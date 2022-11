Žijte svůj sen a AUTO Z DOVOZU Vám ho pomůže splnit

Firma AUTO Z DOVOZU.cz má ve stálé nabídce více než 100 kvalitních zánovních vozidel ihned k odběru. U všech garantuje jejich transparentní původ a technický stav. Spolehnout se můžete i na vysoký stupeň výbavy. Pokud si klient přesto nevybere, profesionální tým mu v krátké době dokáže obstarat vůz přesně podle jeho představ. Jeroným Preuss nám prozradil i další důvody, proč si svůj zánovní vůz pořídit právě zde.

Jak to všechno začalo?

Odmala mě zajímala auta a je to můj velký koníček. Jakmile něco vonělo po benzínu, musel jsem to vyzkoušet. V roce 2005 jsem přivezl z Holandska první auto a obratem ho prodal. Nejdříve jsem auta prodával přímo od domu, ve kterém jsem v té době bydlel. S přibývajícími zákazníky jsem chtěl poskytovat kvalitnější služby. Proto jsem v roce 2007 otevřel svou první krytou provozovnu, to byl v té době mezi prodejci ojetých vozů naprostý unikát.

Čím se liší auta ve vaší nabídce od jiných společností nabízejících zánovní vozy?

Nabízíme auta s nadstandardní výbavou, klademe důraz na jejich prověřování a poskytujeme nadstandardní služby, například prodlouženou záruku. Máme k dispozici vlastní servisní zázemí, příjemné prostředí pro koupi vozu a tým profesionálů.

Co když je klient ještě náročnější a ve vaší nabídce si nevybere? Podaří se vám každému najít jeho vysněný vůz?

Náš tým dělá maximum, aby klient získal vůz přesně podle svého přání. Nabízíme tzv. auta na zakázku. U našich dlouholetých partnerů hledáme auta podle klientem definovaných požadavků, ale zároveň klademe důraz na jasnou servisní historii a pečlivě prověřujeme jejich technický stav. Jen tak na ně můžeme poskytnout své garance.

Samotným prodejem vozu naše péče o klienta samozřejmě nekončí. Mimo jiné klientům průběžně hlídáme tu nejnižší cenu pojištění a poskytujeme jim kompletní zákaznický servis spojený například s registrací vozidla, přezouváním a uskladněním pneumatik, záruční a pozáruční servis…

Mohou se na vás klienti obrátit také pro financování nebo pojištění vozu?

V naší nabídce je hned několik možností financování i pojištění. Naše specialistka na pojištění pomůže klientovi vybrat tu nejvhodnější variantu právě pro něj.

A otázka na závěr: V čem jezdí sám majitel firmy AUTO Z DOVOZU.cz?

Ironií je, že zatímco na začátku mého podnikatelského snu byla láska k vůni benzínu, dnes je mým milovaným vozem plně elektrická Tesla.

Více informací a aktuální nabídku vozů najdete na www.autozdovozu.cz. Máte specifické přání? Obraťte se na profesionální tým firmy AUTO Z DOVOZU.cz pro své vysněné auto na zakázku.

Sledujte AUTO Z DOVOZU.cz také na sociálních sítích: