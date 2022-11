Získejte drahokam aneb sociální investice

Když jsem hledal pojistku proti inflaci, objevil jsem možnosti, jak dobře investovat a zároveň podpořit děti.

V dnešní nejisté době je každá rada drahá. Nabízím vám ale jednu radu zdarma, je to totiž pro dobrou věc. Hledal jsem kam uložit pár ušetřených korun, aby mi je neznehodnotila inflace na bankovním účtu a abych měl alespoň nějakou pojistku. A objevil jsem sbírku na pomoc dětem na stránkách efise.cz která mě zaujala.

Nejprve na mě působila podezřele, tak jsem pátral po dalších informacích a nakonec jsem se rozhodl o tom napsat článek, protože by to mohlo být k užitku nejen dětem, ale i čtenářům.

Jak můžete pomoci dětem z dětského domova a k tomu získat drahokam?

Gladiy Evelina

Narozená dne 28. 4. 2016, diagnóza - dětská mozková obrna, spastická dolní paraparéza.

Při osobní návštěvě se zakladatelem Jaromírem Hejdukem, mi vysvětlil, jak jeho projekt funguje.

Sbírka je organizována pro konkrétní děti na základě dlouholetých vztahů a osobních zkušeností s různými druhy charitativní činnosti českou společností Filius & Investments SE. Společnost klade důraz na to, aby dárce a obdarovaný byli spokojeni. Jak řekl zakladatel sbírky, „pomáhat se vyplatí“, protože kromě dobrého pocitu nebo nepotřebných věcí dárce dostává hodnotný drahokam, který si uchovává svou hodnotu i po tisíciletí. Navíc vám připomene dobrý skutek. Na výběr je mnoho drahokamů, ať už jsou to rubíny nebo safíry nebo také polodrahokamy. Tyto drahokamy jsou samozřejmně včetně certifikátu pravosti.

Byl vybrán jeden konkrétní dětský domov na Ukrajině, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, který nabízí nejen péči o děti postižené válkou. Tento domov se také stará o děti s nevyléčitelnými nemocemi, děti, které žijí na ulici a hledají pomoc a bezpečí. Díky přímému kontaktu na provozovatele dětského domova se vyloučí účast prostředníků a tím únik darovaných peněz na jiné účely.

Nadace You Angel

Jak sbírka funguje?

Když přispějete na sbírku, tak neprohloupíte. Naopak získáte za dumpingovou cenu drahokam, který v dnešní době růstu inflace může sloužit jako bezpečný přístav pro vaše peníze. Převratné je na tom to, že tím také pomůžete dětskému domovu. V podstatě vás to nic nestojí a vždy budete vědět, že tento skutek pomohl nějakému dítěti, které potřebovalo pomoc.

Na našich webových stránkách si zvolíte částku, kterou si přejete přispět. Za váš příspěvek obdržíte jako poděkování drahokam dle vašeho výběru. Můžete si vybrat z různých drahokamů a polodrahokamů. Drahé kameny mají 1-1,08 CT, polodrahokamy se pohybují od 2 - 2,3 CT.

Kouzlo darování dvakrát je v tom, že tržní hodnota například smaragdu o váze 1 CT, který od nás dostanete jako odměnu za váš dobročinný příspěvek v hodnotě 5 999 Kč, se pohybuje obvykle okolo 15 000 Kč.

Graf vývoj drahokamů

Investiční přírodní Rubín

Jak je to možné?

Do této sbírky se zapojilo mnoho lidí a firem z různých kontinentů, aby mohla vzniknout. Tato sbírka má být jedinečná, má pomáhat všem, jak dárci, tak obdarovanému. Má vytvořit rovnováhu. Za svou hotovost získáte drahokam, který můžete později buď výhodně prodat, nebo darovat dál. A děti dostanou potřebné peníze, aby mohly začít nový život. Hlavní myšlenka je v tom, že všichni by měli být spokojení. To je na tom to nejdůležitější.

Je to možné díky zapojení všech zúčastněných z celého světa od těžařských firem, které se vzdaly svého zisku z prodeje a poskytly omezené množství svých vytěžených drahých kamenů za ceny pod cenou svých výrobních nákladů, po brusiče, kteří svou práci darovali dětem, dodavatele, který se vzdal své marže, organizátora, který projekt organizuje bez nároku na zisk až po osobnosti, které věnují zdarma svůj čas na propagaci projektu.

Herečka a modelka slečna Amanpreet Karnawal natočila na podporu sbírky videoklip, na který se můžete podívat zde. Text jednoznačně hovoří za vše, je třeba nezapomínat na to, že děti jsou děti a my jsme byli také dětmi.

Jak se připojit a pomoci?

Více informací získáte na webových stránkách organizátora Filius & Investments SE nebo přímo na stránkách startovač

Ondřej Strnad