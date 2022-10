Židle na celý život - když se skloubí tradice a nadčasovost

Židle Sádlík - radost z práce i po sto letech

Františka Sádlíka, zakladatele značky Sádlík, vystihují slova jako radost z práce nebo jeho celoživotní heslo „Mysli, mysli a pracuj“. I to lze v dnešní době po téměř 100 letech stále vidět a cítit ve firmě Sádlík, která navazuje na tradici a zaměřuje se na výrobu kvalitních židlí na celý život.

Sádlík-balírna a expedice, AROL P, barva 18, látka aquaclean Acapulco 305

Dřevěná, ohýbaná židle, která projde rukama profesionálů, není jen tak obyčejnou židlí. Židle jsou vyrobené z tvrdého bukového dřeva a díky ohýbaným konstrukčním prvkům slouží židle po celé generace. Prožije s vámi ty nejdůležitější okamžiky ve vašich životech - narození dítěte, promoce, svatby a oslavy narozenin. Bude tu vždy pro vás.

Sádlík-balírna a expedice, AROL P, barva 18, látka aquaclean Acapulco 305, a židle Selima

Vysnili jste si svou židli? Na zakázku získáte přesně takovou

Nadčasový design je maják v dnešním neklidném moři módních trendů. Ve výrobě židlí i stolů zhmotní česká firma Sádlík i vaše nejdivočejší a nejodvážnější představy. S čím počítat?

Židle je vyrobená z kvalitního tvrdého bukového dřeva,

zároveň židle nabízí komfortní sezení pro každého člena rodiny,

klasická konstrukce poskytne nízkou hmotnost a maximální životnost,

na čalounění se využívají látky s vysokou odolností,

barvy jsou vždy laděny na vaše přání dle vašeho interiéru,

židle i stoly projdou rukama zkušených profesionálů,

záruka na pevnost je 7 let, životnost se měří na desítky let

Co vás nejvíce zaujme na židlích z firmy Sádlík? Jednoduchost, kvalita, detaily a široká škála barev. Židle si skutečně nadefinujete přesně podle vašich potřeb a přání - možnost je také do židle gravírovat jakýkoliv text či ornament.

Příběh židle od jednoho stromu až po gravírování

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak složitý a komplexní je proces výroby židle? Malá rodinná firma Sádlík se zaměřuje především na to, aby pracovala s kvalitními materiály. Sádlík tým tvoří dlouholetí zaměstnanci – spolupracovníci a spolupracovnice. Při každé operaci, v celém výrobním postupu (procesu) se vzájemně doplňuje mužský a ženský element.

Tým Sádlík pro vás vyrobí židle polstrované i zcela hladké. K dispozici máte tři velikosti sedáků – S, M, L. Jakmile si vyberete druh židle, barvu a případně i látku na polstrování, jde se na to!

Z jednoho stromu až 70 židlí

Bukové dřevo pochází z českých, moravských a slovenských lesů. Ideální jsou 100-150leté buky, které jsou vybírány velmi pečlivě.

Z jednoho kmene lze získat dřevo až pro 70 židlí. Z kmene se využívají výhradně jen úseky s rovnými vlákny a bez výrazně tmavšího jádra ze středu kmene. Jen tak se docílí opravdu precizního zpracování.

Na řadu přichází výroba desek, které se suší v podmínkách přírodního proudění vzduchu, a z nich se vyrábí hranolky pro ohýbání. Hranolky se dále napařují, ohýbají a suší.

Na jednom díle každé židle je nutné provést až 15 jednotlivých úkonů vyžadujících řemeslnou zručnost, zkušenost a cit pro detail.

Ve výrobním postupu je na jedné židli 150 výrobních pozic, tj. materiálů, polotovarů a operací.

Židle zapadne do jakéhokoliv interiéru

Po frézování, broušení a montáži všech dílů dohromady je židle skoro hotová. Následuje moření dřeva do vámi zvolené barvy a lakování[UsW1] – každá židle se lakuje transparentním lakem. Na židli je zachována zřetelná přírodní kresba dřeva, kterou můžete obdivovat celé dny.

Ovšem mnozí zákazníci rádi využívají i možnosti krycích barev stupnice RAL, kde kresba zachována není. Nejžádanější je barva bílá.

Díky širokému výběru barvy zapadne židle vždy do vašeho interiéru.

Je možné zvolit polstrovanou židli, kde sedák židle je potažený zvolenou látkou, kůží nebo koženkou.

Na přání vám vygravírují do židle jakýkoliv nápis nebo ornament. Každá židle tak může nést jméno člena rodiny nebo firemní logo.

Sádlík-balírna a expedice, dětské ohýbané židle Luki a Taburetka

Sádlík-balírna a expedice, dětské ohýbané židle Marona a Nico - židle pro paní učitelky

Proč si vybrat židle od Sádlíka? Budou s vámi už navždy

Židle s vámi zestárne. A není to jen otřepaná fráze. Za každou jednou vyrobenou židlí jsou desítky hodin řemeslné práce. Každý krok je pečlivě promyšlený. Každý díl židle projde několika rukama zkušených pracovníků, kteří z kusu obyčejného dřeva dokáží vykouzlit kvalitní a odolný kus nábytku.

Sádlík Luki, dětská židlička, nadčasová, dřevěná, ohýbaná, lehká

Takto zpracovaná židle s vámi bude již napořád. Vybírejte pečlivě z opravdu široké nabídky různých typů:

jídelní židle

kuchyňské židle

čalouněné

barové

do hospody a kavárny

Sádlík dětské židle Adam klasik pro MŠ

Co by to bylo za židle bez pořádného stolu? I to vám firma Sádlík nabízí. Jídelní stoly, dětské nebo stoly z masivu jsou vyrobeny stejně precizně a s láskou k řemeslu jako židle. Neváhejte a navštivte webové stránky nebo se zastavte ve firmě Sádlík v Moravském Písku[UsW2] a nechte si vyrobit židli, či kvalitní stůl, přesně podle vašich představ. Litovat určitě nebudete. A pokud jedete vlakem, firma Sádlík vás nabere z rychlíkové zastávky Staré město a doveze přímo do firmy. Samozřejmostí je také odvoz na zastávku zpět.