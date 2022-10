Zimní dovolená v srdci hor na Dolní Moravě

Zimní dovolená, jak se patří

Když zima, tak na Dolní Moravě. Souhra komplexní nabídky sjezdovek, zážitků, služeb i veškeré infrastruktury dělá Horský resort Dolní Morava jedinečným místem pro vaši vysněnou zimní dovolenou. Ani letos se lyžaři nemusí bát o svou zaslouženou dávku skvělého lyžování. Své oblíbené sjezdovky si tu najde každý. Dopřejete si tu ostřejší profily, pohodové rodinné tratě i nekončící zábavu ve FUN zóně s nejlepší crossovou tratí v Česku, snowparkem nebo fun trailem s mnoha klopenkami a sněhovými tunely. Sestava 8 restaurací a barů na sjezdovkách vám dopřeje osvěžení i odpočinek kdykoliv to budete potřebovat. Zážitky si zde užijete od rána do večera.

Wellness hotel Vista rájem pro zimní dovolenou přímo na sjezdovce

Wellness hotel Vista je vysněným místem každé rodiny, která touží po pestrém vyžití, skvělém lyžování i hodnotně stráveném času spolu se svou rodinou. To všechno totiž Vista má. Těžko byste v Česku hledali atraktivnější rodinný hotel, kde najdete vše, co pro svou dovolenou s menšími i většími dětmi potřebujete – od skvělého umístění přímo na sjezdovce, přes vyhřáté wellness s pestrou nabídkou procedur, chutnou gastronomií až po do posledního detailu promyšlené animační programy, které pohltí doslova celou rodinu.

Hotel najdete přímo u sjezdovek, jen pár metrů od nástupní stanice čtyřsedačkové lanovky. Z vyhřívané lyžárny v přízemí hotelu dělí hosta jen pár kroků od skvělého lyžování na osmi perfektně upravených sjezdovkách se 100% garancí sněhu díky nejmodernější zasněžovací technice i špičkové úpravě tratí.

Nejvíce si hotel užijí děti, pro které jsou připraveny tematické animační programy, zatím co rodiče si mohou užít příjemný relax v hotelovém wellness či si zajít na romantickou večeři. Každý si svůj pobyt užije na maximum.

Blízko k zážitkům

Na Dolní Moravě si ustelete přímo pod sjezdovkami v bezprostřední blízkosti všech neopomenutelných zážitků. Zázemí čtyřhvězdičkového Wellness hotelu Vista nebo penzionu Terezka a horských chat bude tím nejlepším odrazovým můstkem pro skvěle strávený den na horách. Rozjet se můžete do všech světových stran. Poctivé lyžování vám poskytne více než 10 kilometrů vzájemně propojených sjezdovek. Touhu po bezkonkurenční zábavě naplní mrazivá jízda na Mamutí horské dráze v délce 3 kilometry a na bobové dráze U Slona, svižná večerní jízda na sáňkařské dráze v délce 2 kilometry, nebo nebeská procházka po Sky Bridge 721 a Stezce v oblacích s neopakovatelným zimním kouzlem.

Sky Bridge 721 ve sněhobílém

Sky Bridge 721 vstupuje do své první zimní sezóny, kdy si nejdelší mrazivou vycházku svého druhu na světě, užijí návštěvníci i v průběhu zimních měsíců. Nadchne vás nádhernými výhledy do zasněžené krajiny hrající azurově-bílými tóny a 95 metry vzduchoprázdna pod vašima nohama. V rámci tří speciálních zimních paketů ho budete moci navštívit samostatně, v kombinaci se Stezkou v oblacích nebo si ho darovat jako příjemný bonus k zakoupenému celodennímu nebo 4-hodinovému skipasu za naprosto výjimečnou cenu. K mostu vás pohodlně dopraví čtyřsedačková lanovka, a spolu se zastávkou v prosklené panoramatické restauraci Skalka, ze které máte výhledy na okolní horské masivy jako na dlani, se váš nebeský zážitek jen umocní.

Radost z hor

Nevšední zimní zážitky v Horském resortu Dolní Morava, za kterými stojí za to vyrazit na hory. První stopa vás vytáhne ráno z peřin a odmění neskutečným momentem z vykreslení vlastních širokých oblouků do panenského manšestru před oficiálním otevřením areálu. Páteční večerní výšlapy na skialpech a sněžnicích jsou skvělou příležitostí vydechnout po pracovním týdnu a společně se uvolnit při pohybu stmívajícím se horským terénem s odměnou na horské chatě Slaměnka. Skialpové výšlapy s průvodcem si ale můžete vyzkoušet kdykoliv během týdne na základě předchozí rezervace. Pro malé lyžaře je k dispozici lyžařská školička, kde se o děti postarají proškolení instruktoři. Školička se nachází jen pár kroků od hotelu.

Naplánujte si dovolenou již dnes. Více informací na www.hotel-dolnimorava.cz