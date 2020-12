Zlaté české ručičky! V tomto městečku vyrábějí boty pro světové armády

Prabos: Světoznámá firma, kterou zná doma jen málokdo

I přes tolik úspěchů vědí o firmě Prabos, která boty do světových armád dodává, spíš jen fajnšmekři. Přitom se ve Slavičíně boty vyrábějí už od roku 1860, tedy víc než 150 let! Jediní, kdo by vám o nich asi řekli víc, budou hasiči, záchranáři a policisté, které Prabos také už léta obouvá.



Nejen pro ty v první linii

Ačkoli ve Slavičíně najdete hrdě vystavené boty, které dokáží odolat i výbuchu miny, už dávno nevyrábí jen boty pro profíky. Za vše mluví například nedávno představená řada Urban Warrior, která kombinuje vlastnosti taktických bot (chodidlo chrání kevlarová vložka, která odolá i ostrému hřebíku) s pohodlnými botami do města. Ještě o něco civilnější je pak řada outdoorových bot Work&Walk, se kterou snadno obujete celou rodinu na celý rok. A pořád při tom můžete říkat, že jdete na výlet v botách ze stejné dílny jako vojáci Bundeswehru.



Jedny boty na 10 let i více let

Víte, jak se pozná poctivá výroba? Že pořád nekupujete nové věci. České podniky dnes bojují o přežití, přitom jejich výrobky často předčí kvalitou zahraniční produkci. Nejinak je tomu u Slavičínské dílny. Jak říká Juraj Vozár, ředitel Prabosu, někteří klienti mají své „prabosky“ i přes 15 let. A čím to je? „Správnou údržbou, správným skladováním a tím, že se nestydí nám je vždy po pár letech poslat na pozáruční opravu. Vyjde je to daleko levněji než nové boty,“ popisuje Vozár a ukazuje fotky od zákazníků jako důkaz.



10 let staré boty před renovací:



A po ní:



Co naplat, česká ruční práce prostě nemá konkurenci. Ve světě už to vědí… Teď je ale řada na nás. A v dnešní době je to možná ještě důležitější než kdy jindy.