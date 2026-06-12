Želvák vyráží do ulic. Připomíná, že města nemusí patřit jen autům

Chytré město nespěchá
Představte si město, kde se děti nebojí dojít do školy pěšky, lidé jezdí po krátkých trasách na kole a ulice neslouží jen autům, ale hlavně lidem. Přesně na tuto myšlenku upozorňuje projekt ZVOLNI, který chce vrátit do českých měst více klidu, bezpečí a ohleduplnosti.
Doprava dnes ovlivňuje každodenní život více, než si často připouštíme. Kvůli krátkým cestám sedáme automaticky do auta, veřejný prostor zabírají zaparkované vozy a z ulic mizí místo pro setkávání, zeleň i běžný pohyb. Přitom změna nemusí být složitá. Často stačí zpomalit.
Projekt ZVOLNI proto podporuje bezpečnější a klidnější dopravu ve městech. Ukazuje, že větší prostor pro chodce, cyklisty nebo děti vede k příjemnějšímu prostředí pro všechny obyvatele.
„Jen prostor, kde jsou si všichni účastníci rovni, nás může vrátit k vzájemnému respektu a jednoduše slušnému lidskému chování“,tvrdí přední český dopravní expert Roman Budský.
Česká města ukazují cestu
Do projektu se zapojuje také pět českých měst, která testují konkrétní změny v dopravě i veřejném prostoru. Krnov vytvořil školní ulici a zónu 30 pro bezpečnější pohyb dětí. Říčany zkoušejí proměnu centra pomocí zeleně a dočasných úprav ulic. Dobříš motivuje děti hledat bezpečné cesty do školy bez aut. Pelhřimov pracuje na lepším propojení cyklotras a bezpečnějších trasách pro chodce. Třinec připravuje sdílenou zónu u vlakové zastávky, která bude přívětivější pro chodce i cyklisty.
Součástí kampaně je také maskot Želvák, který během roku vyráží na putování po Česku. Symbolizuje rozvážnost, bezpečnost a připomíná, že pomalejší tempo může ve výsledku znamenat kvalitnější život.
Na „želvích zastávkách“ po České republice si mohou rodiny vyzkoušet cyklo-aktivity, interaktivní hry i zábavné prvky zaměřené na bezpečnost v dopravě. Cílem je ukázat, že doprava nemusí být jen zdrojem stresu, ale může být přirozenou součástí zdravějšího a příjemnějšího života.
Sledujte, kde můžete Želváka v co nejbližší době potkat. https://www.zvolni.cz/zelvak-putovani/
Chcete vědět víc nebo hledáte inspiraci pro svou obec? Podívejte se na www.zvolni.cz. Protože město, které umí naslouchat lidem, je ve výsledku mnohem chytřejší než město plné drahých technologií.
Projekt ZVOLNI je podporován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a realizován spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.