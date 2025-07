Železo v krvi. KOVOSREAL ctí rodinnou tradici i moderní technologie

Rozhovor s Kamilou Hejdukovou, která spolu s bratrem Janem Kučírkem navazuje na vizi svého otce, odhaluje tajemství firmy, která spojuje rodinné hodnoty s precizností high-tech výroby a myslí i na budoucnost.

Představíte nám společnost KOVOSREAL a její příběh?

Společnost KOVOSREAL vznikla v roce 2001, kdy náš otec, celoživotní strojírenský praktik a podnikatel, využil příležitosti a odkoupil výrobní areál v Duchcově v rámci tehdejšího prodeje Kovos družstva Teplice, kam nastoupil po ukončení vysokoškolského studia. Tento krok nebyl náhodný – měl jasnou vizi a chuť pokračovat v tradici strojírenské výroby, ale novým, pružnějším a modernějším způsobem.

V té době na trhu chyběli dodavatelé, kteří by dokázali kombinovat precizní výrobu s individuálním přístupem a flexibilitou, což otec velmi dobře vnímal. Nechtěl budovat velkou sériovou výrobu, ale firmu, která se stane spolehlivým a technicky silným partnerem pro náročné zákazníky. Jeho cílem bylo propojit tradiční kovovýrobu s moderním myšlením – a z toho čerpáme dodnes.

Dnes na jeho vizi navazujeme já i můj bratr a s respektem i hrdostí pokračujeme v budování stabilní a důvěryhodné rodinné firmy.

Co vy a váš bratr považujete za největší výhodu rodinného podnikání? Je to o sdílených hodnotách, rychlejším rozhodování, nebo něčem jiném?

Rodinné podnikání je podle mě postavené na důvěře, společných hodnotách a dlouhodobé vizi. S bratrem máme jasně rozdělené role, navzájem se doplňujeme a důvěřujeme si – to je pro rychlé rozhodování a stabilní rozvoj firmy klíčové.

Navíc u nás nejde jen o jednu rodinu. Ve firmě pracuje víc zástupců dalších rodin, donedávna i ve více generacích, a to vytváří jedinečnou pracovní atmosféru. Vztahy nejsou anonymní — lidé se navzájem znají, mají ke své práci vztah a chtějí, aby firma fungovala i do budoucna.

Právě to vnímám jako obrovskou výhodu: loajalitu, sounáležitost a společný cíl, který přesahuje jen osobní prospěch. KOVOSREAL není jen podnik, ale i komunita lidí, kteří táhnou za jeden provaz.

KOVOSREAL se pyšní heslem „Pracujeme s naprostou přesností a rychlostí“. Jaké konkrétní technologie a procesy vám umožňují tuto přesnost a rychlost garantovat? Používáte například nějaké unikátní stroje, nebo jde spíše o optimalizaci workflow?

Naše heslo není prázdná fráze — přesnost a spolehlivost jsou pro nás základem dlouhodobé důvěry se zákazníky. Jsme zakázková výroba, což znamená, že ke každé nové zakázce přistupujeme individuálně, od návrhu přes technologickou přípravu až po expedici. Každý výrobek má svá specifika a my se vždy snažíme najít nejefektivnější cestu k jeho realizaci.

Technologicky spoléháme na moderní CNC ohraňovací lisy, obráběcí centra, svářecí pracoviště a měřicí techniku. Důležité ale je i to, jak máme nastavené interní procesy a řízení výroby — rychlost totiž není o spěchu, ale o dobré organizaci.

Každoročně procházíme recertifikací systému řízení kvality dle ISO, a zároveň pravidelně absolvujeme zákaznické audity, které ověřují nejen technické, ale i procesní a personální zázemí. Tyto požadavky bereme vážně a jsme rádi, že právě náročnost zákazníků nás neustále posouvá dál.

Vaše portfolio zahrnuje výrobu polotovarů i hotových výrobků. Můžete uvést příklady odvětví nebo konkrétních typů produktů, pro které nejčastěji dodáváte kooperační výrobu nebo finální produkty?

Naše zakázková výroba nachází uplatnění v celé řadě odvětví, ve kterých působí naši zákazníci. Mezi nejčastěji zastoupené oblasti patří:

klimatizační a vzduchotechnická technika

high-tech průmysl a čisté prostory

výroba profesionálního nářadí a zařízení pro řemesla

automotive a elektromobilita

výroba výtahů a technologií budov

komínové a ventilační systémy

stavebnictví

reklamní a prezentační technika

Zakázky pro tyto sektory často vyžadují vysokou míru technické preciznosti, kvality a schopnost pružně reagovat na specifické požadavky. Pravidelně realizujeme projekty, které zahrnují kompletní zpracování plechových dílců včetně svařování, obrábění a povrchových úprav.

Jak vidíte budoucnost KOVOSREALu v následujících letech? Plánujete rozšiřovat výrobu, vstupovat na nové trhy nebo se zaměřit na jiné segmenty?

Naší prioritou je stabilní a udržitelný růst, aniž bychom slevili z nároků na kvalitu. Ano, do budoucna plánujeme nadále inovovat výrobní technologie, a to jak v oblasti strojního vybavení, tak i procesního řízení a kvality. Sledujeme moderní trendy a cíleně investujeme do zařízení, která nám umožní být ještě efektivnější a přesnější. Zároveň usilujeme o budování dlouhodobých obchodních partnerství, založených na důvěře, otevřené komunikaci a spolehlivosti — to jsou hodnoty, které sdílíme se zákazníky nejen v České republice, ale i v zahraničí.

V zahraničí již úspěšně realizujeme zakázky a jsme rádi, že se naše práce osvědčuje i za hranicemi. Do budoucna chceme tento podíl dále navyšovat a stát se stabilním dodavatelem pro další evropské průmyslové partnery.

Ekologická udržitelnost je stále důležitější téma. Jaké kroky podniká KOVOSREAL, aby minimalizoval svůj dopad na životní prostředí?

V listopadu loňského roku jsme spustili provoz FVE, jejíž kapacita víceméně pokryje naši potřebu elektrické energie. Přebytky hodláme sdílet v rámci regionu s neziskovými organizacemi v rámci společenské odpovědnosti.

Co byste vzkázala firmám, které hledají spolehlivého partnera pro kovovýrobu, povrchové úpravy nebo nástrojářské práce? Proč by si měly pro svou realizaci zvolit právě KOVOSREAL?

Řekla bych: Hledáte někoho, kdo splní, co slíbí? Kdo bude vaším partnerem, ne jen dodavatelem? Pak jsme tu pro vás.

Naší výhodou je široký rozsah služeb pod jednou střechou, osobní přístup a schopnost přizpůsobit se a v neposlední řadě důslednost a zkušenost.

U nás zakázka nezačne a neskončí e-mailem. Komunikujeme, radíme, hledáme nejvhodnější řešení – a když něco slíbíme, tak to dodržíme.

Více informací najdete na www.kovosreal.cz.