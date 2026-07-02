Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Nejlepší výčepní v Česku je z Hlučína
Nejprve překvapení, pak slzy radosti a nakonec vítězné gesto s trofejí v ruce. Přesně tak reagovala vítězka soutěže Jana Engelmannová na oznámení, že se stala první vítězkou mezinárodní soutěže Černý kůň výčepu.
Finále soutěže v Ostravě přilákalo spoustu milovníků piva
Do finále postoupilo osm nejlepších výčepních z více než padesáti provozoven v České republice a na Slovensku, které splňují přísné standardy značky Mustang pro péči o čepované pivo.
„Dostat se mezi finálovou osmičku nebylo vůbec snadné. Soutěžící museli projít náročnou kvalifikací a prokázat špičkové dovednosti při čepování piva Mustang,“ uvedla Milena Hasalová z organizačního týmu soutěže.
V ostravském pivovaru čekaly na soutěžící disciplíny zaměřené na správné čepování piva. V semifinále porota hodnotila především načepování dvou tradičních stylů – hladinky a šnytu.
Správný šnyt musí mít přesně daný poměr dvou dílů piva, tří dílů husté pěny a prostoru ve sklenici. Hladinka naopak vyžaduje dokonale načepované pivo s kompaktní krémovou pěnou bez velkých bublin.
Historický úspěch žen v soutěži Černý kůň výčepu
Do finále postoupilo pět nejlepších soutěžících. Jejich úkolem bylo načepovat tři perfektní hladinky v rychlém sledu za sebou. Porota hodnotila techniku čepování, odčep, práci pod pěnou, kvalitu pěny i celkový způsob servírování.
Vítězkou se stala Jana Engelmannová z Hlučína, která předvedla bezchybné čepování piva Mustang. Druhé místo obsadila Michaela Chovancová z Opavy a třetí Nikola Spišiaková z Bratislavy. Poprvé v historii podobné soutěže obsadily celé stupně vítězů ženy.
„V tréninku i semifinále šlo všechno hladce. Ve finále jsem se soustředila hlavně na správnou míru hladinky. Loni mi v Praze v soutěži Výčepní roku uniklo vítězství jen těsně, tentokrát jsem si šla pro zlato,“ řekla Jana Engelmannová. Trofej si vystaví ve své domovské provozovně Chacharova hasičárna v Hlučíně.
Jana Engelmannová patří mezi nejlepší výčepní v České republice
Jana Engelmannová se čepování piva věnuje sedm let a dlouhodobě patří mezi nejuznávanější profesionály ve svém oboru. Neustále sleduje nové trendy a zdokonaluje techniku správného čepování.
„Jana k této profesi směřovala odmalička. Nakonec vystudovala stejný obor jako já – kuchař–číšník. Jsem na ni opravdu pyšný,“ uvedl její otec Pavel Kotas.
Štamgasti jí říkají Janičko
Bronzová medailistka Nikola Spišiaková ocenila výkon vítězky slovy: „Jana byla nejlepší. Tušila jsem, že vyhraje. Mám k ní velký respekt.“
Ve své domovské hospodě Chacharova hasičárna jí štamgasti říkají Jani nebo Janičko. Dobře vědí, že právě od ní dostanou perfektně načepované pivo.
A jaké pivo má sama vítězka nejraději?
„Jednoznačně Mustang načepovaný jako šnyt. To je pro mě největší dobrota.“
Janu Engelmannovou nyní čeká zasloužená dovolená a také role ambasadorky soutěže. Značka Mustang připravuje limitovanou edici pivních podtácků s podobiznou vítězky, která představí nejlepší výčepní v České republice.