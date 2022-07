Zelené hnojení pro zemědělce i zahrádkáře

K zelenému hnojení vyséváme osiva druhů, které jsou k tomuto účelu označeny jako meziplodiny. Jejich úkolem je obohatit půdu o organickou hmotu, chránit ji před přehříváním a erozí a celkově ji „ozdravit“. Samozřejmě, vhodně vybrané meziplodiny mohou do půdy přinést mnoho dalších kvalitativních změn. Rostliny, včetně těch pro zelené hnojení, využívají sluneční záření a jeho energii pro tvorbu organické hmoty. Na stavbu rostlinného těla odebírají ze vzduchu CO 2 , čímž pomáhají brzdit oteplení klimatu. Do svého těla vážou i přebytečný dusík, který by se jinak z půdy většinou vyplavil. V jejich organické hmotě jsou uloženy další živiny, které se po odumření rostlinného těla zpřístupní mikroorganismům a následným plodinám. Následné plodiny také mohou k lepšímu prorůstání půdy využít kanálky vzniklé po odumřelých meziplodinách.

Hluboko kořenící ředkev je královnou meziplodin

Kromě omezení růstu plevelů meziplodiny pomáhají snížit tlak chorob a škůdců a mohou v tomto ohledu fungovat jako dobrý přerušovač a fytosanitární plodina. Zelený pokryv chrání zastíněním půdu a život v ní před přehřátím a přesycháním. Zabraňuje větrné i vodní erozi a podporuje rozvoj mikro i makroorganismů poskytují základní mechanismus pro budování zdravých půd. Přestože je zelené hnojení někdy viněno z odčerpání vláhy před zásevy ozimů, jeho pozitivní ochranné funkce rozhodně převažují a ve většině případů je opak pravdou. Nakonec problému s vláhou lze částečně předejít pěstováním druhů lépe hospodařících s vodou. Systém pěstování meziplodin ale vyžaduje výběr vhodných druhů a jejich poměru ve směsi ve vztahu k hlavním plodinám v osevním postupu i správné načasování polních operací. S nadsázkou lze říci, že vhodně zvolené meziplodiny mohou „pufrovat“ chyby ve střídání plodin v osevním postupu, které nás tržní prostředí nutí dělat.

Řešení problémů se střídáním plodin

Většina zemědělců je dnes ekonomikou tlačena do pěstování nadměrné výměry nejziskovějších plodin nebo nadužívání určitých polí pro jeden druh plodiny. I na zahrádkách jsme často nuceni pěstovat stejné plodiny po sobě. Takové praktiky ale vedou k rozvoji nemocí přenášených půdou a posklizňovými zbytky nebo ke snížení úrodnosti půdy vlivem nerovnováhy v živinách. Problémy způsobené špatným osevním postupem se často vyvíjejí několik let a poté mohou překvapit i zkušené pěstitele. V konečném důsledku může nevhodná rotace ohrozit výrobní kapacitu podniku a navýšit výrobní náklady. Dobře zvolená meziplodina naopak dokáže „přeprogramovat“ půdu a připravit ji pro novou hlavní plodinu, která by jinak mohla trpět tím, že před ní byla pěstována plodina podobného typu. Pro svůj příznivý vliv na prostředí jsou meziplodiny předmětem celoevropských dotačních titulů pro zemědělské podniky (viz samostatné okno o dotacích). V dotačních titulech je podpořeno jejich pěstování ve formě směsí složených minimálně ze dvou druhů. Některé z nich se hodí pro časnější zásevy, jiné jsou vhodné pro přezimování nebo jako vymrzající směsky.

Směs s nejběžnějšími meziplodinami - pohankou, svazenkou a s hořčicí

Můžeme si vybrat směsi s větším důrazem na fumigační efekt, výraznější zlepšení struktury půdy, vyšší míru zpřístupnění živin z nerozpustných sloučenin nebo na jejich vynášení z hlubších horizontů do svrchní vrstvy půdy. Směsi často živí užitečný hmyz a snižují četnost hmyzích škůdců tím, že přitahují užitečné predátory. Všechny meziplodiny v půdě vážou živiny (dusík aj.) a chrání je před vyplavením do spodních vod. Jsou-li zasety ve vhodném termínu, dodávají do půdy snadno rozložitelnou organickou hmotu, o kterou přicházíme při pěstování většiny tržních plodin. Alespoň částečně tak vyvažují nerovnováhu v bilanci organické hmoty vzniklou rozdílem mezi mineralizací (rozkladem organické hmoty) a jejím návratem ve formě posklizňových zbytků. Následující tabulka ukazuje, jak některé z plodin ochuzují nebo naopak obohacují půdní horizont o organickou hmotu.

Tabulka: Koeficienty reprodukce (+) a rozkladu (-) půdní organické hmoty (Eich a Kundler, 1985).

Dotace v zemědělství a meziplodiny Dotační tituly v zemědělství vznikly ve vyspělých zemích po 2. světové válce. Jejich účelem byla podpora zvýšení zemědělské produkce a odstranění nedostatku potravin jako jedné z příčin vzniku válek. Tehdy svou úlohu splnily, ale bohaté státy po odeznění bezprostřední potřeby a vzniku přebytků nebyly schopné dotace na zvýšení produkce ukončit. Jednotlivé země měly různou formu podpory a pokud by některá z nich dotace samostatně ukončila, vystavila by své zemědělce likvidačnímu ekonomickému tlaku kvůli všeobecnému poklesu cen potravin způsobených zmíněnou podporou. Pokles cen zemědělských produktů z bohatých států měl také negativní vliv na rozvoj zemědělství a vývoz produkce z rozvojových zemí. V posledním desetiletí se proto státy EU dohodly na přeměně dotací z podpor na produkci do formy směřující k ochraně biodiverzity a ochraně půdy zeleným hnojením jako součásti boje proti oteplení klimatu. Dnes k tomu slouží dotační tituly uváděné pod zkratkami „Greening“ (ozelenění) a Agroenvi (týká se biopásů a biokoridorů). Důraz v podpoře směřuje k omezení využití chemických prostředků, větrné a vodní eroze a ukládání uhlíku do země včetně prosazování nových „konzervačních“ metod zpracování půdy. Dotace do zemědělství jsou terčem časté kritiky nezemědělské veřejnosti, ale dnes jsou poměrně snadno logicky zdůvodnitelné. Dotační tituly vedou zemědělské podniky k metodám hospodaření, které jsou považovány za prospěšné půdě a životnímu prostředí, ale často neslibují přímou finanční návratnost. Naopak ve prospěch ekologických opatření se farmář vzdává části zisku, a navíc mu rostou náklady (na nákup osiv, práce na poli, často jsou potřeba i nové stroje). Z hlediska dlouhodobé perspektivy by k půdo-ochranným metodám vlastně hospodář měl dojít sám, ale v dnešním komerčním tlaku na to nemá čas ani peníze. Platby zemědělcům v rámci Greeningu a Agroenvi jsou v celospolečenském zájmu a jsou kompenzací za omezení jejich hospodaření a zisku. Na univerzitách a ve výzkumných ústavech probíhají výzkumy inovativních způsobů hospodaření a druhů využitelných na zelené hnojení. Díky jejich poznatkům jsou navrženy nové, šetrnější metody systému pěstování a zpracování půdy. Bez institucionální podpory by se ale zemědělec o nových možnostech hospodaření těžko dozvěděl.

Skupiny meziplodin a některé nejčastější druhy

Ceny dusíkatých hnojiv, jejichž výroba je značně energeticky náročná, nevídaně narostly v důsledku války na Ukrajině. To se odrazilo i na letošních zásevech plodin, kdy se ve větší míře využívají vikvovité (bobovité) plodiny. Zástupci této čeledi (hrách, sója, jeteloviny) mají schopnost získávat dusík pomocí fixace hlízkovými bakteriemi, které symbioticky žijí na jejich kořenech. Rychle rostoucí a méně náročné druhy vikvovitých plodin (peluška, bob, vikve, jeteloviny a další) se proto hojně využívají v meziplodinových směsích. Z jetelovin získal rychle oblibu nejrychleji rostoucí jednoletý jetel alexandrijský nebo ozimý inkarnát. Po likvidaci vikvovitých meziplodin zůstávají v každém hektaru půdy následným plodinám desítky kilogramů dusíku vázaného v organické hmotě. Kromě symbiotické fixace dusíku vikvovitými nesmíme zapomínat i na jiné druhy, které mohou vázat a následným plodinám zpřístupnit další základní živiny. V první řadě se jedná o fosfor, který se uvolňuje z hůře dostupných forem pomocí agresívních výměsků z kořenových špiček některých druhů meziplodin, nebo spoluprací kořenů se symbiotickými houbami (mykorhýzy). Přeborníkem v této činnosti je pohanka, která efektu docílí pomocí agresívních výměšků kořenových špiček schopných naleptat i horniny. Pohanka je důležitá i k ozdravění půdy, protože nemá příbuzné kulturní plodiny, se kterými by měla společné významné choroby. Podobný význam má i svazenka, která navíc výborně prokořeňuje a obnovuje strukturu půdy. Obě posledně zmiňované jsou také výbornými medonosnými plodinami. Velmi významnou skupinou meziplodin jsou hluboko kořenící brukvovité plodiny.

Vynikající vlastnosti má jednoletý jetel alexandrijský

Charakteristický je jejich rychlý růst, kterým potlačují plevele a obohatí půdu o mnoho organické hmoty i při opožděných výsevech. Mají mohutné kořeny, a proto je jejich důležitou vlastností vynášení živin ze spodních vrstev půdy (podorničí) do svrchního horizontu a prokořenění půdy ve větších hloubkách. Mnohé (ale ne všechny) z nich vykazují ozdravný fumigační efekt v půdě, kdy se při jejich rozkladu uvolňují látky, které ničí zárodky některých chorob a škůdců (háďátka). Nejrozšířenější z této skupiny jsou hořčice, zejména hořčice bílá. Ta se vyznačuje velmi rychlým růstem a tvorbou hmoty, ale také rychlejším stárnutím, a proto se používá hlavně pro pozdější zásevy a v chladnějších oblastech. Ředkev olejná je nazývána královnou meziplodin nejen kvůli rychlému nárůstu hmoty, ale i schopností provrtat zhutnělé podloží (tzv. biologická orba) a pomalejšímu stárnutí. Poté, co vymrzne, půdní kanálky po kořenech slouží k průsaku vody a využívají je i následné plodiny k pronikání do hlubších vrstev půdy. Některé odrůdy ředkví dokonce „umí“ ničit více rodů háďátek, než jenom háďátka řepná, jako některé hořčice. Využívají je hlavně pěstitelé brambor, česneku, cibule a kořenové zeleniny. Třetí nejrozšířenější brukvovitou meziplodinou je lnička setá s drobným semenem. Lnička nehostí dřepčíky a díky rychlému růstu je vhodným doplňkem jiných brukvovitých meziplodin, pohanky nebo svazenky. Méně rozšířené jsou další brukvovité meziplodiny, například rukola, řeřicha nebo katran tatarský. Využití brukvovitých částečně omezuje vyšší podíl řepky a jiných druhů této čeledi v osevních postupech. Z dvouděložných plodin doplňují druhy čeledi hvězdnicovitých mastňák habešský, slunečnice, měsíček a mrkvovitých (mrkev, koriandr a další). Tyto druhy jsou důležité i pro užitečný hmyz. Z jednoděložných se jako meziplodiny uplatňují druhy, které jsou odolné k suchu, nepřenášejí choroby jiných obilovin, nebo mají jiné žádoucí vlastnosti. Výborně se ve směsích uplatňují teplomilné a suchu odolné české odrůdy čiroku Ruzrok a béru italského Ruberit a Rucereus. Často dokážou vyklíčit a vyrůst v podmínkách, kdy to jiné druhy nezvládnou a v horkém a suchém létu udělat výbornou práci.

Vysoká rozmanitost druhů v Nektarodárném biopásu

Výborně hospodaří s vodou a k produkci 1 kg sušiny hmoty spotřebují o polovinu až o dvě třetiny méně vody než jiné druhy. S jejich letním výsevem se ale nesmí otálet, protože nesnáší chlad. Jsou plodinami s biofumigačním efektem, což je schopnost likvidovat některé půdní patogeny. Navíc, jejich píce je velice kvalitní a po zavadnutí z ní lze vyrobit vynikající senáž. Díky cenové dostupnosti jsou vítaným komponentem i ve směsích – ať už čiroku s bérem, nebo s inkarnátem, pohankou a svazenkou. Tradiční plodinou je tzv. přesívkové žito (syn. lesní, svatojánské, trsnaté), které je schopné vytvořit dostatek hmoty i při letních výsevech. Oves hřebílkatý je speciální teplomilný druh ovsa, který dokáže likvidovat některé druhy nežádoucích háďátek. V meziplodinových směsích se v zahraničí hojně využívají i trávy, zejména rychle rostoucí jílek jednoletý nebo jílek italský. Přestože je jejich ozeleňovací efekt velmi významný, u nás se využívají méně, snad kvůli tomu, že v zimě nevymrzají.

Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o.