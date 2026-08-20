Zkontrolujte kotel ještě během léta. Na podzim se na servis čeká déle

Kdy byl váš plynový kotel naposledy na kontrole? Pokud už od předchozího servisu uplynul přibližně rok, není dobré objednání technika odkládat až na první chladné dny. Pravidelná prohlídka pomáhá odhalit závady dříve, než se projeví během každodenního zimního provozu. Kontrola zvyšuje bezpečnost zařízení, prodlužuje jeho životnost a může zabránit také zbytečně vysokým nákladům na vytápění.
Největší český distributor plynu GasNet proto doporučuje domácnostem, aby si servis plynových spotřebičů zajistily ještě během léta. Na podzim zaznamenávají servisní firmy výrazný nárůst zakázek a čekací lhůty se prodlužují. Kontrola plynového kotle a dalších zařízení se přitom doporučuje alespoň jednou ročně.
Nečekejte na první poruchu
Některé závady se mohou projevit až ve chvíli, kdy je zařízení během chladných měsíců vystaveno vyšší zátěži. Včasný servis dává domácnosti dostatek prostoru k případné opravě ještě před začátkem topné sezony a snižuje riziko, že kotel vypoví službu právě tehdy, kdy jej bude nejvíce potřebovat.
„Doporučujeme všem odběratelům, aby provedli servis svých odběrných plynových zařízení, jako jsou kotle, sporáky a domovní rozvody, ještě během léta. Servis přináší jistotu bezpečného provozu a pomáhá předejít komplikacím během zimy, kdy je zařízení vystaveno vyšší zátěži,“ uvádí provozní ředitel GasNetu Petr Koutný.
Co při servisu technik prověřuje?
Odborná kontrola není jen zběžnou prohlídkou kotle. Technik ověřuje správné nastavení spalování pomocí analyzátoru spalin, těsnost rozvodů, funkčnost bezpečnostních prvků a stav elektroinstalace. U kondenzačních plynových kotlů pak kontroluje i správný odvod kondenzátu.
Součástí servisu může být vyčištění hořáků a spalovací komory a následné seřízení spalování. Nečistoty nebo provozní závady totiž mohou snižovat účinnost zařízení. Špatně pracující kotel pak může spotřebovávat více plynu, než je nutné, a jeho provoz se domácnosti zbytečně prodražuje.
Závady ve spalování mohou také vést ke vzniku škodlivých látek, například oxidu uhelnatého, který je při úniku do obytných prostor nebezpečný. Pravidelná kontrola proto není pouhou formalitou, ale důležitou součástí bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.
Myslete i na sporák a domovní rozvody
Pozornost si nezaslouží pouze kotel. GasNet doporučuje nechat zkontrolovat i další odběrná plynová zařízení, například domovní regulátor tlaku plynu, sporák nebo domovní rozvody. Za provozuschopnost a technický stav zařízení od hlavního uzávěru plynu směrem do nemovitosti odpovídá jejich provozovatel, kterým bývá zpravidla vlastník domu nebo bytu. Distributor plynu se stará o distribuční plynovody, nikoliv o spotřebiče a rozvody uvnitř domácnosti. Je proto na majiteli, aby jejich servis včas zajistil.
Kontrolu i případnou opravu je nutné svěřit kvalifikovanému technikovi, který je vyškolený pro konkrétní typ zařízení. Vhodného odborníka lze hledat prostřednictvím výrobce nebo prodejce spotřebiče, u specializovaných topenářských a plynárenských firem (tzv. plynoservisy). Kontrolu nabízejí v rámci svých služeb i někteří obchodníci s plynem, u kterých mají zákazníci sjednanou svou smlouvu na dodávku plynu.
Při výběru by neměla rozhodovat pouze nejnižší cena. Důležitá je také odbornost, zkušenosti a reference technika.
Servis objednejte dřív, než se ochladí
U domácností, kde se v minulosti vyskytly problémy s tvorbou nečistot, doporučují plynaři jako další opatření montáž filtru za připojovací šroubení spotřebiče. Umožňuje zachytávat mechanické nečistoty, které mohou v domovních rozvodech plynu ojediněle vznikat.
Příčinou jejich tvorby bývají vždy konkrétní technické parametry na odběrném místě a pokud k tomu dochází, je potřeba vždy přivolat odbornou pomoc. Technik při prohlídce rozvody vyčistí profouknutím a následně může doporučit instalaci ochranného sítka (filtru) před vstupem do plynových spotřebičů.
Objednání servisu je jednoduchý krok, který může předejít mnohem složitějším starostem uprostřed zimy. Včasná kontrola vám přinese jistotu, že jsou kotel i další plynová zařízení na zimu připravena.