Známe cestu z energo krize, říká Zeman, kandidát na primátora Jihlavy

Energetické společenství

Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky a současně kandidát na primátora, který jednání vede, má jasný plán - co nejdříve aktivovat systém komunální energetiky. O co konkrétně jde? „Princip komunitní energetiky spočívá v investici do výstavby obnovitelných zdrojů lokálními aktéry. Investorem je pak samotné město Jihlava a také se mohou aktivně podílet i místní podniky a obyvatelé. Pokud se na investici podílí společně více subjektů, sdružíme se do jedné právnické osoby, takzvaného energetického společenství. Společným cílem je pak schopnost dodávat energii do tří hodin do firem, úřadů, škol, školek a od tří do večera do domácností a volnočasových zařízení,“ uvádí Vít Zeman.

Následně pak zdroj (například fotovoltaiku - FVE, větrníky různých velikostí) umístěný na střechách domácností a veřejných budov nebo jiných vhodných místech provozují jako spoluvlastníci a jsou zároveň přímými spotřebiteli vyrobené energie, kterou mezi sebou sdílejí. Případné přebytky prodávají buď zpět do sítě, nebo ostatním spotřebitelům (např. okolním obcím nebo obyvatelům, kteří nejsou členy energetického společenství). Ti komunitně vyrobenou energii vykupují levněji, než by ji dostali od obchodníka s energií.

Známá a dostupná řešení

Obchodní cena elektřiny již atakovala hranici 10 000 Kč za 1 MWh. Dopad na občany, podnikatele je devastující. A stále stoupá. Město Jihlava však skrývá zcela zásadní potenciál pro instalaci obnovitelných zdrojů využívajících energie ze slunce či větru. Konkrétně městské veřejné budovy jako jsou například školy, úřady a nemocnice. Jednáme však také s partnery, kteří jsou provozovateli velkých logistických či výrobních hal a ve finále kalkulujeme i s možnostmi pro občany, aby se zapojili se svými střechami a prostory, pokud např. nedisponují finančními prostředky, nebo nemají možnosti pro vlastní zajištění energetické soběstačnosti. Dalším potenciálem jsou zcela jistě nevyužívané městské pozemky či brownfieldy (pozn. Pístovské kasárny, Modeta).

Následující volební období využijeme několik zásadních příležitostí pro rozvoj komunitní energetiky. Vláda aktuálně připravuje nový energetický zákon, který konečně přinese právní úpravu energetických společenství. Energetický regulační úřad navazuje vyhláškou usnadňující sdílení elektřiny a v neposlední řadě využijeme dotačních programů. „Aktuálně se rozbíhá nebo je ve fázi přípravy hned několik programů, o které si mohou města i velké a menší podniky požádat a získat tak významnou část investičních prostředků nezbytných pro vybudování infrastruktury obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí Mgr. Lucie Žáčková jako projektová manažerka Agentury pro rozvoj podnikání a současně kandidátka za Žijeme Jihlavou. Uskupení Žij se aktivně účastní jednání se zaměstnavateli a vidí, že toto je cesta. Podnikatelé si své cesty hledají, proto spojení sil měst a podnikatelů je významným urychlením.

Slunce, vítr a co dál

Je to tedy jen o panelech a větrnících? Nikoliv. Celá koncepce se průběžně rozšiřuje, ovšem prioritou je rychlost a dnes víme, že díky společnostem, které vstupují na český trh, jsme schopni například panely instalovat ve lhůtách 30 - 90 dnů po zajištění smluvního vztahu. Ovšem pro zvládnutí energetické krize by byla fotovoltaika na každé druhé střeše. Víme tedy, i co vše potřebuje město i investoři pro zahájení výstavby malých i větších větrných infrastruktur, pro které má Vysočina velmi dobré podmínky. Stále se vedou i hlubší diskuse např. o vodíkové infrastruktuře, která může být pilířem např. pro logistiku v Kraji Vysočina. Celý systém proto vyžaduje kompetentní řízení, a proto spolupracujeme s těmi nejlepšími. „Město s reálně padesáti tisíci obyvateli, jehož ekonomika stojí na průmyslové výrobě, odpovídá svojí spotřebou řádově stovce GWh elektřiny. Pokud je město schopno připravit nezbytné náležitosti a poskytnou investorům součinnost pro vybudování infrastruktury, pak dnes existují nástroje pro zajištění soběstačnosti takového města,“ uvádí Pavel Urubek, jednatel společnosti MJEnergie s.r.o..

Snížení energetických nákladů domácností o 20 % a městských organizací o 30 % s podmínkou dosažení principů udržitelnosti, aby naše město zůstalo prostředím pro život generací našich dětí, to jsou první kroky Žijeme Jihlavou po úspěchu ve volbách. Toto je reálná cesta k prosperitě města a jeho občanů.

Autor: Ing. Jiří Vybíhal, garant tématu Energetická soběstačnost koaličního uskupení Žijeme Jihlavou