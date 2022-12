Zimní dovolená na Dolní Moravě

Zimní dovolená, jak se patří

Své oblíbené sjezdovky si tu najde každý. Dopřejete si tu ostřejší profily, pohodové rodinné tratě i nekončící zábavu ve FUN zóně s nejlepší crossovou tratí v Česku, snowparkem nebo fun trailem s mnoha klopenkami a sněhovými tunely. Sestava 8 restaurací a barů na sjezdovkách vám dopřeje osvěžení i odpočinek kdykoliv to budete potřebovat. Zážitky si zde užijete od rána do večera. A navíc děti do 6 let lyžují zcela zdarma!

Užijte si pohodovou zimní dovolenou s celou rodinou či přáteli

Wellness hotel Vista rájem pro zimní dovolenou přímo na sjezdovce

Wellness hotel Vista je vysněným místem každé rodiny, která touží po pestrém vyžití, skvělém lyžování i hodnotně stráveném času spolu se svou rodinou. To všechno totiž Vista má. Těžko byste v Česku hledali atraktivnější rodinný hotel, kde najdete vše, co pro svou dovolenou s menšími i většími dětmi potřebujete – od skvělého umístění přímo na sjezdovce, přes vyhřáté wellness s pestrou nabídkou procedur. Každý si svůj pobyt užije na maximum.

Wellness hotel Vista se nachází přímo u sjezdovky

Blízko k zážitkům

Na Dolní Moravě si ustelete přímo pod sjezdovkami v bezprostřední blízkosti všech neopomenutelných zážitků. Zázemí čtyřhvězdičkového Wellness hotelu Vista bude tím nejlepším odrazovým můstkem pro skvěle strávený den na horách. Rozjet se můžete do všech světových stran. Touhu po bezkonkurenční zábavě naplní mrazivá jízda na Mamutí horské dráze v délce 3 kilometry a na bobové dráze U Slona, svižná večerní jízda na sáňkařské dráze v délce 2 kilometry, nebo nebeská procházka po Sky Bridge 721 a Stezce v oblacích s neopakovatelným zimním kouzlem.

Mrazivé zážitky si užije celá rodina

Zasněžený visutý most Sky Bridge 721 vás okouzlí panoramatickými výhledy do mrazivé krajiny.

Radost z hor

Nevšední zimní zážitky v Horském resortu Dolní Morava, za kterými stojí za to vyrazit na hory. Novinkou letošní sezóny je Ski&Sky balíček, který obsahuje celodenní skipas se vstupem na nejdelší visutý most na světe Sky Bridge 721. Z lyží tak vyrazíte přímo za adrenalinovým zážitkem, který nikde jinde nenajdete. Pro malé lyžaře je k dispozici lyžařská školička, kde se o děti postarají proškolení instruktoři. Školička se nachází jen pár kroků od hotelu.

První lyžařské začátky si děti osvojí v lyžařské školičce

Přijeďte si užít zaslouženou dovolenou do Wellness hotelu Vista se zážitky jen pár kroků od hotelu. Více informací o Wellness hotelu Vista****.