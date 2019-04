Zrzavý, Šíma, Procházka - aukční událost sezóny v Mánesu

V aukci Adolf Loos Apartment and Gallery budou nabídnuta unikátní díla Jana Zrzavého ze sbírky Emila Gilelse, jednoho z nejvýznamnějších klavíristů 20. století. Aukční síň byla rovněž pověřena prodejem kvalitní sbírky spisovatelky Marty Davouze. Díla pocházejí z jejího bretaňského zámečku Manoir De Langourian. Jedná se tak o jedinečné, neopakovatelné aukční příležitosti.

Aukce nabídne také velký olej na plátně Josefa Šímy s názvem Krajina se stébly z roku 1930. Tento galerijní obraz pochází ze sbírky slovenského básníka Theo H. Florina. Olej jde do aukce s vyvolávací cenou 7 500 000 Kč. Z proslulé sbírky rodiny vídeňského sběratele Dr. Ivo Rottera, která je uložena v Národní galerii Belvedere ve Vídni, se bude dražit vzácný kubistický olej Antonína Procházky Hlava III z roku 1916. Jindřich Štyrský je reprezentován v dubnové aukci obrazem s názvem Červenec (1930). Toto skvostné dílo bylo ve sbírce malířky Toyen, které obraz osobně daroval její blízký přítel Jindřich Štyrský.

V aukci bude rovněž zařazen olej Vojtěcha Hynaise Portrét mladé dámy. Slavný mistr tento vrcholný olej namaloval roku 1881 v Paříži. Nabídnut bude i olej Bohumíra Matala s názvem Cihelna I. z roku 1945. Nabídnut bude také mistrovský olej Petra Brandla Hlava apoštola z roku 1710, který pochází z lobkovické sbírky zámku Mělník. Francouzské moderní umění v aukci reprezentuje špičkový olej Bernarda Buffeta Zátiší hazardního hráče z roku 1977.

Josef Šíma, Krajina se stébly, 1930

Pozornost sběratelů nepochybně přitáhnou i další skvělá díla od Albína Brunovského, Antonína Hudečka, Olbrama Zoubka, Georgese Karse, E.A. Longena, Othona Coubina, Jiřího Hilmara, Milana Dobeše, Joana Miró, Fernanda Legera, Adrieny Šimotové, Krištofa Kintery (vyvolávací ceny nabízených děl se pohybují v rozmezí od 8 000 Kč do 7,5 mil. Kč). Součástí aukce bude i charitativní aukce na podporu Domova sociální péče Hagibor, Nadačního fondu Filipa Venclíka a Nadace krása pomoci Taťány Kuchařové.

Aukční síň a galerie Adolf Loos Apartment and Gallery se specializuje na prodej kvalitních obrazů a plastik významných českých a zahraničních umělců. Při výběru klade důraz především na pravost nabízených děl, které pečlivě prověřuje s uznávanými českými i zahraničními odborníky. Jako jediná aukční síň v České republice poskytuje doživotní záruku na pravost prodávaných uměleckých předmětů.

Předaukční výstava z roku 2018, Mánes | foto: Adolf Loos Apartment Gallery s.r.o.

Tato aukční síň drží první, druhé a čtvrté místo v TOP žebříčku nejdražších prodaných obrazů na aukci v České republice (1. František Kupka, Série C I., 62 mil. Kč) a také většinu dalších aukčních rekordů českých malířů (více na: http://aloos.cz/cs/nase-uspechy).

Návštěvníci mohou shlédnout exponáty v rámci předaukční výstavy ve velké výstavní síni v Mánesu od 13. do 27. dubna vždy od 10 do 18 hodin. V neděli 28. dubna bude výstava přístupná až do konání aukce, tedy od 10 do 13:30 hodin.

Termín aukce: 28. dubna od 14:00 hodin

Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

Aukční katalog najdete na: http://aloos.cz/cs