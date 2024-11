„Zlato“ ze Všestar

„Letošní úroda cibule byla bohužel velmi špatná. V září přišly lijáky a kroupy, které způsobily rozsáhlé záplavy v různých částech Česka a taky bohužel v podstatě zlikvidovaly letošní úrodu cibule. Nezbylo nám než s pokorou akceptovat to, že navzdory našemu úsilí, péči a přání, přišla téměř všechna naše práce na polích s cibulí vniveč. Pár polí s tímto „zlatem“ jsme sklidili, avšak v takovém množství, které nás limituje v možnostech dalšího prodeje všem našim zákazníkům,“ říká Monika Nebeská, předsedkyně představenstva ZD Všestary.

Co všechno stojí za tím, aby vám vyrostla kvalitní cibule?

My máme tu čest a štěstí, že obděláváme úrodnou půdu Polabí, která je tak bohatá na živiny a specifická, že dává naší cibuli jedinečnou kvalitu a chuť. Není to ale jen tento dar přírody, stojí za tím také důkladná a léty prověřená péče, kterou půdě i cibuli dáváme. Především je to vracení organiky do půdy – jedině tak zajistíme, aby byla půda živá a plodná bez negativní zátěže na životní prostředí.

Kromě rozsáhlé rostlinné výroby v našem ZD Všestary totiž provozujeme i živočišnou výrobu, a máme tak dostatek hnoje, který je nenahraditelným prvkem regenerativního zemědělství. Vždycky jsme se učili od našich předků, protože ona příslovečná moudrost sedláků je inspirací i v dnešním světě moderních technologií. Ty samozřejmě také hojně využíváme, pomáhají nám při šetrném ošetřování cibulových rostlinek, přesném a minimálním dávkování hnojiva i při řízení teploty ve skladech. To všechno společně dělá z naší cibule jedničku. Všestarská cibule je pojem. Proto se honosí nejen chráněným označením původu Evropské unie již od roku 2008, ale i řadou dalších ocenění. Troufám si tvrdit, že naprostá většina národa zná Všestarskou cibuli.

Na první pohled se to nezdá, ale pěstování cibule je velice specifické. Když projíždíte krajinou, možná vám pole cibule přijdou podobná jako jakákoli jiná pole, ale opak je pravdou. Celý proces pěstování je přesně načasovaný a každý krok má svůj smysl. Ať už jde o správný poměr vody, živin, nebo péči o strukturu půdy. Právě tyto detaily jsou často neviditelné, ale zásadní. Možná vás překvapí, že cibule potřebuje i dostatek prostoru, protože jinak nemá šanci se vyvinout tak, jak bychom si přáli.

Co obnáší péče o ni?

Kde všude může na všestarskou cibuli narazit běžný zákazník?

Naše Všestarská cibule je díky své kvalitě a dlouhé tradici dostupná nejen na většině českých farmářských trhů, ale také v mnoha obchodech po celé republice. Najdete ji jak v tradičních menších obchodech s potravinami, tak i v regálech velkých obchodních řetězců. Zákazníci si na ni zvykli díky její chuti a kvalitě, která je zárukou šetrného pěstování a našich dlouholetých zkušeností.

Tedy celá naše produkce zůstává na domácím trhu. Cibuli prodáváme i napřímo zákazníkům v areálu ZD Všestary (na prodejně Vitaltech), část dodáváme do nemocnic nebo školních jídelen, velká část se pak dostává ke spotřebitelům přes obchodní řetězce.

Expedujete cibuli hned, nebo ji uchováváte ve skladech?

Cibuli sklidíme vždy v září, v říjnu a musíme ji až do května, června, než je nová cibule, uskladnit. Na technologii uskladnění dost záleží, bez dodržení správných postupů nelze zachovat kvalitu. Máme tedy teplotně řízené sklady, protože cibule potřebuje stálou teplotu a pravidelné provětrávání. Skladujeme ji bez použití jakýchkoli chemických přípravků.

Co kromě cibule produkujete?

Cibuli jsme pěstovali i na 220 ha, aktuálně máme zaseto 80 ha a cílíme především na kvalitu cibule. I když naše technologie disponuje kapacitou ročně dodat na trh klidně i 10 tisíc tun cibule. Pak tu máme brokolici. Během posledních let jsme poměrně významně změnili sortiment produkce a z největšího producenta cibule jsme se tak stali největším českým producentem brokolice, pravděpodobně i největším ve střední Evropě. Brokolici nyní pěstujeme už jen na 60 ha (před 3 roky na 100 ha), a i když je to hodně náročná plodina, daří se nám to. Aktuálně sklízíme přes 1 milion kusů ročně. Stejně jako cibule se i naše brokolice pyšní certifikátem Global G.A.P., který je razítkem toho, že dbáme na bezpečnost potravin. Zavedli jsme také ve významném měřítku pěstování špenátu na semeno. Prostě pěstujeme to, čemu se momentálně a za daných klimatických podmínek daří a po čem existuje zákaznická poptávka. Všechno je to samozřejmě investičně náročné, nemůžeme hned realizovat všechny nápady, ale snažíme se být adaptibilní na nové podmínky.

Máme taky živočišnou výrobu, ta tvoří asi 25 % celkového obratu naší skupiny. Ročně naše holštýnky vyprodukují až 9 miliónů litrů mléka. Chováme taky skot na maso. Úspěšně se nám rozrůstá stádo černého krátkosrstého plemena Wagyu, taky se mu říká japonský císařský skot, jeho maso je specificky mramorované. Dalším stádem jsou pak volečci plemene Belgian Blue X Holstein.

Propojení živočišné a rostlinné výroby je dlouhodobě naší filosofií. Vracíme organiku do půdu, praktikujeme koncept regenerativního zemědělství, a tedy i udržitelný způsob hospodaření. Je důležité, abychom nejen produkovali kvalitní plodiny, ale také udržovali půdu v dobré kondici pro budoucí generace. To znamená využívat moderní technologie šetrně k přírodě, optimalizovat spotřebu vody a energií a zároveň podporovat biodiverzitu v našem okolí.

Chodí vaši sousedé rádi na Oslavy Všestarské cibule?

Oslavy Všestarské cibule je událost, na kterou se těší mnoho lidí nejen z Všestar, ale i z širšího okolí. Všestarská cibule není jen pojem mezi pěstiteli, ale také hrdost místní komunity. Lidé oceňují, že dbáme na kvalitu, šetrné postupy a dlouholetou tradici. Oslava se koná jednou za dva roky, a již teď plánujeme další ročník na září 2025. Je to skvělá příležitost k setkání, oslavě našich úspěchů a sdílení toho nejlepšího, co naše půda nabízí.

V den oslav otevíráme areál Všestar – tady vždy nabízíme prohlídku skladu a technologie zpracování cibule a přehlídku nejmodernější zemědělské techniky či traktorových veteránů. Součástí jsou projížďky v koňském spřežení, jízda na koňském hřbetu, vystoupení hostů a umělců, ale i řada akcí pro děti, třeba kukuřičné bludiště nebo ukázka sokolnictví.

Monika Nebeská je úspěšná manažerka v zemědělství, kterou mimo jiné mezinárodní magazín Forbes v roce 2021 zařadil do prestižního žebříčku 150 nejvlivnějších žen Česka. Je držitelkou řady dalších ocenění (TOP10 Manažer roku 2015, Ocenění Manažer odvětví zemědělství a služby) a nositelkou čestného titulu Lady Pro 2013 a Lady Pro 2020. Stojí za vybudováním moderní a stabilní společnosti, která je úspěšná doma i v zahraničí.