Ženy bourají investiční stereotypy

Podle výzkumu investiční společnosti Fidelit jen 33 % žen o sobě mluví jako o investorkách. Ovšem, když už se do světa investic ponoří, tak dosahují lepších výsledků než muži, a to tak, že jejich investice v průměru vydělávají o 0,4 % za rok více.

Jak my ženy o investicích přemýšlíme?

Jistě není překvapením, že ženy a muži o investování přemýšlejí jinak. Zatím co muži dávají přednost podrobnému zkoumání technických analýz, dlouhým diskuzím a pravidelnému zkoumání grafů, v ženském světě vládne především sázka na jistotu a výběr bezpečných investic. Zkrátka stejně jako v běžném životě, tak i v oblasti financí a investic méně riskujeme.

Jak ukazují výsledky z výzkumu společnosti Fidelit, tak se tento přístup vyplácí. Díky tomu, že si dokážeme udržet chladnou hlavu, tak na rozdíl od mužů nemáme tak velké tendence podléhat tržním výkyvům. Na vrub nám jde také fakt, že většina z nás zastává roli rodinného finančního ředitele. Stačí už jen tyto znalosti přetavit v první investici.

Pomyslné hranice

Ze zmiňovaného výzkumu je zřejmé také to, že 64 % z dotazovaných žen by chtělo být aktivnější v rozhodování o svých financích. Zároveň ale 34 % žen se jednou do měsíce kvůli penězům špatně usíná, a to napříč věkovými generacemi.

Investování je jedna z možných cest, jak tyto noční „děsy“ zahnat. Ovšem ruku na srdce, v tomhle ohledu si nevědomky stavíme vlastní bariéry.

Tou první a největší bariérou je strach, a to konkrétně ze složitosti a případné ztráty peněz. Investování je jako jízda na kole. Jakmile pochopíte základní princip, jde to samo.

Nejzásadnější bariérou je nízké sebevědomí. To je v ostatních oblastech spíše na škodu, ale ve světě investic nám případné váhání hraje do karet. Na rozdíl, od mužů, kteří jsou schopni za rok obměnit své investiční portfolio, ženskému světu vládne klid a stabilita. Sladkou odměnou je vyšší průměrný roční výnos z investic.

Všichni jsme si platově rovni…, ale až v březnu

Že nerovnost v platech mezi mužským a ženským světem panuje, není třeba nějak výrazně zdůrazňovat. Ženské platy dosahují úrovně těch mužských až v průběhu měsíce března. Ženské platy jsou v průměru o 18,9 % nižší než ty mužské a v tomto parametru patříme mezi nejhorší země v Evropské unii.

Crowdfunding je sázka na jistotu

Právě investování je jedna z cest, jak tuto nedobrovolnou tříměsíční práci zdarma odstranit. Vstupu do světa investic není třeba se obávat. Zvolit můžete investiční crowdfunding.

FinGOOD Akademie

