Zkušební období: Důkaz, že firma nemá co schovávat

Když si něco objednáte přes internet nebo z katalogu, máte ze zákona zpravidla 14 dní na vrácení bez udání důvodu. Toto právo dnes upravuje občanský zákoník a u běžného zboží se lhůta počítá od jeho převzetí.
Jenže ruku na srdce: Kolikrát jste to fakt udělali? Balení zboží do krabice, stání ve frontě na poště, týdny čekání na vrácení peněz... Většina z nás si zboží raději nechala a doufala, že příště vybere lépe. Potvrzují to i čísla: Podle dat přepravce PPL se v českém e-commerce vrací jen zhruba každý desátý nákup.
U služeb jsme (naštěstí pro nás) o krok dál. Čím dál více firem nechá zákazníka vyzkoušet, co nabízí, ještě před platbou. Fitka nabídnou první vstup gratis. Spotify i YouTube Music dají prémiové poslouchání na měsíc zdarma. Herní vývojáři nabízejí demoverze her a řadu známých aplikací si můžete vyzkoušet na týden bez placení. Takže si v klidu otestujete, jestli vám služba vyhovuje, a peníze z peněženky odcházejí až potom.
Pozor na „zkušební období“: Řada služeb nabízí sice vyzkoušení zdarma, ale už při registraci po vás chce číslo platební karty. A když předplatné včas nezrušíte, začne se vám automaticky strhávat (v tom horším případě vám třeba rovnou strhne poplatek na celý rok). Než tedy někam zadáte kartu, nastavte si rovnou připomínku na konec zkušebního období.
Zkušební období je dobře promyšlená strategie prodejců
Za bezplatnými zkušebními verzemi přitom nestojí dobročinnost, ale princip z behaviorální ekonomie, který popsal nositel Nobelovy ceny Richard Thaler. Říká se mu efekt vlastnictví. Funguje jednoduše: Když si něco vyzkoušíte a strávíte s tím čas, začnete si toho cenit víc, než kdybyste se na to jen dívali přes výlohu. Zkušební verze tedy není dárek, ale promyšlený obchodní model.
Vzpomeňte, kolikrát jste si po zkušebním období předplatili službu, kterou byste jinak nikdy neřešili. Mechanismus je vždy stejný. Vyzkoušíte, zvyknete si a pak se vám už nechce odejít. Tuhle psychologii potvrzují i tržní čísla. Analýza platformy Whop ukázala, že 30denní zkušební verze dosahuje míry konverze 56 %. Jde o nejúspěšnější délku, protože poskytne uživateli přesně tolik času, kolik potřebuje na vytvoření návyku.
Kde „vyzkoušej si to“ funguje perfektně
I Netflix kdysi vybudoval milionovou základnu předplatitelů díky bezplatným zkušebním obdobím. Dnes už sice trial nenabízí, ale princip „zkus a zůstaň“ mezitím převzaly desítky dalších služeb. Spotify dává měsíc Premium zdarma. Canva zase postavila svůj byznys na tom, že za základní verzi nechce ani korunu (respektive dolar).
A s velmi podobný princip dnes funguje i u legálních online kasin v Česku. Na Sazka Hrách od Allwynu najdete více než 900 online her a řadu automatů si můžete nejdřív vyzkoušet v demo režimu bez registrace a bez hry o skutečné peníze. A když vás prostředí i samotné hry chytnou, jednoduše se registrujete a rovnou si užijete i nějaký ten bonus za registraci
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+.