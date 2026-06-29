Život mladého páru bez starostí

Komerční sdělení

a | foto: Shutterstock.com

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Mladí snoubenci často musí řešit spoustu starostí jejich začínajícího společného života. Jde hlavně o svatební obřad a následné zařízení společného bydlení. Existuje mnoho nabídek, které vyřeší jejich starosti. Nicméně vyznat se mezi nimi bývá složité.

V tomto článku vám představíme skvělé možnosti, jak toto zamilované období prožít bez starostí.

Svatební obřad

Hlavním středobodem života mladého páru je blížící se svatba. Ta musí proběhnout bez komplikací, aby si oslavu lásky užili jak sami novomanželé, tak i jejich hosté. K tomu je potřeba zařídit spoustu věcí a jak to tak bohužel bývá, ne vždy jde vše podle plánu. My vám dáme pár tipů, díky kterým se vaše svatba neodmyslitelně zapíše do srdcí všech svatebčanů.

V prvé řadě je potřeba zajistit hudební doprovod, který navodí příjemnou atmosféru. Bez hudby by to totiž nebyla ta pravá oslava! Chce to svědomitého DJ, jenž vytvoří atraktivní setlist, na který si pořádně „zapaří“ svatebčané jakéhokoliv věku. Díky služeb skvělého DJ na svatbu bude z oslavy odcházet spokojen jak vyznavač tvrdé muziky, tak milovník české i světové populární hudby.

a

Dokonalá svatba se neobejde i bez dalších činností k obveselení svatebních hostů. Zábava na svatbu bývá ale často komplikované téma, neboť složení svatebčanů je různorodé. Zavděčit se všem nebývá nikdy snadné, a tak snoubenci musí při plánování oslavy zvolit ideálně pomyslnou zlatou střední cestu. Mezi lidmi jsou velmi oblíbené hry (tradiční i novodobé) - zejména svatební kvíz, házení svatební kytice, poznávání věcí a lidí poslepu nebo svatební tombola. Kromě toho si můžete z nabídky objednat i karaoke, vystoupení se psy, kouzelníka, virtuální realitu, body zorbing nebo fotokoutek. Ať už si vyberete jakoukoliv aktivitu, všechny bezesporu rozproudí všeobecné svatební veselí.

a

Posledně zmíněný fotokoutek je v současnosti velmi oblíbená zábava, neboť si svatebčané odnesou milou a humornou vzpomínku na velký den svých blízkých. Svatba totiž není jen o formálním a kultivovaném vystupování. Jde především o dlouhotrvající zábavu, na kterou svatebčané vzpomínají celý život. A co víc vyvolává vzpomínky než fotografie - třeba i vtipná.

Společné bydlení

Po skvělé svatební oslavě přichází realita všedního dne - nastává čas vytvořit si vlastní hnízdo, do kterého třeba časem přibudou i děti. Každá mladá rodina potřebuje dostatek úložného prostoru, ať už bydlí v bytě nebo domě. Perfektním řešením jsou vestavěné skříně, které nejenže otevřou nové možnosti ukládání věcí z domácnosti, ale zároveň se nadčasový design hodí do všech místností.

a

Vestavěné skříně na míru jsou ideálním způsobem, jak využít atypický prostor v bytě či domě nebo si opticky zvětšit své bydlení. Při navrhování vestavěné skříně vezmeme v potaz veškerá vaše přání, takže výsledný nábytek bude přesně podle vašich představ. Vybrat si budete moci z pestré škály barev, materiálu, ale i provedení. Pokud si nebudete jisti, rádi vám pomůžeme s volbou.

Posléze vám vyrobenou vestavěnou skříň dovezeme a namontujeme. Vy budete mít jen jednu povinnost - těšit se na to, až váš domov bude zase o něco útulnější.

Nejčtenější

Jak vydržet horko bez klimatizace? Pomůže těchto 10 pravidel

Komerční sdělení
Jak vydržet horko bez klimatizace? Pomůže těchto 10 pravidel

Vysoké teploty každoročně posílají řadu lidí do nemocnic. Riziko přehřátí, dehydratace nebo kolapsu přitom lze výrazně snížit. Sepsali jsme deset doporučení, která pomohou zvládnout tropické dny bez...

Trávíte osm hodin denně vsedě? Vaše žíly trpí

Komerční sdělení

Celý den u počítače, minimum pohybu a letní teploty. Kombinace, která dává žilám pořádně zabrat. Právě na jaře si mnoho lidí začne více všímat pocitu těžkých nohou nebo otoků – prvních příznaků...

Vyřazené sanitky pomáhají díky Plzeňskému kraji hasičům i silničářům

Komerční sdělení
Předání sanitek hasičům

Když sanitka na záchrance doslouží, nemusí to nutně znamenat její konec. Takhle k tomu přistupuje Plzeňský kraj a vyřazené sanitky předává bezúplatně hasičům, policii nebo silničářům. Ti vysloužilé...

Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června

Komerční sdělení
Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června

Léto na Vysočině i letos patří vodním radovánkám, odpočinku a příjemnému osvěžení. Vodní ráj otevřel svou venkovní část v pátek a zahájil tak už 26. letní sezonu.

Faktury mají vlastní sociální síť. Staví ji české Digitoo.ai

Komerční sdělení
Faktury mají vlastní sociální síť. Staví ji české Digitoo.ai

Karin Fuentesová a její tým si daly si za cíl digitalizovat účetnictví. Nyní přichází s ještě ambicióznějším plánem, který má dát zapomenout ručnímu přepisování a PDF dokladům. Český startup...

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Komerční sdělení

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

29. června 2026

Česká recyklace bodovala na IFAT. Enviropol ukázal světovou úroveň

Komerční sdělení
Česká recyklace bodovala na IFAT. Enviropol ukázal světovou úroveň

Česká společnost Enviropol se představila na největším světovém veletrhu environmentálních technologií IFAT Munich 2026. Účast na prestižní akci potvrdila, že české know-how v oblasti recyklace a...

29. června 2026

Faktury mají vlastní sociální síť. Staví ji české Digitoo.ai

Komerční sdělení
Faktury mají vlastní sociální síť. Staví ji české Digitoo.ai

Karin Fuentesová a její tým si daly si za cíl digitalizovat účetnictví. Nyní přichází s ještě ambicióznějším plánem, který má dát zapomenout ručnímu přepisování a PDF dokladům. Český startup...

29. června 2026

Borůvkobraní slaví 20 let. Přijeďte do Borovan za zážitky

Komerční sdělení
Borůvkobraní slaví 20 let. Přijeďte do Borovan za zážitky

Vůně čerstvých borůvek, sladké i slané dobroty, hudba, tanec i letní pohoda v kouzelném prostředí historického kláštera. Právě takové bude letošní borovanské Borůvkobraní, které se uskuteční 11. a...

29. června 2026

Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Komerční sdělení
Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Mnoho Pardubáků kolem něj projde, aniž by tušili, že za dveřmi hotelu se neskrývá jen ubytování pro hosty, ale také klidné a příjemné místo pro večeři, pracovní schůzku nebo rodinnou oslavu.

29. června 2026

Začít znovu a podnikat po svém. Proč Radka a Jan zamířili do realit?

Komerční sdělení
a

Jan Svitavský si franšízu CENTURY 21 kupoval s představou malé kanceláře. Dnes vede tým o 25 lidech ve více regionech. Radka Vajo zase v realitách našla nezávislost, flexibilitu i vlastní růst. V...

29. června 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Komerční sdělení

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

29. června 2026

Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny

Komerční sdělení
Hledáte stavební firmu v Jižních Čechách? Študlar & Horák plní sny

Představa o dokonalém domově začíná odvahou snít, ale končí u poctivého řemesla. Pokud hledáte spolehlivou stavební firmu v Jižních Čechách, která si poradí s dřevostavbou, novou střechou i zahradou,...

29. června 2026

Jak proměnit designovou ložnici v prostor pro zdravý a kvalitní spánek

Komerční sdělení
Jak proměnit designovou ložnici v prostor pro zdravý a kvalitní spánek

Moderní ložnice dnes vypadají lépe než kdy dříve. Interiérové časopisy, sociální sítě i bytoví designéři představují elegantní prostory plné přírodních materiálů, čistých linií a působivých postelí....

29. června 2026

Život mladého páru bez starostí

Komerční sdělení
a

Mladí snoubenci často musí řešit spoustu starostí jejich začínajícího společného života. Jde hlavně o svatební obřad a následné zařízení společného bydlení. Existuje mnoho nabídek, které vyřeší...

29. června 2026

Největší důl máme doma v šuplíku nebo ve sklepě

Komerční sdělení
Největší důl máme doma v šuplíku nebo ve sklepě

Když se řekne těžba surovin, většina z nás si pravděpodobně představí hluboký důl, lom, těžké stroje a krajinu, která se musí kvůli získání kovů a dalších materiálů výrazně proměnit. Jenže jeden...

29. června 2026

ARIES, a. s. – Vaše cesta ke zdraví

Komerční sdělení
Avicenum 360 FINE

V dnešní uspěchané době často odsouváme péči o vlastní zdraví na druhou kolej. Přitom právě nohy nás nosí po celý den – v práci, na cestách i při sportu – a zaslouží si tu nejlepší péči.

26. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.