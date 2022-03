Zinek a imunita - jak to funguje

Co je zinek

Zinek je esenciální stopový prvek, který aktivizuje mnohé enzymy v našem organismu. Nachází se především v kostech, svalech, pokožce, ledvinách a očích. Zinek má velký vliv na nemálo funkcí lidského těla. Nejčastěji si ho spojujeme s dermatologickými onemocněními. Zinek hraje důležitou roli také v integritě kůže, hojení ran a funkci štítné žlázy. Zinek je navíc užitečný i pro podporu imunity a při léčbě nachlazení. Doporučený příjem zinku v potravě pro dospělé muže a ženy je 10 mg, resp. 7 mg denně. Přesná potřeba příjmu zinku se liší vzhledem k věku, během těhotenství a v období kojení.

Příznaky respiračního onemocnění

Akutní respirační infekce (ARO) nás během roku, zvlášť v chladnějším období, mohou postihnout častěji. Je tedy velmi pravděpodobné, že jednou a možná i vícekrát v roce onemocníme my nebo někdo z našich příbuzných a několik dní budeme muset bojovat proti nachlazení. Absence v práci nebo ve škole, snížená kvalita života, neschopnost plnit domácí a pracovní povinnosti a nakonec často několikadenní domácí léčení. To je nejčastější scénář, který se u mnohých z nás opakuje téměř každoročně. Infekční onemocnění, která jsou zapříčiněná oslabenou imunitou v chladnějším období, mají mnoho nepříjemných příznaků a projevů. Nejčastěji se projevují rýmou, škrábáním a bolestmi v krku, mírnou teplotou a únavou. Na několik dní nás tak vyřadí z plnohodnotného života a přinutí nás zůstat s bolavým krkem a ucpaným nosem doma v posteli. I navzdory tomu, že jde o dobře známé příznaky, které nepovažujeme za příliš vážné, je důležité, abychom se jich zbavili v co nejkratším čase a mohli pokračovat v aktivním rodinném i pracovním životě.

Zinek sehrává důležitou roli v imunitním systému

Při oslabené imunitě může v chladnějším období hrozit zvýšená náchylnost k infekcím. Imunita je schopnost našeho těla bojovat proti chorobám způsobeným bakteriemi nebo viry, tedy proti infekcím, které by nám mohly ublížit. Když už onemocníme, v našem organismu se aktivuje imunitní systém. Každá součást imunitního systému se snaží svým způsobem bojovat proti původci, kterým je v tomto případě vir. Nejdůležitější složkou imunitního systému, která se podílí na likvidaci virů, jsou bílé krvinky. Z těch významnějších připomeňme například B a T-lymfocyty, NK buňky a makrofágy. A zinek je jejich vynikajícím pomocníkem. Pokud ho máme v těle málo, dochází k útlumu většiny funkcí imunitního systému. Nízká hladina zinku postihuje fungování NK buněk a makrofágů. Zinek se tedy podílí na budování, posilování a správném fungování imunitního systému. A díky němu je reakce našeho imunitního systému na onemocnění rychlá a silná.

Zdraví je to nejcennější

Jelikož se nedokážeme vyhnout obdobím, během kterých je zvýšený výskyt infekčních onemocnění, je důležité myslet na imunitní systém a posilovat ho. Díky silné imunitě tak budeme mít větší šanci, že se náš organismus vypořádá s případným infekčním onemocněním rychleji, nebo se mu i úplně vyhne. Bolest hlavy, v krku, zvýšená teplota, únava a další nepříjemné symptomy onemocnění nás tak nebudou trápit a my si namísto kašlání, kýchání a pobytu v posteli budeme moci užívat našich blízkých, zálib i tuhé zimy.