Zimní pneumatiky jsou nezbytné

Jezdit v zimě na letních pneumatikách je riskantní nejen kvůli možné pokutě, ale hlavně kvůli bezpečí posádky vozu i ostatních účastníků provozu. Od letoška musejí být nově vyrobené pneumatiky podle nařízení Evropské unie označeny novými štítky, které obsahují informace například o hlučnosti. Dva nové piktogramy potvrzují splnění norem pro přilnavost na sněhu a ledu.

V Česku platí zákonná povinnost použít zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března, a to v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, anebo když to vzhledem k počasí hrozí. Na vybraných úsecích označených značkou Zimní výbava (symbolem automobilu se sněhovou vločkou) musí mít řidič přezuto bezpodmínečně za každých podmínek. „V Libereckém kraji platí od 1. listopadu tato povinnost na 17 úsecích. Většina těchto úseků se nachází na Semilsku a dále na Jablonecku,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana odpovědný za resort dopravy. Zákon rovněž stanoví minimální hloubku dezénu. U zimních pneumatik musí být minimálně 4 mm. Pokud je hodnota nižší, řidič je povinen pneumatiky vyměnit za nové. „Vždy je nutné přezout všechna čtyři kola, nelze přezouvat jen jednu nápravu a na druhé nechat pneumatiky letní nebo sjeté,“ zdůrazňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Proč zimní pneumatiky

Mnozí řidiči čekají s přezutím na první mrazy. Právě současné období je ale z hlediska teplot nevyzpytatelné. Zimní pneumatiky se používají, jakmile teploty klesnou pod +7 stupňů. Při těchto a nižších teplotách zaručuje složení směsi zimních pneumatik jejich potřebnou přilnavost k povrchu vozovky. Poskytují lepší ovládání vozu na ledu, mokré vozovce a ujetém i rozbředlém sněhu, mají lepší stabilitu při průjezdu zatáčkami i při náhlé změně směru jízdy, mají také výrazně kratší brzdnou dráhu. „Používáním pneumatiky se snižuje hloubka dezénu, což postupně snižuje i její kvalitu. Pokud se řidič chystá použít uskladněné zimní pneumatiky, měl by hloubku dezénu určitě zkontrolovat, vyhne se tak dopravním nehodám a pokutám,“ upozorňuje Markéta Novotná, krajská koordinátorka MD BESIP Libereckého kraje.

Výška běhounu nové pneumatiky se pohybuje okolo 8 mm. Pokud se sjede na 6 mm, prodlužuje se délka brzdné dráhy o 20 procent. Při sjetí na minimální zákonnou hranici 4 mm je prodloužení až 50 procent. Obecně se tak doporučuje používat pneumatiky do pěti let od jejich zakoupení. Řidiči by jednoznačně měli volit pneumatiky označené tzv. alpským symbolem. Takové pneumatiky jsou zárukou kvalitních vlastností i za zimních teplot.

Nařízení EU pro označování pneumatik

Od letošního května uvedla Evropská unie do praxe nové štítky pneumatik, které mají poskytnout více informací o jejich vybraných vlastnostech. V rámci těchto označení se řidiči osobních aut (třída C1) mohou setkat s dvěma novými piktogramy, které potvrzují splnění norem pro přilnavost na sněhu a ledu (symboly horského štítu s vločkou nebo rampouchy). „První z nich informuje o záběru pneumatiky na sněhovém povrchu. V některých zemích EU je toto označení u zimních pneumatik už povinné. Druhý piktogram je určen především pro skandinávské země a definuje záběr pneumatik na ledovém povrchu,“ vysvětluje Polák.

Postihy za nepoužívání zimních pneumatik

Za porušení povinnosti použít zimní pneumatiky může řidič dostat blokovou pokutu až 2 000 korun. V případě, že se bude přestupek projednávat ve správním řízení, sankce může dosáhnout až na 2 500 korun. Řidič by se měl také seznámit s podmínkami, za kterých má sjednáno tzv. havarijní pojištění. Pokud bude prokázáno, že škodní událost nastala v přímé souvislosti s použitím nevhodných pneumatik, může se mu krátit pojistné plnění.