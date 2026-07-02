Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Komerční sdělení

Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová | foto: Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

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Nejlepší výčepní v České republice je z Hlučína. V premiérovém ročníku mezinárodní soutěže Černý kůň výčepu, kterou pořádá značka Mustang, zvítězila pětadvacetiletá Jana Engelmannová. Ve finále v Ostravě navíc obsadily všechny medailové pozice ženy, což je v podobných soutěžích historický okamžik.

Nejlepší výčepní v Česku je z Hlučína

Nejprve překvapení, pak slzy radosti a nakonec vítězné gesto s trofejí v ruce. Přesně tak reagovala vítězka soutěže Jana Engelmannová na oznámení, že se stala první vítězkou mezinárodní soutěže Černý kůň výčepu.

Porotci se radí, komu připadne vítězná trofej, autor Václav Kohelka

Finále soutěže v Ostravě přilákalo spoustu milovníků piva

Do finále postoupilo osm nejlepších výčepních z více než padesáti provozoven v České republice a na Slovensku, které splňují přísné standardy značky Mustang pro péči o čepované pivo.

Jana Engelmannová říká, že základem správně načepovaného piva je dokonale čisté sklo, autor Martin Procházka

„Dostat se mezi finálovou osmičku nebylo vůbec snadné. Soutěžící museli projít náročnou kvalifikací a prokázat špičkové dovednosti při čepování piva Mustang,“ uvedla Milena Hasalová z organizačního týmu soutěže.

V ostravském pivovaru čekaly na soutěžící disciplíny zaměřené na správné čepování piva. V semifinále porota hodnotila především načepování dvou tradičních stylů – hladinky a šnytu.

Porota hodnotila techniku čepování, odčep, práci pod pěnou, kvalitu pěny i celkový způsob servírování, autor Václav Kohelka

Správný šnyt musí mít přesně daný poměr dvou dílů piva, tří dílů husté pěny a prostoru ve sklenici. Hladinka naopak vyžaduje dokonale načepované pivo s kompaktní krémovou pěnou bez velkých bublin.

Historický úspěch žen v soutěži Černý kůň výčepu

Do finále postoupilo pět nejlepších soutěžících. Jejich úkolem bylo načepovat tři perfektní hladinky v rychlém sledu za sebou. Porota hodnotila techniku čepování, odčep, práci pod pěnou, kvalitu pěny i celkový způsob servírování.

Pětice finalistů s porotci soutěže Černý kůň výčepu, autor Václav Kohelka

Vítězkou se stala Jana Engelmannová z Hlučína, která předvedla bezchybné čepování piva Mustang. Druhé místo obsadila Michaela Chovancová z Opavy a třetí Nikola Spišiaková z Bratislavy. Poprvé v historii podobné soutěže obsadily celé stupně vítězů ženy.

„V tréninku i semifinále šlo všechno hladce. Ve finále jsem se soustředila hlavně na správnou míru hladinky. Loni mi v Praze v soutěži Výčepní roku uniklo vítězství jen těsně, tentokrát jsem si šla pro zlato,“ řekla Jana Engelmannová. Trofej si vystaví ve své domovské provozovně Chacharova hasičárna v Hlučíně.

Jana Engelmannová patří dlouhodobě k nejlepším profesionálům v oboru, autor Václav Kohelka

Jana Engelmannová patří mezi nejlepší výčepní v České republice

Jana Engelmannová se čepování piva věnuje sedm let a dlouhodobě patří mezi nejuznávanější profesionály ve svém oboru. Neustále sleduje nové trendy a zdokonaluje techniku správného čepování.

„Jana k této profesi směřovala odmalička. Nakonec vystudovala stejný obor jako já – kuchař–číšník. Jsem na ni opravdu pyšný,“ uvedl její otec Pavel Kotas.

Jana Engelmannová s vítěznou trofejí a svým otcem Pavlem Kotasem, autor Martin Procházka

Štamgasti jí říkají Janičko

Bronzová medailistka Nikola Spišiaková ocenila výkon vítězky slovy: „Jana byla nejlepší. Tušila jsem, že vyhraje. Mám k ní velký respekt.“

Ve své domovské hospodě Chacharova hasičárna jí štamgasti říkají Jani nebo Janičko. Dobře vědí, že právě od ní dostanou perfektně načepované pivo.

A jaké pivo má sama vítězka nejraději?

„Jednoznačně Mustang načepovaný jako šnyt. To je pro mě největší dobrota.“

Slzy radosti. Jana Engelmannová právě vyhrála soutěž Černý kůň výčepu, autor Václav Kohelka

Janu Engelmannovou nyní čeká zasloužená dovolená a také role ambasadorky soutěže. Značka Mustang připravuje limitovanou edici pivních podtácků s podobiznou vítězky, která představí nejlepší výčepní v České republice.

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