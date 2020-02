Známé tváře vědí kam investovat

Zlato jako rozumná investice: Chráníte dostatečně svůj majetek?

V životě je vítězem ten, kdo myslí o několik kroků vpřed. U sportovců to platí dvojnásob. Sportovní kariéra totiž netrvá věčně a je tak dobré s předstihem myslet na to, co bude následovat po ní. Někteří sportovci se vrhnou do podnikání, někteří začnou pracovat a jsou i tací, kteří spoléhají na investice, ze kterých pak čerpají finanční prostředky. Mnozí sportovci však při investování narazili na neznalost a zbytečně prodělali. Bezpečnou investicí je však vložení úspor do zlata, jehož cena navíc stále stoupá.

Do zlatých slitků investuje řada úspěšných lidí, mezi kterými nechybějí ani sportovci. „Diamanty či zlato považuji za dobrou investici. Věřím, že jejich cena půjde ještě nahoru,“ uvedla jedna z tváří ATT Investments Stanislav Matuš, aktuálně nejlepší český profesionální golfista.

Vedle Matuše spolupracuje s ATT Investments i tenistka Kateřina Siniaková, která ví, že se investice do zlata nevyplatí jen z finančního hlediska. „Třeba šperky, ve kterých jsem fotila kolekci pro ATT, byly velmi elegantní. Jde tak nejen o zajímavou investici, ale i o hezký módní doplněk,“ myslí si.

Hromadit peníze na účtu není rozumné

Honit se za penězi proto, aby nakonec přibývaly jen na bankovním účtu, není rozumné. Peníze totiž kvůli inflaci ztrácejí na své hodnotě. Pokud něco stálo před pěti lety určitou sumu, dnes už za stejné zboží zaplatíte více peněz. Pokud bychom srovnali hodnotu například pětistovkové bankovky před 30 lety a dnes, její hodnota bude úplně jinde – ve špatném slova smyslu.

Lepší je své úspory investovat a investičních možností je dnes celá řada. Zlato je však jistotou, že o vaše peníze nepřijdete. Díky ATT Investments navíc můžete investovat i s menšími částkami, a to například od 500 korun měsíčně. Zajímavým produktem společnosti jsou třeba i šperky na splátky, díky čemuž nemusíte zaplatit hned plnou sazbu za daný šperk, ale splácíte ho postupně a zároveň investujete.

Výhody investic do drahých kovů či kamenů vnímá i tvář ATT Investments pro Slovensko Paulína Fialková. „Když má člověk postaráno o bydlení, práci a auto, tak až tehdy může uvažovat o investicích různého druhu. U mě to jsou buď nemovitosti nebo šperky,“ přiznává slovenská biatlonistka.

Paulína Fialková

Zlato znamená jistotu

ATT Investments a tisíce jejich partnerů věří zlatu a sázejí na jistotu. Zlato dokáže vyřešit i vaše případné problémy. Myslete na budoucnost.

Největší výhodou této investice je fakt, že jde o stálou komoditu bez větších výkyvů. Cena zlata lineárně a stabilně roste. Zlato chrání majetek, jinými slovy uchovává jeho hodnotu i navzdory inflaci. O co větší je inflace a klesá hodnota peněz, o to více stoupá hodnota zlata. Dále zlato nemá DPH, takže se jeho cena neprodraží. Další výhodou je, že se jedná o takzvaný skrytý majetek, který neevidujete například v katastru nemovitostí. Zlato má absolutní likviditu – to znamená, že ho kdykoliv po světě prodáte v jakémkoliv okamžiku za jeho reálnou hodnotu.

Pokud ještě váháte, tak zlato je pro vás jednoznačnou odpovědí a zaručenou volbou.