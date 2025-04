Zlato jsou jediné skutečné peníze. Virtuální čísla hodnotu nezachrání

Podle Bronislava Beneše, výkonného ředitele společnosti AuPortal specializující se na obchod se zlatem, je fyzický kov jednou z mála forem majetku, která umí ochránit vaše úspory, navíc bez rizika jakékoliv další protistrany. V rozhovoru vysvětluje, proč je zlato považováno za bezpečnou investici, jaký je rozdíl mezi investiční mincí a medailí a na co si dát pozor při nákupu i zpětném výkupu.

Proč je zlato považováno za bezpečnou investici?

Zlato je tu s námi pět tisíc let. Na rozdíl od národních měn, které časem znehodnocuje inflace a neustále rostoucí peněžní zásoba, je zlato skutečný uchovatel hodnoty. Umožňuje si dlouhodobě zajistit základní životní potřeby jako oblečení, jídlo nebo „přístřeší“, a to ve stejné hodnotě v různých obdobích historie. Zlatu lidé věřili i ve chvílích, kdy nevěřili ničemu jinému. A není divu. Zatímco většina dnešních měn ztratila za posledních 50 let přes 90 procent své hodnoty, zlato si tu svou drží, a navíc ji často násobí. Je to taková kotva v moři nejistoty. A v době, kdy vše kolísá, je to možná právě to, co potřebujeme. Něco, co má skutečnou hodnotu, kterou lze navíc předat dalším generacím.

Co dělá ze zlata výjimečnou investici?

Nejde jen o čísla. Ano, od roku 2000 vzrostla cena zlata téměř o 1000 procent. Ale to hlavní je jistota. Fyzické zlato – v podobě slitků nebo mincí – držíte v ruce. Nepotřebujete k tomu banku ani makléře. Nikdo vám ho nemůže zmrazit nebo vymazat z účtu. Navíc má i osobní rozměr. Je krásné, symbolické. Často se dědí, předává podobně jako vzácná hodnota nebo vzpomínka. V současné době digitálních investic, které vidíte jenom na obrazovce, je zlato něco opravdového, co zůstává.

Existuje rozdíl mezi zlatem a investičním zlatem?

Ano. Investiční zlato je termín definovaný zákonem. Při splnění určitých podmínek, například ryzosti, označení výrobním číslem či nominální hodnotou platné měny, jsou typicky mince nebo slitky osvobozeny od DPH. Oproti tomu šperky nebo různé „medaile“, které se s investičními zlatými mincemi snadno zaměňují, již investiční zlato nejsou, nesplňují podmínky, nesou s sebou zatížení 21 % DPH a bohužel i dramaticky nižší likviditu, která se projeví výrazně nižší cenou při případném dalším prodeji.

Jak se určuje cena investičního zlata?

Cena zlata vychází z nabídky a poptávky na světových burzách, které fungují nonstop pět dní v týdnu. Vedle kovu samotného je v ceně obsažena i výrobní přirážka pokrývající náklady výrobce a distribuce. U mincí je tato díky složitější výrobě o něco málo vyšší nežli u slitků. Zlato se obchoduje v dolarech, takže hraje roli i kurz měny, ve které nakupujete. A právě výkyvy měn ukazují, jak zlato drží hodnotu. Zatímco třeba turecká lira padá a ztratila přes 40 % hodnoty jen za minulý rok, unce zlata si svou hodnotu uchovává, ba dokonce v roce 2024 by se vám o 30 % zhodnotila.

Jakou formu investičního zlata zvolit?

Záleží na preferencích. Slitky neboli cihly jsou skladné, kompaktní a mají nižší výrobní přirážku. Mince jsou zase pohodlnější k manipulaci, atraktivnější pro laiky, mají nominální hodnotu, a tak s nimi můžete i zaplatit (úsměv). Mohou mít i sběratelskou hodnotu. Nejprodávanější evropskou zlatou investiční mincí je Wiener Philharmoniker. Pro představu v roce 2015 stála jednouncová mince 26 tisíc korun, dnes je její cena 72 tisíc. To je téměř trojnásobné zhodnocení za 10 let. Navíc ji koupíte i prodáte prakticky po celém světě.

Je nutné kupovat zlato s certifikátem?

U slitků se certifikát obvykle dodává od výrobce a bývá součástí obalu. U investičních mincí certifikát většinou není a ani není potřeba. Garantem pravosti je samotná mincovna a především to, že jde o oficiální platidlo. Lidé často přeceňují význam certifikátu. Pokud je to certifikát výrobce, má svůj význam, pokud je to certifikát obchodníka (prodejce), je to bezcenný kus papíru. Důležitější je původ a renomé výrobce.

Seriózní prodejce by měl garantovat zpětný výkup, říká expert na zlato Bronislav Beneš.

Mohu investiční zlato prodat zpět obchodníkovi?

Ano, seriózní prodejce by měl garantovat zpětný výkup. Zde je třeba vnímat zásadní rozdíl oproti sběratelským mincím nebo medailím, u kterých výkup garantovaný nikým na světě není. Při prodeji hraje roli kromě ceny také důvěra stran, bezpečnost transakce a co si budeme povídat, i rychlost výplaty peněz. Zatímco některé firmy hradí v řádech týdnů, jiné, jako třeba my, vyplácí nejpozději do druhého dne. Navíc nechcete posílat své těžce nabyté jmění poštou a doufat, že vám přepravce balíček neztratí, prodejce vás nenapálí, dodrží smluvenou cenu, atd. Lépe přijít osobně, na místě ověřit pravost, odsouhlasit si podmínky a v případě prodeje nižších gramáží rovnou odejít s hotovostí.

Jak poznat solidního prodejce?

Důvěra je klíčová. Sledujte, zda má firma transparentní ceny a dodací podmínky. Recenze zákazníků, třeba na webu Heureka, kde jsou ověřené, také ledacos napoví. Zvažte i historii firmy a také to, zda má prodejce fyzickou prodejnu, kam můžete přijít osobně. Pozor by si lidé měli dát i na podezřele nízké ceny. Solidní firmy jsou férové jak při prodeji, tak při zpětném výkupu.

A jak tedy investovat chytře?

Pravidelně. Nikdo neodhadne ideální načasování. Ale pokud nakupujete průběžně, cenové výkyvy se v čase vyrovnají. Sledujte také fixaci cen. Někteří prodejci vám cenu dopočítají až po připsání platby, takže nevíte, za kolik vlastně nakupujete. Nakupujte tedy tam, kde cena, kterou vidíte v momentě objednávky, je i ta, kterou skutečně zaplatíte. Jako například u nás v AuPortalu (úsměv).