Zimní olympiáda 2022 startuje už v únoru, jaké máme naděje na medaile?

V pořadí 24. zimní olympijské hry se uskuteční od 4. do 20. února 2022 v čínském Pekingu, který se tak stává prvním městem, které hostilo letní (2008) i zimní hry. Při volbě v roce 2015 měl pouze jednoho protikandidáta, kazašskou Almaty. Zájemců bylo původně mnohem více, ale všichni ostatní svá oznámení o kandidatuře postupně stáhli, jako poslední norské Oslo.

V programu her jsou přítomny všechny obvyklé zimní sporty. Novinky jsou pouze v rámci jednotlivých odvětví, vesměs se jedná o nově přidané soutěže žen (monobob) a smíšených týmů (snowboardcross, akrobatické skoky, skoky na lyžích, short track), jedinou výjimku tvoří zcela nová disciplína „big air“ v rámci akrobatického lyžování, ve které se představí samostatně muži i ženy. Celkem se bude rozdávat 109 sad medailí.

Zimní olympiáda už má své favority

Největším favoritem na ovládnutí medailového pořadí zemí je tradičně Norsko, kterému americká společnost Gracenote v medailové analýze z konce října 2021 předpovídá dokonce překonání vlastního rekordu 39 medailí z roku 2018 a zisk celkových 44 medailí, z toho 22 zlatých. Velký návrat do popředí se čeká u sportovců pod hlavičkou Ruského olympijského výboru. Přední příčky by měli hojně obsadit také Němci, Američané a díky rychlobruslení i Nizozemci. Stejný model překvapivě naznačuje ústup ze slávy v podání domácí Číny, která by sice hlavně v ledových sportech měla získat čtyři zlaté, ale dohromady jen šest cenných kovů, což je výrazně méně než v Pchjongčchangu (devět medailí, z toho jedna zlatá).

Podle této kalkulace vybojují Češi pouhé čtyři medaile, z toho jednu zlatou. Můžeme doufat, že se bude Gracenote tentokrát mýlit, neboť na letních hrách v Tokiu v modelu se stejným časovým předstihem správně předpověděla jedenáct českých medailí, jen v jiném rozložení. Největšími nadějemi české výpravy jsou obhájkyně dvou zlatých medailí Ester Ledecká, která bude minimálně na snowboardu znovu patřit k největším favoritkám na zlato, rychlobruslařka Martina Sáblíková a snowboardcrossařka Eva Samková, u které se ale vinou zranění její šance rapidně propadly. Velkým otazníkem bude forma na předchozích hrách úspěšných biatlonistů.

Ze světových osobností by do boje o nejúspěšnějšího sportovce her měli zasáhnout běžci na lyžích Therese Johaugová a Johannes Hösflot Klaebo a biatlonista Johannes Thingnes Bö, všichni z Norska. Zda do toho promluví i zástupci z jiných sportů, se před začátkem sezóny nedá odhadnout. Ostře sledované budou oba hokejové turnaje. Sázkové kanceláře už teď vypisují zajímavé sázky. V kurzové nabídce Fortuny se už tradičně objeví všechny soutěžní disciplíny, včetně sázek na jednotlivé české sportovce či různých i mimosportovních speciálů, např. K zapálení olympijského ohně. Zatím jsou k dispozici vypsané kurzy na hokejová utkání.

