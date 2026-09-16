Zkontrolujte si regulátor tlaku plynu. Předejdete zbytečným starostem

Domovní regulátor má na starosti klíčovou věc – bezpečně snížit tlak plynu přicházejícího ze středotlaké distribuční sítě na úroveň, se kterou si poradí váš kotel, sporák nebo jiný spotřebič. Pokud regulátor přestane správně fungovat, hrozí přerušení odběru plynu, poruchy spotřebičů i kolísání tlaku v domovních rozvodech.
„Naše poruchová služba je stále častěji volána k případům, kdy zákazník hlásí výpadek plynu. Ukáže se ale, že problém není v síti, ale v zastaralém regulátoru, který už nefunguje správně,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu, největšího distributora plynu v Česku.
Plynaři narážejí na to, že lidé využívají ještě původní regulátor montovaný společně s postavenou plynovodní přípojkou. Toto zařízení se přitom časem opotřebovává a má omezenou životnost. Obvykle to je 20 až 25 let. Jen v letech 1985 až 2004 jich bylo v Česku nainstalováno přes 816 tisíc. Mnohé z nich jsou dnes dávno za svým limitem a v nejhorších případech může být používání takového zařízení i poměrně nebezpečné.
Jak poznáte, že je čas na výměnu?
Zpravidla je domovní regulátor tlaku plynu součástí plynových instalací u rodinných domů nebo kotelen bytovek. Nachází se ve skříni hlavního uzávěru plynu (HUP), která je umístěna na hranici pozemku nebo v obvodové zdi domu. Zařízení se nejčastěji umisťuje mezi hlavní uzávěr plynu a plynoměr.
Abyste zjistili jeho stáří, stačí se podívat na jeho výrobní štítek umístěný přímo na zařízení. Distributor plynu GasNet navíc pro odběratele spustil web domovniregulator.cz, kde najdete přehled nejčastějších typů regulátorů a jejich životnosti včetně návodů, kde přesně hledat rok výroby.
„Pokud zjistíte, že vašemu regulátoru doba životnosti už vypršela, neotálejte. Výměnu svěřte odborné firmě, ideálně teď, kdy mají plynoservisy před hlavní topnou sezónou ještě volné kapacity,“ říká Petr Koutný z GasNetu a doplňuje, že za stav regulátoru a jeho funkčnost odpovídá vždy majitel nebo provozovatel odběrného místa. Regulátor už není součástí distribuční soustavy.
Sjednat si termín návštěvy technika plynoservisu není složité. Servis i výměnu nabízejí výrobci a distributoři plynových zařízení nebo firmy specializující se na oblast vytápění, plynu a instalatérské práce.
Plynaři doporučují: nečekejte na první mrazivý večer bez tepla z vašeho plynového kotle a jednejte včas. Získáte tím jistotu bezpečného a bezproblémového provozu vašich plynových spotřebičů.