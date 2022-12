Zdravotní problém nemá smysl tajit. Pomoct může i zaměstnavatel

Podle posledního šetření Českého statistického úřadu má 1,2 milionu Čechů nad 15 let zdravotní problém, který je dlouhodobě omezuje v běžném životě. Jde o 13 procent obyvatel republiky, ale zdaleka ne jenom o lidi v důchodovém věku, proto je téma významné i pro firmy a jejich přístup k zaměstnancům.

Příkladem je Petra Králová, která pracuje ve společnosti Vodafone v oddělení péče o zákazníky. Její onemocnění na první pohled nikdo nepozná. „Mám roztroušenou sklerózu. Vím, že to zní jako nemoc důchodců, ale není. Je to nemoc, která se nejčastěji objevuje u mladých produktivních lidí. Podstatou je porucha imunitního systému,“ říká.

Pro člověka s tak závažným onemocněním představuje problém i klasická kancelářská práce. I proto je extrémně důležitá podpora okolí, ať už se jedná o kolegy nebo nadřízené. Petra Králová měla štěstí na zaměstnavatele, který jí vyšel vstříc. „Po zjištění nemoci byla podpora mých kolegů a firmy více než skvělá. Dostala jsem možnost pracovat na méně náročné pozici, kde mám i více přestávek, abych načerpala potřebné síly. Pokud mi zrovna není dobře nebo potřebuji na rehabilitaci, nemusím se stresovat, že to nepůjde. Vždy se v pohodě dohodneme a to je velká opora a vnitřní klid, který je pro mě tak důležitý,“ doplňuje.

Zdraví jako komplikace

Webinář o rakovině, vlevo Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost, vpravo Kateřina Vacková zakladatelka Loono

Jak ukazuje příběh Petry Králové, lidé se zdravotním znevýhodněním mohou mít na pracovišti řadu specifických potřeb. Je to například flexibilní pracovní doba, zkrácené úvazky nebo možnost práce z domova. To jim ale některé firmy nechtějí nebo nemohou nabídnout. Vnější úpravy, například zajištění bezbariérového přístupu, znamenají také další investice navíc. Překážkou může být i nepřijetí v kolektivu. Průzkum zpracovaný agenturou IPSOS odhalil, že 58 % zaměstnanců z nejrůznějších firem v České republice má problém s tím, když kolega v týmu má nějaké zdravotní postižení.

I v Česku se však najdou firmy, které navzdory bariérám usilují o začlenění lidí s rozličnými zdravotními problémy do pracovního kolektivu. Ve Vodafonu, který je za inkluzi na pracovišti dlouhodobě oceňován, se situace posunula i díky spolupráci se spolkem Revenium. Ten propojuje osoby se zdravotním znevýhodněním se zaměstnavateli. Vodafonu pomohl jak se vzdělávací osvětou k tématu, protože přijetí od manažerů a okolí je pro znevýhodněné lidi klíčové, tak s nastavením programů a benefitů pro zaměstnance se specifickými potřebami.

Jde například o pět dnů volna navíc nebo o šest tisíc benefitních bodů, které lze využít třeba na placení vybraných služeb v oblasti zdraví. K dispozici je i den placeného volna pro vyřízení potvrzení na České správě sociálního zabezpečení.

Pracovní podmínky ve firmě chválí i Karolína Perská, specialistka oddělení pohledávek, která pracuje ve Vodafonu od roku 2011. Jako člověk pohybující se na vozíčku říká: „Když jsem nastupovala, neměli lidé ve firmě se zaměstnáváním lidí se zdravotním znevýhodněním moc zkušeností. Od té doby se toho dost změnilo k lepšímu a v současné době tu máme speciální programy, které myslí na naši situaci a individuální potřeby. Na práci ve Vodafonu oceňuji hlavně její flexibilitu, že to není práce od – do. Mám tu vše, co potřebuji, i své parkovací místo v garáži.“

Důležité je ozvat se

Základním předpokladem pro to, aby se lidem se závažným zdravotním neduhem na pracovišti fungovalo lépe, je otevřená komunikace s nadřízeným. To platí zejména pro diagnózy, které jsou skryté a člověk je pouhým pohledem nerozezná.

O své neviditelné nemoci, Crohnově chorobě, která znamená autoimunitní onemocnění střev, mluví otevřeně i Jan Klouda. Ve Vodafonu působí jako viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost a jako člen vedení firmy se stal tváří programu péče o zaměstnance se zdravotním znevýhodněním.

„Chtěl bych, aby se o nemocích v zaměstnání normálně mluvilo. Není to v Česku zvykem, a to je škoda. Protože když okolí neví, co nám je, nemůže nás pochopit a nemůže pomoct. A přitom o nic nejde. Viróza nás skolí na týden a nikdo se nad tím nepozastaví. Ale požádat o volno, protože člověk s roztroušenou sklerózou má zrovna ataku, která ho vyřadí z provozu, to se chce málokomu. Neviditelné diagnózy tak zůstávají ve stínu.“

Příběhy lidí, kterým zdravotní znevýhodnění komplikuje život, je důležité si připomínat celoročně. Na třetí prosincový den ovšem připadá Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Ten byl v roce 1981 vyhlášen Valným shromážděním OSN.

Vodafone se tomuto důležitému tématu věnuje během celého roku, ve firmě probíhají rozhovory s osobnostmi z oblasti zdraví (třeba o lupénce, autismu, rakovině) nebo se zaměstnanci, kteří sdílejí své zkušenosti. K dispozici jsou různé webináře nebo e-learningová videa od odborníků. Firma poskytuje svým lidem platformu, kde najdou například různé tipy na pomáhající organizace i další příručky a informace o tom, jak podpořit kolegy a kolegyně se zdravotním znevýhodněním. Vodafone pomáhá nejen interně svým zaměstnancům, ale i svému okolí. Nabízí například výhodné ZTP tarify a další služby. Nadace Vodafone podpořila mimo jiné rozšíření mobilní aplikace a webového rozhraní www.vozejkmap.cz nebo rehalibitace ve virtuální realitě.