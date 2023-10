Zubaři z Schill Dental Clinic Praha vám poskytnou špičkovou péči

Schill Dental Clinic je moderní centrum špičkové stomatologické péče na Pankráci v Praze 4. Naše pražská pobočka byla otevřena v roce 2013. Na Slovensku Schill Dental Clinic působí od roku 2002 a pobočky má v Bratislavě, Žilině a v Košicích.

Povídáme si o tom s MUDr. Alexanderem Schillem, zakladatelem a vedoucím lékařem Schill Dental Clinic, jehož pražská pobočka sídlí v Milevské ulici v moderní eco friendly budově mezi hotelem Panorama a známým V Tower.

Proč si vybrat právě Schill Dental Clinic?

Jsme tým sehraných profesionálů a ošetříme vás ve vysoké kvalitě v rozumném čase. Jsme stabilní centrum zubní péče, byli jsme tu pro vás před pětadvaceti lety a budeme i za dalších pětadvacet let. Můžete se na nás spolehnout. Na termíny u nás nečekáte dlouhé měsíce a navíc se tu dobře cítíte. Je to součástí naší filozofie.

Můžete nám tu filozofii přiblížit?

V Schill Dental Clinic chceme, aby tu byla příjemná atmosféra, abyste se u nás cítili příjemně a v bezpečí. Když k nám vstoupíte, přijmou vás příjemné a usměvavé recepční, prostory recepce ani čekárna nepůsobí jako zdravotnické zařízení, ale příjemně a domácky. Zakládáme si na tom, aby architektura těchto prostor neevokovala něco nepříjemného.

Proč je to podle vás tak důležité?

Dobře víme, že se lidé často k zubaři bojí. Proto poskytujeme kromě špičkové zubařské péče také příjemné prostředí. Celý náš tým k pacientům přistupuje individuálně, citlivě a s pochopením. Jde nám o zdraví a krásu vašich zubů a na kvalitě naší práce si zakládáme. Je naší nejlepší vizitkou.

Ošetřujete i děti?

Ošetříme nejen děti, ale i jejich maminky a tatínky, babičky a dědečky :-). Jednoduše řečeno, jsme zubaři pro celou rodinu. Jsme připraveni se postarat o všechny věkové kategorie od nejmenších pacientů po ty nejstarší. Ale pokud se ptáte na děti, ano, jsme na ně připraveni. Máme příjemný a krásně vybavený dětský koutek v čekárně i „dětskou“ ordinaci plnou hraček, plyšáků, pohádek a písniček. A skvělou paní doktorku, která se dětským pacientům trpělivě a s citem věnuje.

Jaké služby v Schill Dental Clinic nabízíte?

Poskytujeme komplexní zubařskou péči od preventivních prohlídek přes dentální hygienu a ortodoncii až po zubní chirurgii a implantologii. Za zmínku stojí určitě i to, že nabízíme možnost ošetření s premedikací, v analgosedaci nebo v celkové anestezii, což je pro mnoho bázlivých pacientů klíčové.

Ošetření bez bolesti a špatných vzpomínek?

Ano. Může se to zdát jako maličkost, ale pro mnohé je to zcela zásadní. Díky premedikaci - analgosedaci nebo celkové anestezii - dokážou návštěvu zubaře a stomatologickou léčbu vůbec absolovovat. Spousta lidí se k zubaři bojí tak, že jsou těžko ošetřitelní, velmi špatně spolupracují. U dětí to platí dvojnásob. Díky těmto technikám dokážeme ošetřit i více zubů najednou, v klidu a bez stresu, bez bolesti a bez těch špatných vzpomínek. Pacienti se tak rádi vracejí.

Co byste pacientům doporučil, aby jim krásný a zdravý úsměv vydržel co nejdéle?

Starejte se o vaše zuby každý den. :-) Správné čištění a pravidelná prevence jsou základ. Preventivní prohlídka každý rok a jednou až dvakrát ročně profesionální dentální hygiena jsou nutný základ. Pak bych také určitě pacientům doporučil neodkládat návštěvu zubaře, když nastane nějaký problém. Čím dříve přijdete, tím snažší (a také levnější) bude řešení. Nenechte zajít vaše problémy se zuby příliš daleko.

Komplikované případy, „co zašly daleko“, řešíte často?

Zubařinu dělám od roku 1996, což už je nějaký ten pátek. A protože se osobně specializuji zejména na zubní chirurgii a implantologii, vesměs řeším složitější případy a komplikované problémy. V současné stomatologii naštěstí umíme vyřešit více méně každý problém se zuby. Je to o neustálém vzdělávání se a zkušenostech. Ale také přístupu a vzájemné týmové spolupráci. Záleží i na kvalitním vybavení, nástrojích a materiálech. U nás v Schill Dental Clinic najdete jen to nejlepší.

Odkud jsou vaši pacienti?

Většina našich pacientů je z Prahy a ze Středočeského kraje. Ale mnoho přjíždí i zdaleka. Když člověk ví, že mu tady pomůžeme vyřešit problémy, které se mu zatím jinde vyřešit nepovedlo, nezbytné prostředky, cestu i čas návštěvě u nás věnuje.

Můžete se podělit o nějaký příběh ze života?

Jedna pacientka mi nedávno po úspěšném zákroku řekla: „Bylo to tak rychlé a vůbec nic jsem necítila“. To chcete jako muž od ženy slyšet, jen pokud jste v roli zubaře 🙂.

Chcete se o Schill Dental Clinic dozvědět více? Mrkněte na schill.cz a objednejte se na vstupní vyšetření a dentální hygienu. Svěřte se do péče skvělých odborníků a užívejte si života naplno se zdravým a krásným úsměvem.