Život v kufříku dává odloženým dětem možnost znát svůj příběh

V České republice zůstává v porodnicích z nejrůznějších důvodů odloženo přibližně 500 dětí ročně. Tyto děti pak putují do přechodné pěstounské péče, adoptivních rodin, dětských domovů a jejich minulost se často ztrácí v administrativních spisech. Právě proto vznikly „kufříky vzpomínek“, které dětem pomáhají zpětně pochopit jejich vlastní identitu a historii.
Víc než jen krabice s věcmi. Každé miminko, o které se biologická rodina nemůže postarat, dostává už v porodnici svůj osobní kufřík. Není to jen materiální pomoc, je to paměť. V kufříku je například první dudlík a lahvička, ručně pletená soupravička od seniorů, kteří projektu pomáhají bez nároku na honorář, pletená či háčkovaná hračka, prázdné fotoalbum a především Památníček – Moje cesta začíná – který pomáhá uchovat všechny informace o miminku.
Do něj sestřičky zapisují důležité detaily: jaké bylo v den narození počasí, jak miminko poprvé pilo nebo jak mu v porodnici říkaly. Nechybí ani první fotografie a otisk nožičky, ručičky. Součástí některých kufříku je také osobní dopis od dobrovolníků, kteří kufříky s láskou připravují.
„Kufřík pomáhá dítěti jednou pochopit svůj příběh, najít kořeny a vybudovat si zdravou identitu. Je to tichý vzkaz, že na jeho životě záleželo od první vteřiny,“ vysvětluje Mgr. Karolína Kapitánová, výkonná ředitelka nadačního fondu.
Dnes projekt spolupracuje s více než 71 nemocnicemi po celé republice, díky čemuž se vzpomínkové kufříky dostanou k přibližně 85 % odložených dětí. Celý tento řetězec pomoci stojí na čisté lidskosti a solidaritě – od sestřiček, které deníky vyplňují ve svém volném čase, až po seniory vyrábějící výbavičku bez nároku na honorář. Jako nezisková organizace funguje fond La Vida Loca zcela bez státní podpory. Náklad na jeden kufřík byl loni okolo 3000 Kč a jen díky štědrosti dárců, na nichž je existence projektu stoprocentně závislá, mohli doručit kufříky téměř všem odloženým miminkům.
