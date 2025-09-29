Zjistili mi nádor. A co teď?

Přesto není dnes situace beznadějná. Díky medicínskému pokroku, prevenci a rozšíření screeningových programů je řada onemocnění při včasném záchytu dobře léčitelná a i pro pokročilá stadia nemoci existují možnosti, jež pomáhají prodloužit život nebo zlepšit jeho kvalitu.
Český systém péče patří mezi ty nejlepší v Evropě. Stojí na síti patnácti komplexních onkologických center, kam směřuje nejmodernější specializovaná léčba, a navázaných regionálních pracovištích, která pečují o tisíce pacientů přímo ve svém kraji. Dobrou zprávou je, že portfolio moderních léků, které lze podávat v regionálních centrech, se postupně rozšiřuje.
Se stárnoucí populací a rostoucím počtem nemocných však přicházejí nové výzvy, na něž je třeba se připravit. Jak onkologická léčba v Česku funguje? Kde hledat pomoc? Co by měl člověk vědět a proč je důležité nebýt pasivní? O tom všem jsme si povídali s paní doktorkou Kateřinou Jirsovou, primářkou Integrovaného onkologického centra středočeské Nemocnice Na Pleši.
Paní primářko, každý rok přibudou v Česku tisíce nových onkologických pacientů. Co by měl člověk po sdělení diagnózy vědět jako první?
Diagnóza nádorového onemocnění je pro pacienta většinou velmi šokující, vyvolává velké obavy. Jednoznačně platí, že čím dříve onemocnění diagnostikujeme, tím jsou lepší šance na úspěšnou léčbu. Je tedy důležité nepodceňovat příznaky či změny zdravotního stavu a samozřejmě se účastnit pravidelných screeningových vyšetření. V případě, že je diagnóza již potvrzena, je žádoucí, aby byl pacient co nejdříve prodiskutován v rámci multidisciplinárního týmu jednoho z komplexních onkologických center (KOC), kde se určí optimální léčebný postup v konkrétním případě.
Mnoho pacientů se v první chvíli cítí ztraceno: mezi odbornými termíny, různými typy zdravotnických zařízení, vyšetřeními, odborníky. Jak dnes vypadá „cesta pacienta“ od příznaků k léčbě? A jak by měla vypadat v ideálním případě?
Cesta pacienta od příznaků k onkologické léčbě bývá někdy dost klikatá, někdy se zbytečnými odbočkami a časovými prodlevami, např. čekáním na zobrazovací metody či vyšetření specialistou. V ideálním případě by kompletní vyšetření před projednáním ve zmíněném multidisciplinárním týmu (někdy se také říká indikační seminář, onkoboard) mělo proběhnout během několika málo týdnů. Zahrnuje to nejčastěji vyšetření typu nádoru (histologie, biopsie) a určení rozsahu onemocnění (většinou zobrazovacími metodami, např. vyšetření CT). V léčbě většiny solidních nádorů nerozhodují dny, ale pokud trvá období od zjištění diagnózy do zahájení léčby několik měsíců, není to optimální. Někdy jsou okolnosti neovlivnitelné, ale v mnoha případech bychom mohli správnou organizací cestu pacienta k léčbě zkrátit, proto je důležité to nastavit systémově.
V některých nemocnicích, včetně té vaší, dnes působí tzv. koordinátoři péče. Jak a v čem pacientům i odborníkům pomáhají?
Koordinátor péče je velmi důležitým článkem, který pomáhá „napřímit“ cestu pacienta ke správné léčbě. Lékař je kromě medicíny zatížen také velkou administrativou. Koordinátor je schopen lékaři připravit dostupnou dokumentaci, zajistit termíny potřebných vyšetření, koordinovat jejich posloupnost, zajistit předání informací mezi členy multidisciplinárního týmu. Nemělo by se stávat, že pacient dostane do ruky žádanky s doporučením, že si má vyšetření zajistit sám, protože tak mohou vznikat opravdu velké časové prodlevy. Velmi by pomohlo, kdyby došlo k digitalizaci a lepšímu propojení informačních systémů.
Zásadní roli v léčbě má mimo jiné spolupráce mezi různými lékaři – onkology, chirurgy, radiology, orgánovými specialisty i praktickými lékaři. Jak vnímáte mezioborovou spolupráci? Je tu prostor ke zlepšení?
Jak už jsem říkala, mezioborová spolupráce je v léčbě nádorových onemocnění zcela klíčová. Většina pacientů podstupuje různé léčebné metody – operaci, ozařování, chemoterapii, ale i různé druhy cílené léčby či imunoterapii, rozhodování je velmi komplexní. Úlohou multidisciplinárního týmu je určit pro každého konkrétního pacienta v dané situaci optimální postup, návaznost jednotlivých metod tak, aby byla co největší šance na úspěch.
Pacientské organizace jsou dnes aktivnější než kdy dřív – nejen v osvětě, ale i při pomoci jednotlivým pacientům a jejich rodinám. Jaká je vaše zkušenost s jejich zapojením?
Myslím si, že pacientské organizace jsou velmi důležité a je dobře, že se do celého systému aktivně zapojují. Pomáhají pacientům, aby se orientovali ve své diagnóze i v mnoha dalších oblastech, kde nemoc či léčba zasahují do běžného života. Organizace jako Hlas onkologických pacientů jsou také velmi aktivní v mapování cesty pacienta s jednotlivými onko diagnózami.
Kvalitní onkologická péče není jen doménou velkých center, byť ta jsou jediná, která mohou indikovat podávání nejmodernějších léků. Jak vnímáte posun, ke kterému dochází na regionálních pracovištích?
Regionální onkologická centra (ROC) mají nezastupitelnou úlohu v komplexní péči o pacienty s nádorovými onemocněními. Mají samozřejmě důležitou roli nejen v samotné léčbě pacientů, ale zajišťují diagnostiku, zdravotní dohled, konziliární služby a spolupracují s praktickými lékaři. V posledních dvou letech je možné v regionálních centrech podávat i některé moderní léky (biologickou léčbu), které dosud bylo možné podávat pouze v KOC. Léčba je indikovaná prostřednictvím multidisciplinárního týmu KOC a její podávání je „delegováno“ do regionálního centra. Pacient tak dostává moderní léčbu blíže svému bydlišti, ve větším komfortu.
Jde o projekt tzv. delegované preskripce, jež se postupně rozšiřuje, od září například o další vybrané léky k léčbě rakoviny prsu nebo prostaty. Co to v praxi znamená pro pacienty a jaké nové možnosti to otevírá nejen u vás Na Pleši, ale i v dalších nemocnicích?
Rozšíření léčebných možností v regionálních centrech je velkým posunem. Pacienti mohou být léčeni v místě bydliště adekvátními moderními preparáty, nemusí do KOC cestovat leckdy velké vzdálenosti. Tyto preparáty jsou většinou tabletové, velmi dobře tolerované a mají také výborné léčebné výsledky. Léčba probíhá dlouhodobě, někdy roky, a pro pacienta je možnost léčit se blízko bydliště, ve svém regionu a často v zařízení, kam dochází i k dalším specialistům, nespornou výhodou.
Mnoho lidí si myslí, že úspěšnou léčbou to končí. Jak v praxi vypadá dlouhodobé sledování pacienta po léčbě? A jak do toho vstupují praktičtí lékaři?
Pacienti, kteří úspěšně zvládli onkologickou léčbu, musí být samozřejmě dále sledováni. Většinou chodí na pravidelné prohlídky do onkologické ambulance. Frekvence návštěv a vyšetření závisí na typu rakoviny a jejím stadiu. Je mnoho pacientů, kteří jsou léčeni mnoho let. V takovém případě je možné, aby je dále podle doporučeného schématu pravidelně sledoval jejich praktický lékař.
Věta: Máte rakovinu, je pro většinu lidí stále velmi děsivá. Co byste vzkázala těm, kteří stojí na začátku léčby?
Diagnózu nádorového onemocnění si bohužel během svého života vyslechne stále více z nás. Pokud se na onemocnění přijde včas, je vysoká šance na vyléčení a pacient je pak pouze sledovaný. Bohužel rakovina v pokročilém stadiu je nadále ve většině případech onemocnění nevyléčitelné. V posledních letech však přibývá stále více léčebných možností, které významně zlepšují přežívání našich pacientů a co je velmi důležité, tyto preparáty jsou často také velmi dobře tolerovány. Zjednodušeně lze tedy říct, že rakovina může být dlouhodobým onemocněním, se nímž se dá žít velmi kvalitní život.
Jaké změny byste si přála v české onkologii v příštích letech? Co by pacientům nejvíce pomohlo?
Myslím si, že i přes všechny neduhy je české zdravotnictví, a konkrétně česká onkologie, na vysoké úrovni. Rozšíření léčebných možností v regionálních onkologických centrech může být jedním z kroků ke zlepšení a zvýšení dostupnosti péče o onkologické pacienty.
