny či dny, kde budou rentgen a CT k dispozici okamžitě a kde se problémy vyřeší rychle a precizně. Investoval jsem do lidí, vybavení, vzdělávání, prostor, inovací a léčebných postupů. Za dobu našeho působení jsme na čtyřech pobočkách ošetřili přes 80 000 pacientů a stále rosteme. To, že se k nám naši pacienti stále vracejí nám dělá radost.

Jak se dnes podílí vaše rodina na chodu klinik?

Dnes mi na klinice pomáhají otec, sestra, bratr a dvě nejstarší děti, které jsou v posledních ročnících studia stomatologie. Už nyní je postupně seznamuji s fungováním kliniky a předávám jim zkušenosti už během jejich studia. Přesně tak, jak to dělala moje matka.

Jaký je váš názor na budoucnost stomatologie?

Myslím si, že budoucnost stomatologie je v preventivní péči o chrup. Pacientům zdůrazňuji, že pravidelnou a správnou hygienou se dá předcházet kazům, ztrátě zubů či zákrokům, které jsou náročné časově, odborně i finančně.

Jaké technologie a postupy využíváte, abyste pomohli těm náročným případům?

Využíváme nejmodernější technologie, jako je digitalizace, 3D tisk zubních náhrad a umělá inteligence. Když jsem v roce 1996 začínal, neměli jsme rentgen ani mikroskop, dnes máme k dispozici pokročilé technologie, které nám umožňují dosahovat bezkonkurenčních výsledků.

MUDr. Schill a jeho inovace (patent)

Jak se vám daří kombinovat rodinnou tradici s moderními inovacemi?

Rodinná tradice je pro mě velmi důležitá. Moje matka byla zubařkou a já jsem se rozhodl pokračovat v jejích stopách. Do názvu kliniky jsem vložil své jméno a zavázal se k tomu, že každé nové zlepšení a každý úsměv bude mít mou osobní pečeť. Inovace jsou však nezbytné pro to, abychom mohli pacientům nabídnout to nejlepší.

Co chystáte do budoucna pro své pacienty?

Připravuji speciální program zaměřený na zachování zdravých zubů po celý život. Jde o inovaci, která není určena pro zubní lékaře, ale pro pacienty, aby měli jistotu, že si mohou zachovat vlastní zuby zdravé po celý život. Mým posláním je pomáhat co největšímu počtu lidí k zdravým a krásným úsměvům.

Co byste poradil lidem, kteří ztratili naději na zlepšení svého zubního zdraví?

Rád bych je povzbudil, aby to nevzdávali. Každý problém má své řešení, ať už se zdá jakkoli komplikovaný. Na naší klinice jsme připraveni pomoci i těm, kteří už hodili flintu do žita. S moderními technologiemi a zkušeným týmem jsme schopni dosáhnout vynikajících výsledků, které mohou změnit život každého pacienta.

Proč si vybrat právě Schill Dental Clinic?

Jsme tým sehraných profesionálů a ošetříme vás ve vysoké kvalitě v rozumném čase. Jsme stabilní centrum zubní péče, byli jsme tu pro vás před pětadvaceti lety a budeme i za dalších pětadvacet let. Můžete se na nás spolehnout. Na termíny u nás nečekáte dlouhé měsíce a navíc se tu dobře cítíte. Je to součástí naší filozofie.

