Život zasvěcený pomoci potřebným

Centrum sociální péče Helias v Ústí nad Labem poskytuje služby lidem s mentálním postižením. O tom, jak funguje, jsme hovořili s jeho ředitelkou Mgr. Drahomírou Kučerovou.

Drahomíra Kučerová | foto: archiv Drahomíry Kučerové

Ředitelkou Denního stacionáře Helias jste se stala v loňském roce. Co vás přivedlo do sociálních služeb?

Ve společnosti Helias pracuji od roku 2015. Předtím jsem působila jako dobrovolnice na týdenních pobytech pořádaných společností Helias, v sociální sféře se tak reálně pohybuji již více než 15 let. Vzhledem k tomu, že mám bratra s mentálním postižením a poruchou autistického spektra, měla jsem vždy k sociální oblasti velmi blízko, lze říci, že práce v sociální sféře je tak jakýmsi mým celoživotním posláním. V roce 2020 jsem dokončila magisterský titul v oboru Řízení v sociální práci a mohla jsem tak nastoupit na pozici sociálního pracovníka a připravovat se tak na vedoucí pozici.

Co vše spadá do vaší činnosti?

Moje činnost ve společnosti je různorodá. Jednou z nich je každoroční příprava podkladů a následné podávání žádostí o dotace, které nám poskytuje Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Právě i díky dotacím můžeme plnohodnotně poskytovat sociální služby a rovněž dobře finančně ohodnotit naše asistenty, jejichž práce je mnohdy nejen fyzicky, ale i psychicky náročná. Také jsem v blízkém a pravidelném kontaktu s klienty a jejich rodinami, což je rovněž velice důležitou součástí mé práce. Protože dobře znát naše klienty a jejich rodiny, to je v naší práci základem k tomu, aby péče o klienty byla na co nejvyšší úrovni a zároveň naše služby efektivně pomáhaly i jejich rodinám.

Jaké sociální služby poskytujete?

Naše organizace poskytuje služby Denní stacionář a Osobní asistenci. Denní stacionář je ambulantní služba, kdy k nám dochází klienti od pondělí do pátku, každý všední den. Otevírací doba zařízení je od 6:30 do 16:00 hodin. Osobní asistence je terénní služba, která se poskytuje nepřetržitě, a to v přirozeném sociálním prostředí klienta, nejčastěji u něj doma.

Můžete ve stručnosti přiblížit činnost stacionáře? Jaká je hlavní náplň této služby a komu je určena?

Denní stacionář je určen pro osoby s mentálním a tělesným postižením, stejně tak pro osoby s poruchou autistického spektra od věku 3 až 64 let. Činnosti denního stacionáře jsou různorodé, je to taková „škola hrou“, kam klienti dochází a zapojují se do kolektivu, vzdělávající se, zkouší si úkony „běžného“ života pro zapojení do společnosti a zvýšení své soběstačnosti, například chodí na poštu a úřady za přítomnosti asistentů. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho možností a potřeb.

Drahomíra Kučerová s klienty

Hradí tuto péči zdravotní pojišťovny nebo si ji musí platit pacient?

Naše obě sociální služby jsou poskytovány klientům za úhradu, bohužel se zdravotními pojišťovnami spolupracovat nemůžeme, jelikož nejsme zdravotnické zařízení a neúčtujeme zdravotní úkony. Klient platí za skutečně spotřebovaný čas, a to za minutu, nezaokrouhlujeme tedy časy výkonů. Reálné úhrady ze strany klientů a jejich rodin ovšem pokryjí pouze zlomek nákladů, kde největší položkou jsou mzdové náklady na zaměstnance, i proto se neobejdeme bez financování za pomocí dotací. Jedná se samozřejmě o minci, která má dvě strany, protože i díky naší práci si mohou například rodiče klientů zařídit běžné pochůzky, včetně úřadů, stejně tak pracovat místo toho, aby se samotní museli mnohdy náročné péči věnovat doslova až 24 hodin denně.

Zajišťujete také volnočasové aktivity. O které je největší zájem?

Největší zájem je celoročně o bowling. Také se naši klienti každý únor účastní Valentýnského plesu, kde se potkávají i s klienty dalších sociálních služeb z Ústecka. Valentýnský ples má každý rok obrovský úspěch, mnozí naši klienti se ho proto rádi účastní již řadu let.

Helias nabízí i osobní asistenční služby...

Ano, zajišťujeme sociální službu osobní asistence, o které již byla řeč, tato služba funguje nepřetržitě tzn., že si klient nasmlouvá službu kdykoliv potřebuje a osobní asistent s ním tráví plnohodnotně čas třeba doma, případně ho může doprovázet za službami, k lékaři nebo kamkoliv jinam. Klient nebo jeho zákonný zástupce si taktéž může v rámci osobní asistence vymyslet svou volnočasovou aktivitu, například výlet, a my ho poté klientovi zprostředkujeme spolu s asistentem.

S vašimi klienty díky společně strávenému času navazujete silné vztahy. Pomáhá to nebo komplikuje vaši práci?

Já osobně znám spoustu našich klientů od útlého dětství, a tak si troufám říct, že je to už i moje taková širší rodina. To, že klienta dobře poznáte, práci určitě nekomplikuje, ba naopak to práci zlehčuje v tom smyslu, že víte, jak s konkrétním klientem pracovat, jak s ním jednat a tím předcházet nežádoucímu chování, protože každý náš klient je jedinečný.

www.helias.cz
www.facebook.com/heliasul/?ref=ts&fref=ts

Bohumil Brejžek

Život zasvěcený pomoci potřebným

Komerční sdělení
