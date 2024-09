Změňte 1 ingredienci a vaše míchaná vajíčka ocení i food kritici

Každý má totiž svá míchaná vajíčka rád jinak. Pokud však milujete ta krémová a dokonale ochucená, pak pro vás máme tip na vylepšení jejich báječnosti. A stačí relativně málo! Lžíce Ghee.

Kvalitními potravinami to začíná. A také končí

Co budete potřebovat na nejlepší míchaná vajíčka? To je jednoduché!

čerstvá vajíčka od spokojených a dobře živených slepic

Ghee bio

sůl, pepř

pažitka nebo jarní cibulka

a vaše oblíbené čerstvé pečivo na přikusování

Kvalitní suroviny jsou základem nejen pro nepřekonatelnou chuť, ale také pro zdraví a dobrý pocit z jídla. Sáhněte po čerstvých vajíčkách nebo těch z volných výběhů.

A další surovinou je Ghee. To se vyrábí několikahodinovým procesem přepouštění kvalitního čerstvého másla, že kterého však neubude ani trochu máslové chuti a vůně. Navíc je máslo zbaveno laktózy a má výrazně vyšší kouřový bod. Použijte Ghee pod míchaná vajíčka a jídlo i celá kuchyně zavoní poctivým máslem.

Ghee však využijete v kuchyni nejen pod vajíčka. Čistý máselný tuk pod modrým víčkem otevírejte kdykoliv, kdy to v kuchyni plánujete rozpálit. Ghee je báječné na smažení, přípravu základů polévek a omáček, také na pečení, grilování i polévání horkých knedlíků. Ghee využijete ve sladké i slané kuchyni.

Gurmánský Oscar pro Ghee bio

Není Ghee jako ghee. A co teprve bio! Česká firma Czech Ghee, dříve známá jako České Ghíčko, se umístila se svými produkty jako druhá nejoceňovanější česká firma v hodnocení mezinárodních gurmánských Oscarů – Great Taste. „Poprvé nás ke Great Taste postrčil Karel Novotný z BRAND FAMILY, se kterým jsme řešili rebrand. A jak to u nás bývá zvykem, jakmile se na něco zaměříme, dotáhneme to do zdárného konce. Takže jsme se dlouho nerozmýšleli a vyslali do soutěže 4 produkty – dvě čistá Ghee, klasické i v bio kvalitě a 2 příchutě našich oříškových krémů Gheetella – lískooříškovou a kokosovou s kešu ořechy.“ říká Adam Dostál, obchodní ředitel.

A jak hodnotila rozdíl porota z řad šéfkuchařů, food kritiků a obchodníků s vybranými lahůdkami? Ghee získalo 1 zlatou hvězdu a Ghee bio hned 3 zlaté hvězdy na pečeti Great Taste! Pokud si chcete rozsudek porovnat sami, směle do toho! E-shop ghee.czvoní po másle a najdete tam nejen Ghee, ale i ochucenou řadu Ghee+ a oříškové pomazánky s Ghee.

4 oceněné produkty, 7 hvězd a velká radost

Produkty e-shopu Ghee.cz si porotci zamilovali! Všechny 4 produkty získaly ocenění a jeden – Ghee bio– získal dokonce nejvyšší hodnocení 3 hvězd. Jaký je to pocit pro zakladatelku firmy Andreu Dostálovou? „My dlouhodobě říkáme, že Ghee v bio kvalitě je to nejlepší, co našim zákazníkům můžeme nabídnout. A teď to máme potvrzené. Mám však radost i z dalších hvězd, například pro lískooříškovou Gheetellu – ta je totiž ze všech 4 variant osobně má nejoblíbenější.“

Ghee se zabydlelo v mnoha českých domácnostech a jeho vliv na zdraví, chuť a vůni, která se line z kuchyně, je nepopsatelný!