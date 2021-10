Zlatnictví Drahoňovský: Šperk je nositelem emocí a vzpomínek

Zkušenosti a rodinné pojetí v tomto případě nejsou jen prázdná slova. „Značka Drahoňovský působí na trhu od roku 1989, je to ryzí produkt zkušeností, které se předávají a uchovávají napříč generacemi zlatnických mistrů již od počátku 19. století. Každý rodinný člen, který je součástí kreativního procesu, má vystudovanou uměleckoprůmyslovou školu,“ říká Ondřej Krása, Brand manager firmy.

Ten také vysvětluje, v čem jsou jejich šperky výjimečné. K jejich výrobě používají jen vysoce kvalitní materiály, ať již jde o slitiny zlata nebo výlučně přírodní drahokamy. Již při návrzích nových kolekcí myslí na to, že by měly být funkční nejen pár let, ale celá desetiletí. „Šperk je totiž nositelem emocí a vzpomínek, a my se snažíme, aby tyto vzpomínky byly uchovány po celý život.“

Neméně důležité jsou však i módní trendy, kterým podléhají právě i šperky. A u Drahoňovského s nimi drží krok. V posledních letech je například na vzestupu obliba růžového zlata, kombinace různých barev zlata a jejich vrstvení. A stejně tak v kolekcích najdete v souladu s trendy i modely, které lze nosit samostatně nebo vícero najednou.

Zakázkový šperk- Sautoir, prsten a náramek z bílého 18kt zlata s modrými swiss topazy, kombinace výbrusů briolet a šachovnice

Tajemný Vltavín dělá ze šperku neopakovatelný unikát

Jsou však i nestárnoucí stálice, které diktátu módy neotřesitelně odolávají. „U nás se za takovou stálici dá považovat naše kolekce s přírodními vltavíny. Kameny, které jsou dosud opředeny tajemstvím jejich vzniku a jsou k nalezení pouze v Čechách. Tím, že jsou decentně doplněny zlatem, podtrhujeme jejich přirozenou krásu. Každý kus, který si od nás klient odnese je stoprocentní unikát, který nelze opakovat,“ upřesňuje Ondřej Krása.

V nepřeberném portfoliu šperků Drahoňovských najdete vše od něžného dětského šperku přes šperky na denní nošení pro všechny generace až po výrazný večerní set pro výjimečné příležitosti. Díky profesionálně vybavené manufaktuře jsou technologicky nezávislými a umí klientům vyrobit jakýkoliv šperk na míru.

Zakázkový šperk- Body necklace z bílého 18kt zlata s diamanty v briliantovém brusu, celková váha kamenů 7,40ct

„Když nás klient osloví s přáním nechat si vyrobit šperk na míru, domluvíme si společnou schůzku s Janem Drahoňovským, naším hlavním designerem a zlatníkem. S klientem vznikají prvotní skici, v rámci nichž hledáme správné proporce, funkčnost a především estetické pojetí. Dnes jsou šperky nositeli individuálního stylu a dávají každému možnost projevit svou jedinečnost,“ dodává Brand manager.

Šperky od firmy Drahoňovský najdete jednak na e-shopu, ale chcete-li si na jeho výběru a pořízení dát záležet a vložit do něj osobní ráz, navštivte její pražskou prodejnu. „Hlavní nákupní zóny Prahy opět ožívají a začínají být hektické, o to více zákazníci určitě ocení, že naše zlatnictví je v klidné ulici s příjemnou atmosférou uprostřed Dlouhé třídy číslo 19. Chystáte-li si užít procházku centrem města, přijďte se k nám osvěžit a pokochat se naší tvorbou,“ láká k návštěvě Ondřej Krása.