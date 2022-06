Žít naplno dnes můžeme i s hendikepem, říkají youtuber a olympionik

Jakub se narodil před dvaatřiceti lety coby úplně zdravé miminko a do jeho tří let nic nenasvědčovalo tomu, že by to někdy mělo být jinak. Jenže pak přišla meningitida, nemoc, která postihuje nervovou soustavu.

Limitem jsme jen my sami, říkají ambasadoři kampaně Microsoft a Alza.cz

„Moje diagnóza zní částečná ztráta sluchu, což je ale poměrně relativní pojem. Už tehdy jsem neslyšel skoro nic a v šesté třídě jsem na pravém uchu ztratil sluch z 99 %,“ popisuje události sportovec. Jako velké štěstí označuje skutečnost, že na tom levé ucho bylo a stále je mnohem lépe a že už před onemocněním uměl perfektně česky. Právě díky tomu dneska hovoří naprosto perfektně. „Za svou řeč vděčím rodičům. Kvůli nemoci jsem sice všechno zapomněl, mozek je ale dokonalý orgán, kde bylo vše uloženo, a řeč se mi postupně vrátila,“ říká mladý muž.

Jako hendikepovaný se necítí. I díky technologiím

K návratu do normálu mu kromě procvičování řeči pomohl také sport. S atletikou začal v jedenácti a postupně vyzkoušel celou řadu dalších sportů. Své zkušenosti a dovednosti následně zúročil právě u bobistů. Jakub se v této disciplíně stal vůbec prvním hendikepovaným sportovcem, který se kvalifikoval a následně startoval na klasických zimních olympijských hrách. Českou republiku reprezentoval nejprve v roce 2018 v korejském Pchojgčchangu a letos v zimě také v Pekingu.

Technologie jsou pro Jakuba klíčové například při telefonování

Jak říká, to, že má tělesný hendikep, si v podstatě neuvědomuje. „Za hendikepovaného se i přes to, že normálně téměř neslyším, nepovažuji. A mohou za to mimo jiné i moderní technologie,“ říká Jakub s odkazem na naslouchadlo, které je jeho neodmyslitelnou součástí. V komunikaci mu pomáhá ještě závěsné zařízení na krk, které přes bluetooth přenáší řeč přímo do naslouchadla. Díky tomu může telefonovat, ale třeba i poslouchat přednášky bez jakýchkoliv omezení. Práci na počítači pak usměvavému muži usnadňuje kancelářská sada Microsoft 365. „MS Word nebo MS Powerpoint používám už vlastně od základky a musím říct, že mi hodně zjednodušily studia,“ konstatuje Jakub. Ve škole přitom nestrávil nijak krátký čas. Po střední pokračoval na Fakultu tělesné výchovy a sportu, kterou úspěšně absolvoval.

Bez technologií ani ránu

Svůj život si bez technologií a internetu nedovede představit ani Martin Rota, úspěšný český youtuber, moderátor a stejně jako Jakub velký sportovec. Stihnul třeba výšlap na Kilimandžáro, Elbrus, účastní se ale i extrémních závodů Spartan Race. A to i přesto, že je o berlích a momentálně čeká na amputaci druhé nohy.

Youtuber, moderátor a popularizátor vědy Martin je vášnivým sportovcem. O berlích překonal Kilimandžáro nebo Elbrus.

Čas od času se tak setkává s celou řadou mýtů, které ohledně různých tělesných postižení panují. „Někdy je trochu frustrující vysvětlovat ostatním, co zvládám úplně v pohodě a kdy mám problém. Když se pohybujete o berlích, je trochu výzva přenést si čaj z místnosti do místnosti. Třeba schody nebo kopce mě ale nijak nelimitují kromě toho, že potřebuji o trochu víc kyslíku,“ vysvětluje Martin

Hendikep ale Martina příliš nelimituje. Jediné, co ho při studiu mrzelo, bylo, že se nemůže zapojovat do mimoškolních aktivit s ostatními dětmi. Právě někde tady se začala rodit jeho zvědavost a fascinace vědou

A právě díky tomu vznikl o mnoho let později YouTube kanál Vědecké kladivo, kde s pomocí celé řady zajímavostí a pikantních faktů popularizuje vědu. Kanál má v současnosti 163 tisíc odběratelů a dívají se na něj nejen děti doma, využívají ho ale také učitelé ve školách, což Martinovi dělá velkou radost. Díky úspěchu kanálu vznikla také stejnojmenná kniha, Martin nyní pracuje na jejím druhém dílu. Naprosto zlomový pro něj byl další kanál NaprostoRetardovaný, který ho před lety zařadil mezi nejoblíbenější české YouTubery a který má momentálně 226 tisíc odběratelů.

S jeho hendikepem, ale i točením youtubových videí a přípravou na moderování gamerského pořadu Re-Play, Martinovi mimo jiné pomáhají i moderní technologie. „Asi nejvíc využívám bluetooth sluchátka, díky kterým můžu telefonovat i za chůze. A super je také Microsoft Surface Laptop, který je tak lehký, že ho v batohu na zádech skoro ani necítím,“ pochvaluje si influencer. Na jeden vynález ale pořád ještě čeká, a to na chytré brýle, které by mu usnadnily čtení zpráv a emailů, když je v pohybu.

Pomoc budoucím generacím

