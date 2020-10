Životní pojištění aktualizujte podle životní situace

Jak by tedy měl klient své pojištění nastavit, aby splnilo účel?



Důraz na správně a dostatečně nastavená rizika pojištění klademe již dlouho. Pro větší názornost jsme připravili aplikaci PRŮVODCE, ve které naši poradci podrobně prozkoumají potřeby klienta, a z jejich analýzy vygenerují doporučenou pojistnou ochranu – návrhy pojistných rizik i částky, na jaké doporučujeme pojištění uzavřít. Pokud si podle těchto parametrů klient sjedná pojistnou smlouvu, má jistotu, že je kvalitně pojištěn. Budu-li konkrétní, pro klienta, kterému vyhovuje život single, neplánuje rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíš úplně zbytečné. Ale pokud je čerstvým otcem novorozence? Pak by takové pojištění pro případ smrti, invalidity nebo vážného onemocnění mělo dítě zajistit na nezbytné minimum až do doby jeho prvního výdělku. Zamyslet by se nad tím mohli a měli i ti, co už pojištění sjednané mají, ale o zajištění takových vážných následků prozatím neuvažovali. Navýšit si limity, upravit rizika nebo rozsah smlouvy, mohou kdykoliv.

Zmiňoval jste nastavení rizik, existuje nějaké obecné doporučení, co zvolit?

Je to podobné jako s pojištěním domu nebo bytu. Také si nepojišťujeme rychlovarnou konvici, ale je důležité mít dobře pojištěnou celou domácnost nebo dům. Často se setkáváme s tím, že klientům stačí získat z pojistky peníze za zlomenou nohu nebo za dvoutýdenní neschopenku. Když nás ale postihne vážná příhoda, jako je například mozková mrtvice, můžeme se ocitnout na dlouhou dobu bez svého obvyklého příjmu. Podle průzkumu společnosti IPSOS, který jsme si v září 2020 nechali zpracovat, 67 % lidí zná ve svém okolí někoho, kdo prodělal mozkovou mrtvici, a 28 % lidí dokonce takových osob zná více. Že pro takové případy existuje vhodné připojištění, ovšem podle výše zmíněného průzkumu vůbec netuší 80 % dotázaných, ale po jeho představení zároveň 53 % lidí tato nabídka zaujala. Proto až do konce tohoto roku nabízíme všem zájemcům možnost sjednat si tento typ připojištění s výhodou dvojnásobného pojistného plnění v případě mozkové mrtvice. A to pro naše životní pojištění FLEXI i pro NA PŘÁNÍ.

Dvojnásobek sjednané pojistné částky nabízíte už poněkolikáté, osvědčilo se vám to?

Úkolem pojišťoven mimo jiné je, aby šířily osvětu, protože vážné onemocnění, jako je například i mozková mrtvice, dokáže lidem změnit život. Zároveň chceme podporovat naše klienty v zájmu o skutečně důležitá pojištění a pojistná rizika, taková, která v těžkých životních chvílích mohou pomoci a podpořit je. Časově omezené akce, v rámci kterých získají klienti při sjednání daného rizika možnost dvojnásobné výplaty pojistného plnění, připravujeme pravidelně několik posledních let. Ve všech případech se nám historicky dařilo výrazně, a především dlouhodobě, navýšit zájem o takový typ pojištění.