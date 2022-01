Získejte finance na mezinárodní projekty s programem Erasmus+

Erasmus+ je evropský vzdělávací program určený pro všechny úrovně formálního i neformálního vzdělávání a pro oblast sportu. Je financovaný z prostředků Evropské unie, která na jeho fungování do roku 2027 alokovala částku 26,2 miliard eur. Sedmdesát procent rozpočtu je určeno na zahraniční výjezdy jednotlivců, zbývajících třicet procent bude investováno do dlouhodobých projektů spolupráce a do aktivit zaměřených na budování kapacit, inovace a sdílení dobré praxe.

Termín výzvy

O finanční podporu na výjezdy do zahraničí (mobility osob) a partnerství pro spolupráci mohou žádat organizace v sektoru školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolského vzdělávání, neformálního vzdělávání mládeže a vzdělávání dospělých. Termín pro zasílání grantových žádostí je 23. února (mobility osob) a 23. března (partnerství pro spolupráci). Žádosti zpracovává Dům zahraniční spolupráce (DZS), národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Další příležitosti financování mezinárodních projektů nabízejí tzv. centralizované aktivity, jejich administraci má na starost Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu.

Úspěšné projekty

V minulosti získal podporu například projekt pražské botanické zahrady zaměřený na zpřístupnění expozic návštěvníkům se specifickými potřebami. Úspěšné bylo i Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, které se s partnery v Itálii, Slovensku, Turecku a Německu zaměřilo na rozvoj solidarity a dobrovolnictví mezi žáky. Do mezinárodních projektů se pravidelně zapojuje také Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně, která vysílá žáky a zaměstnance do zahraničí na odborné stáže a vzdělávací kurzy. Nezisková organizace APERIO mohla díky programu Erasmus+ vytvořit kurz pro sólo rodiče a Muzeum východních Čech v Hradci Králové vyslalo své zaměstnance do různých koutů Evropy na stínování v partnerských muzeích.

Také byste chtěli podobný projekt realizovat, ale nevíte, jak na to? DZS připravil pro zájemce sérii informačních seminářů a webinářů, které probíhají až do poloviny února roku 2022. Jejich přehled najdete na webových stránkách www.dzs.cz v sekci Události.