Zpátky do školy: Přeřaďte rychlost na Wi-Fi 6

Potřeby domácností se zvyšují

Pokud jste doma jediným uživatelem a jen surfujete na Facebooku, YouTube nebo zpravodajských serverech, potom na svém domácím internetu nejspíš nic měnit nemusíte. Jenže nároky uživatelů na připojení jsou přirozeně čím dál vyšší. Ostatně objem přenesených dat roste víceméně exponenciálně, což je dáno primárně tím, že konzumujeme více video obsahu.

Potřeby domácností v oblasti internetu se zvyšují, na což měla přirozeně výrazný vliv i pandemie, která děti ze škol a pracovníky z kanceláří „nahnala“ k domácímu vzdělávání a home office. Tyto trendy s námi nejspíš alespoň částečně zůstanou i nadále, a tak je vhodné vyzbrojit se vybavením, které odpovídá dnešní době.

Kvůli komplexnějším potřebám existuje zvýšený tlak na výkon jednotlivých prvků domácí sítě, na jejich dobu odezvy (ta by přirozeně měla být co nejnižší) a na možnosti připojení více koncových zařízení bez kompromisů v rychlosti. Právě takové podmínky splňuje standard Wi-Fi 6, který umožňuje například realizaci videohovoru ve vysokém rozlišení jedním členem rodiny, aniž by přitom jiný člen rodiny musel opouštět rozehranou on-line hru.

RE505X

Výhody standardu Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 byl v roce 2020 výrazným posunem vpřed oproti dosavadnímu standardu 802.11ac (Wi-Fi 5), který dnes používá velká část domácností. Výhodou přechodu na Wi-Fi 6 by pro vás v takovém případě mohla být vyšší maximální přenosová rychlost, a to teoreticky až do 9,6 Gb/s. Většina z tohoto objemu připadá na frekvenční pásmo okolo 5 GHz.

Vyšší rychlost i možnost připojení většího množství zařízení najednou zajišťují přidružené technologie, které musejí kompatibilní síťové prvky podporovat. K těm patří například MU-MIMO s počtem streamů navýšeným na osm, vylepšené modulační schéma OFDMA nebo lepší beamforming, neboli modelování paprsku, které mimo jiné šetří baterii připojených koncových zařízení.

Deco X20

Co použít na upgrade

Komplexní portfolio síťových řešení pro přechod na Wi-Fi 6 má ve své nabídce společnost TP-Link. Povězme si nejdříve o meshových systémech, jejichž výhodou je prakticky neomezená rozšiřitelnost o nové přístupové body, které jsou navíc navzájem zaměnitelné. Navíc je zde výhodou plynulý přechod koncových zařízení mezi jednotlivými přístupovými body, aniž byste si toho jako uživatelé všimli.

Deco X20

Příkladem meshového systému, který lze použít jako slušný základ pro tvorbu jednotné bezdrátové sítě, může být TP-Link Deco X20, což je AX1800 Wi-Fi 6 mesh systém, jehož rychlost přenosu dat ve dvou pásmech dosahuje rychlosti až 1 800 Mbit/s. Můžete k němu připojit až 150 zařízení (což je ostatně u Wi-Fi 6 standard) a zbavíte se mrtvých zón v rámci domácnosti, které byste se svým dosavadním routerem nejspíš museli „vykrývat“ přidanými přístupovými body či extendery.

RE505X

Přesto existují i levnější varianty, právě v podobě routeru, který však bude podporovat Wi-Fi 6. Tím může být například TP-Link Archer AX23, který vám dokáže zajistit bezdrátovou síť o stejné rychlosti jako výše uvedený mesh systém. Navíc je možné ho integrovat do sjednocené platformy TP-Link OneMesh, což znamená, že ho později snadno můžete doplnit o kompatibilní opakovače (extendery), a domácí síť tak dle potřeby rozšířit dodatečně. Například TP-Link RE505X, který samozřejmě podporuje všechny uvedené technologie vycházející ze standardu Wi-Fi 6, snadné nastavení pomocí mobilní aplikace TP-Link Tether a jednotné jméno Wi-Fi sítě v rámci TP-Link OneMesh.

Archer AX23

www-tp-link.com